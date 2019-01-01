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آرسنال يرغب في إعادة دينيس سواريز إلى برشلونة

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أداء دينيس سواريز لم يشفع له للاستمرار مع آرسنال في البريميرليج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اقترب اللاعب دينيس سواريز من العودة لفريق برشلونة، وذلك بعد مستواه المتواضع الذي قدمه مع فريق آرسنال الذي يلعب له معارًا.

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وكان آرسنال قد سعى بقوة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي للظفر بخدمات دينيس سواريز على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا لم يبدأ أي مباراة أساسية مع المدفعجية حتى الآن.

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اللاعب الدولي الإسباني شارك في ست مباريات كبديل، ليكون مجموع مشاركاته مع الفريق اللندني حتى الآن 95 دقيقة فقط.

ويمتلك آرسنال حق شراء عقد اللاعب بعد انتهاء الإعارة مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، ولكن وفقًا لما ورد في صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال يرغب في إعادة اللاعب لبرشلونة بعد انتهاء فترة إعارته، رغم أنه كان قد دربه من قبل في صفوف إشبيلية.

 

 

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