آلام الكاحل تبعد ميسي عن مواجهة برشلونة وبيتيس

هل تزيد إصابة ميسي من متاعب برشلونة؟

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل مما أبعده عن مباراة برشلونة وريال بيتيس.

وسيلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في السادسة والربع من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وبشكل مفاجئ، ظهر ميسي على مقاعد البدلاء.

ومع التساؤلات التي أثارها جلوس ميسي بديلًا في مواجهة ريال بيتيس جاءت الأجوبة بشكل فوري والتي لم تكن مطمئنة لجماهير برشلونة.

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السبب أنه حسب راديو كتالونيا فإن ميسي يشعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل، تلك التي منعته من المشاركة أساسيًا في اللقاء.

ولعب ميسي كل مواجهات برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ولكنه بدا محتاجًا للراحة حتى يكمل الموسم بنفس المستوى.

ميسي يتعرص لانتقادات عديدة بسبب تراجع مردوده وأرقامه هذا الموسم، ما جعله يواجه اتهامات أنه يلعب بلا شغف من أجل إكمال عقده فقط.

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يذكر أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي ومن المرجح أن يرحل عن الفريق الكتالوني إلا لو كان للانتخابات الجديدة دورًا في إبقائه.