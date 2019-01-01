آلان جيريس: راحة يومان ليست كافية ولكننا أمام أمر واقع

مدرب تونس ينتقد الاتحاد الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، عدم رضاه عن الفترة التي تفصل بين مباراتي دور الـ16 وربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية.

جيريس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سنعمل على خوض مباراة مدغشقر بكامل قوتنا من أجل تحقيق الفوز".

المدرب الفرنسي تابع: "مواجهة مدغشقر ستكون صعبة جدًا، لأنهم لا يعتمدون على القوة البدنية، ولكنهم يمتلكون المهارات وأداء مميز بالإضافة إلى الحماس الشديد".

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آلان جيريس أردف: "مواجهة غانا كانت في غاية الصعوبة، والراحة يومان غير كافية بالنسبة لنا، وذلك من أجل الحصول على الراحة اللازمة، ولكن هذا أمر واقع".

واختتم مدرب تونس تصريحاته قائلًا: "لعبنا 120 دقيقة أمام غانا، وعلينا أن نتعامل مع الواقع، ونجهز اللاعبين بدنيًا لخوض لقاء مدغشقر بالشكل الأمثل".

تونس سيواجه منتخب مدغشقر، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء غدٍ الخميس، على ملعب السلام بالقاهرة.