آرسنال يرسل كشافيه لمتابعة جوهرة سامبدوريا

دينيس برايت على رادار آرسنال قبل ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية عن إرسال آرسنال لكشافيه لمتابعة لاعب سامبدوريا دينيس برايت، لبحث التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث آرسنال عن التعاقد مع لاعب وسط سامبدوريا لتعويض رحيل النجم الويلزي آرون رامسي لصفوف يوفنتوس.

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وشاهد كشافو آرسنال اللاعب البالغ من العُمر 24 عامًا عن قرب في المباراة التي خسرها سامبدوريا من قبل لاتسيو بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

ولعب باريت في هذه المباراة التي استضافها ملعب لويجي فيراريس لمدة 90 دقيقة، ومن المتوقع أيضًا دخول يوفنتوس في مفاوضات مع اللاعب الدولي البلجيكي.

يشار إلى أن ماسيمو فيريرو رئيس سامبدوريا كان قد اعترف بعدم إمكانية ناديه في الحفاظ على اللاعب، الذي يقدر ثمنه الآن بـ 22 مليون جنيه إسترليني.