آلينا: ميسي لا يحتاج للكرة الذهبية ليثبت أنه الأفضل في العالم

تعرف على تصريحات آلينا حول ليونيل ميسي

أشاد كارليوس آلينا، لاعب برشلونة، بهداف النادي الكتالوني التاريخي، ليونيل ميسي، مؤكدًا عدم احتياجه للفوز بالجوائز الفردية لإثبات أفضليته.

ميسي حصل على الكرة الذهبية 5 مرات وكذلك الحذاء الذهبي هدافًا للدوريات الخمس الكبرى.

وقال آلينا في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما يقدمه ميسي في كرة القدم أمر خيالي، نعم حقق الحذاء الذهبي وكان الخامس في ترتيب الكرة الذهبية ولكنّ هذه الأمور لا تكشف قيمته الحقيقية. إنّه الأفضل على الإطلاق".

وتابع: "وحتى على المستوى الشخصي فهو إنسان عظيم ويقدم الدعم لكل لاعب جديد أو صاعد للفريق الأول".

لاعب النادي الكتالوني تحدث عن التواجد في منتخب الشباب مشيرًا إلى سعادته باستدعائه قبل بطولة أوروبا على أمل التواجد فيها خلال الصيف المقبل.

🇳🇴 النرويج تتفوق على 🇪🇸 إسبانيا في هذه النقطة من وجهة نظر لويس إنريكي 🗣️👇 pic.twitter.com/SPHWtKJAEY — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وأردف: "هدفي اللعب في أمم أوروبا ثم بعدها أوليمبياد 2020 وأحب اللعب بجوار داني سيبايوس وبورخا مايورال وألفارو أودريوزولا".

واختتم: "أكاديمية اللاماسيا خرجت العديد من اللاعبين وعلى رأسهم تشافي وإنييستا وميسي والآن هناك غيرهم من المواهب الشابة. لا أعتقد أننا سنتوقف عن تقديم الأفضل".

آلينا تصعد للفريق الأول في ديسمبر الماضي وحصل على القيمص رقم 21 ليودع فريق الرديف.