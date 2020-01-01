آرسنال وسيتي - حديث فينجر واحتفال أديبايور وعداوة ترسخت للأبد

واحدة من أشهر الاحتفالات في تاريخ الكرة الإنجليزية.

يستقبل ملعب ويمبلي، مساء اليوم السبت، مواجهة جديدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، حينما يلتقي مانشستر سيتي مع آرسنال، في إطار نصف النهائي من البطولة..

للمباراة أهمية خاصة، حيث أنها تجمع بين الأستاذ والتلميذ وهي الأولى بينهما، فبعد وصول ميكيل أرتيتا لقيادة المدفعجية، بات من المرتقب كيف أنه سيتعامل مع ناديه السابق ومدربه بيب جوارديولا، الذي عمل معه لمدة ثلاث سنوات قبل العودة لملعب الإمارات في الأشهر الماضية.

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من بين الكثير من الحكايات في مواجهات آرسنال ومانشستر سيتي ، اخترنا لكم الحديث عن قصة احتفال أديبايور الشهير أمام جمهور النادي اللندني في ملعب الاتحاد.

إيمانيويل أديبايور الذي لفت الأنظار بشدة منذ انتقاله من موناكو لآرسنال، سجل 30 هدفًا خلال موسم 2008/2007 ليبدأ الاهتمام بالحصول على خدماته من قبل برشلونة وريال مدريد وميلان.

المهاجم التوجولي استمر مع آرسنال لموسم جديد سجل فيه 16 هدفًا لينتقل بعدها بشكل مفاجئ إلى مانشستر سيتي.

الأمر قد يبدو طبيعياً حتى الآن فلم يكن أديبايور اللاعب الأول الذي يرحل عن آرسنال، ولكن ما قاله فينجر في المؤتمر الصحفي بعد ذلك كان بداية الأزمة.

فينجر قال في أحد المؤتمرات الصحفية: "أديبايور رحل لأن عرض مانشستر سيتي كان أكبر، سيجني أموالًا كثيرة".

تصريح أثار غضب جماهير آرسنال بشدة نحو المهاجم التوجولي الذي انتقل ليحصد 170 ألف جنيه استرليني أسبوعياً أكثر من ضعف ما كان يتقاضاه في ملعب الإمارات.

الأسبوع الخامس من البريميرليج شهد المواجهة الأولى بين أديبايور وآرسنال عندما استضاف ملعب الاتحاد المباراة، ورغم خوضها خارج القواعد، إلا أن جماهير الفريق الضيف لم تتوقف عن مهاجمة أديبايور منذ اللحظة الأولى.

ضرب أديبايور لفان بيرسي بالحذاء أيضًا أثار غضب جماهير آرسنال بشدة لتواصل الهجوم على اللاعب طوال المباراة.

أديبايور قال عن واقعة فان بيرسي: "لم أقصد أن أُسبب له الأذى بالتأكيد، ذهبت للاطمئنان عليه في وقتها. لم أشعر باتجاه قدمي نحوه".

التوجولي رد على الجميع بالهدف الثالث لمانشستر سيتي لينطلق راكضًا بطول الملعب حتى احتفل أمام جمهور آرسنال الذي جن جنونه في ملعب الاتحاد ليبدأ بإلقاء العملات المعدنية وزجاجات المياه على اللاعب.

ويقول أديبايور عن ذلك: "منذ بداية المباراة أحسست أن الجميع ضدي، بعض اللاعبين من آرسنال لم يصافحوني حتى. الجماهير التي كانت تهتف باسمي قبل شهرين أضبحت الآن تهاجمني بكل قسوة".

وتابع: "فينجر تحدث عن رحيلي بسبب المال، ولكن ما حدث هو قيامه بإجباري على الرحيل. لم أكن أريد الخروج ولكنه قال لي بأنني لن ألعب أي مباراة ولم يسمح لي بالقتال على مركزي حتى".

وأكمل: "يتحدثون عن رحيلي بسبب المال؟ لقد اشتراني آرسنال بأربعة ملايين وباعني بـ25 فمن المستفيد؟ هل من العقل أن أطلب الرحيل وما زال لدي أربع سنوات في عقدي؟".

هجوم جماهير آرسنال لم يتوقف على اللاعب في أي مواجهة بعدها واستمر الأمر بعد انتقاله لتوتنهام وكريستال بالاس في إنجلترا وتجنب أديبايور مصافحة فينجر في إحدى مباريات الديربي.

أديبايور قال عن هذه المباراة: "بالطبع أشعر بالندم لما فعلته خلال اللقاء ولكن الجميع كان يهاجمني، الجماهير سبت أبي وأمي وبعض اللاعبين رفضوا مصافحتي. أحسست أن هذا هو رد الفعل الطبيعي وقتها".

المهاجم التوجولي شارك في 315 مباراة على الملاعب الإنجليزية، سجل خلالها 124 هدفًا ومرر 49 تمريرة حاسمة.

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