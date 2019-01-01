آرون رامسي يخرج من قائمة ويلز لمواجهة سلوفاكيا

سيعود لأرسنال مرة أخرى من أجل تلقي العلاج

خرج لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي، من قائمة بلاده المشاركة أمام سلوفاكيا، غداً الأحد، في تصفيات يورو 2020.

رامسي غاب عن مباراة ويلز الودية أمام ترينيداد وتوباجو يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد.

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الغياب جاء بسبب إصابة اللاعب وفشله في التعافي بعد قدومه من أرسنال، ليعود مرة أخرى لتلقي العلاج في لندن.

ريان جيجز مدرب ويلز قال عن إصابة رامسي:"ضربة كبيرة جداً لنا، نظراً للمستوى المميز الذي يتمتع به اللاعب في الفترة الأخيرة".

وأضاف:"الشيء الإيجابي أنه سيمنح الفرصة للاعب آخر، نحن الآن لدينا خطة بديلة لغياب لاعب بحجمه.

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ويطمح أرسنال لعودة رامسي للمشاركة مرة أخرى، عندما يستضيف المدفعجية نيوكاسل يونايتد يوم 1 إبريل القادم بالدوري الإنجليزي.

وعلى جانب آخر تطمح ويلز في جاهزية كل من جاريث بيل، بين ديفيز وجو آلان لمواجهة سلوفاكيا، بعد قيام جيجز بإراحتهم ضد ترينينداد.