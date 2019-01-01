آرسنال يستعيد كبرياءه بفوزٍ ثمينٍ على تشيلسي

آرسنال يحسم ديربي لندن بالانتصار بهدفين على تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق آرسنال فوزًا ثمينًا على ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف مواطنه لوران كوتشيلني النتيجة للمدفعجية في الدقيقة 39.

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في الشوط الثاني حاول تشيلسي معادلة النتيجة، ولكن دفاع كتيبة المدرب أوناي إيمري كان بالمرصاد، ليحقق آرسنال الفوز بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها أمام وست هام يونايتد في الجولة الماضية.

بهذه النتيجة رفع فريق آرسنال رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس بفارق الأهداف فقط.

على الجانب الآخر تجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.