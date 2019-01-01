آرسنال وتوتنهام يتصارعان على ضم كين!

مدافع إيفرتون مايكل كين يشعل الصراع بين أندية شمال لندن

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن كلًا من آرسنال وتوتنهام يرغبان في ضم مدافع إيفرتون مايكل كين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يعتبر اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا ثاني أفضل مدافع في البريميرليج حاليًا بعد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

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ويقدر سعر المدافع الدولي الإنجليزي 50 مليون جنيه إسترليني.

وكان كين قد لعب دورًا أساسيًا مع منتخب الأسود الثلاثة في مباراتي التشيك والجبل الأسود في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي انتهت بخماسية لكتيبة المدرب ساوثجيت في كل مباراة.

ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون صعوبة في الإبقاء على كين داخل قلعة جوديسون بارك، حيث أن توتنهام يرغب بشدة في الحصول على خدمات اللاعب لتعويض الرحيل المحتمل لفيرتونخين وتوبي ألدرفيريلد بعد نهاية عقدهما بنهاية الموسم الجاري.

على الجانب الآخر كان أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال قد اعترف برغبته في تعزيز خط دفاع الفريق في الموسم المقبل.