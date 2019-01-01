آرسنال وليفربول يتصارعان على ضم مدافع وولفرهامبتون

كونور كودي يشعل الصراع بين آرسنال وليفربول في ميركاتو الشتاء

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل فريق آرسنال الصراع مع ليفربول على ضم مدافع وولفرهامبتون كونور كودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وكان كودي قد انتقل لوولفرهامبتون قادمًا من هدرسفيلد تاون عام 2015 بمبلغ يقدر بـ 2 مليون جنيه إسترليني، وتطور أداء اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا حتى أصبح مطلبًا لصفوة أندية البريميرليج.

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ولعب كودي 156 مباراة حتى الآن مع وولفرهامبتون في مختلف المسابقات، ويرغب وولفرهامبتون في في تجديد عقد اللاعب قريبًا لتحصينه من إغراءات كبار أندية البريميرليج.

وفقًا لما ورد في صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فأن كلًا من آرسنال وليفربول يرغبان في شراء عقد اللاعب في ميركاتو الشتاء، أو حتى في فترة الانتقالات الصيفية.

يشار إلى آرسنال يعتمد على ثلاثة مدافعين بطريقة المدرب الجديد اوناي إيمري، وهي الطريقة التي تناسب كودي.