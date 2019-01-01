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آرسنال يتجه إلى تورينو لحل أزمة دفاعه

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Getty Images
الجانرز يطاردون المدافع الكاميروني..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن وضع أوناي إيمري مدرب آرسنال لمدافع تورينو نيكولاس نكولو ضمن أهدافه.

 

وذكر كالتشيو ميركاتو أن معاناة آرسنال الدفاعية في البريميرليج خصوصاً مع الأخطاء الفردية، دفعت إيمري لتحديد نكولو كخيار لحل تلك الأزمة.

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وكان تورينو قد ضم المدافع الكاميروني البالغ من العمر 28 عاماً بـ4 مليون يورو، على سبيل الإعارة مبدئياً ثم حق شراء تم تفعيله هذا الموسم.

ويعتبر نكولو أحد أهم عناصر فريق تورينو بقيادة والتر ماتزاري، الذي لن يقبل التخلي عنه بسهولة في منتصف الموسم.

يذكر أن مدافع موناكو ومارسيليا السابق كان قد سجل هدفين في 19 مشاركة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

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