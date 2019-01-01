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كأس الاتحاد الإنجليزي

آلان شيرار يستعيد نوستالجيا الماضي قبل لقاء فريقيه السابقين

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قبل مواجهة نيوكاسيل أمام بلاكبيرن روفرز.. شيرار يظهر على تويتر

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تمنى ألان شيرار التوفيق والحظ السعيد لفريقيه السابقين، وذلك قبل مواجهتهما في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وكان آلان شيرار قد اعتزل كرة القدم عام 2006 بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والأرقام الفردية مع كل من ساوثهامبتون ونيوكاسيل يونايتد وبلاكبيرن روفرز.

وقبل مباراة بلاكبيرن روفرز أمام أمام نيوكاسيل يونايتد، نشر شيرار عبر حسابه الخاص على تويتر صورة له مع الناديين متمنيًا لهما مباراة جيدة.

وكان آلان شيرار قد انضم إلى صفوف بلاكبيرن روفرز عام 1992 قادمًا من ساوثهامبتون، وشارك معهم في 138 مباراة سجل خلالها 112 هدفًا.

ومن ثم انتقل إلى نيوكاسيل يونايتد عام 1996، حيث قضى هناك 10 سنوات كاملة، لعب فيها 303 مباراة وسجل خلالهم 148 هدفًا حتى اعتزاله.

يذكر أن آلان شيرار كان قد رفض في أكثر من مرة الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، ما جعله يقضي مسيرته مع أندية خارج إطار الكبار.

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