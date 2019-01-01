آرسنال وفالنسيا يتعاونان من أجل رصد المشجعين العنصريين

العنصرية تحضر في الدوري الأوروبي وآرسنال وفالنسيا يتحدان لإخمادها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تم رصد بعض المشجعين خلال مواجهة آرسنال وفالنسيا وهم يصدرون أصوات القرود ويشير بالإشارات النازية.

وكان آرسنال قد تغلب على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الإمارات أمس الخميس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وأعلن آرسنال في بيان رسمي أصدره بعد المباراة رفضه لأية ممارسات عنصرية في ملاعب كرة القدم تحت أي مسمى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ مايو ٢٠١٩

وأكد النادي أنه سيعمل رفقة فالنسيا على تحديد الأشخاص الذين قادموا بمثل هذه التصرفات في مواجهة الخميس.

وسيتم اتخاذ الإجراءات في حثهم في إطار السعي نحو التخلص من ظاهرة انتشار التصرفات العنصرية في ملاعب كرة القدم.

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يذكر أن نصف النهائي الآخر بين أينتراخت فرانكفورت الألماني وتشيلسي الإنجليزي كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.