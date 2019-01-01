آشلي كول يحدد موعد اعتزاله

بعد لحاقه بزميله السابق لامبارد في ديربي كاونتي، الظهير الإنجليزي يقترب من خلع الحذاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى آشلي كول ظهير ديربي كاونتي الحالي اعتقاده بأن وقت الاعتزال سيحين بنهاية الموسم الحالي.

وكان كول -38 عاماً- قد عاد للتو لينضم لصفوف ديربي، الذي يدربه فرانك لامبارد زميله السابق في تشيلسي.

ويحتل كول صدارة القائمة الإنجليزية الدولية من حيث مشاركات الأظهرة مع المنتخب بـ107 مباريات.

وقال نجم آرسنال وتشيلسي السابق:"ربما بعد هذا الموسم سينتهي أمر آشلي كول، لا زلت أحب الكرة ولكن جسدي لا يتحمل الأمر".

يذكر أن كول فاز بلقب البريميرليج 3 مرات، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا 2012 مع البلوز.