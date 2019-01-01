بعد مونتشي، أوفرمارس يُوجه ضربة قاضية لآرسنال

منصب المدير الرياضي مازال يبحث عن رجله!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه مارك أوفرمارس ضربة قاضية لآرسنال بتجديد عقده مع أياكس أمستردام، ليُخرج نفسه من دائرة المرشحين لشغل منصب المدير الرياضي بالنادي الإنجليزي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أن الهولندي أصبح الخيار الأول لإدارة آرسنال لشغل منصب المدير الرياضي بعدما رفض مونتشي العرض الإنجليزي وفضل العودة لناديه إشبيلية عقب انفصاله عن روما بداية مارس الجاري.

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النادي الهولندي أعلن اليوم تجديد عقد مديره الرياضي "أوفرمارس" حتى عام 2024، وقد أبدى الطرفان سعادتهما البالغة بتلك الخطوة، وأوضح الجناح السابق أن أمامه الكثير من التحديات مع أياكس وأنه سعيد للعمل مع أشخاص تجمعه معهم علاقة قوية وجيدة.

يُذكر أن صاحب الـ45 عامًا كان قد ارتدى قميص المدفعجية خلال الفترة بين عامي 1997 و2000، وهو أحد اللاعبين المفضلين والمحبوبين جدًا من جانب جماهير الفريق.