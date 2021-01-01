آرسنال يلعب في اليونان ومانشستر يونايتد إلى إيطاليا بسبب كورونا

الفيروس يضرب من جديد

يظهر فيروس كورونا من جديد في الصورة، لتعطيل مختلف المنافسات الكروية على مستوى العالم، وهذه المرة مع بطولة الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد كان يستعد لمواجهة ريال سوسييداد على ملعب أنويتا في 18 فبراير الجاري، في إطار مرحلة الذهاب بدور الـ32 من البطولة.

الاتحاد الأوروبي أعلن إقامة المباراة في موعدها دون أي تغيير، ولكن سيتم نقلها إلى تورينو في إيطاليا، بسبب ظروف فيروس كورونا وعمليات الطيران في إسبانيا.

ويرجع ذلك لقيام الحكومة الإسبانية بمنع الرحلات القادمة من المملكة المتحدة، وعدم إعفاء نخبة الرياضيين من هذه الشروط، دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي عن هذه الخطوة: "الاتحاد الأوروبي قدم الشكر لريال سوسييداد ومانشستر يونايتد على تعاونهما الوثيق ومساعدتهما في إيجاد حل للقضية المطروحة، وكذلك الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ويوفنتوس على دعمهما والموافقة على استضافة المباراة".

وعلى جانب آخر لن تتأثر مباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد يوم 25 فبراير، نظرًا لقيام الحكومة البريطانية باستثناء نخبة الرياضيين من قواعد الحجر الصحي من أجل دخول البلاد.

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المباراة ليست الوحيدة التي ستتأثر بقواعد كورونا في أوروبا، حيث من المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب بين آرسنال وبنفيكا في نفس المرحلة من الدوري الأوروبي، حيث تلعب المواجهة الأولى في روما عاصمة إيطاليا والثانية في أثينا عاصمة اليونان..