آرسنال يصطدم بمانشستر يونايتد في قرعة الدور الرابع من كأس إنجلترا

موقعة قوية في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوقعت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا (كأس الاتحاد الإنجليزي) فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد وجهًا لوجه في أقوى مواجهات هذه المرحلة.

وتأهل الفريقان بجانب 30 فريقًا أبرزهم تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي للدور الرابع، فيما خرج ليفربول في مفاجأة مدوية أمام ولفرهامبتون.

وأسفرت القرعة عن 3 مواجهات بين فرق البريميرليج، إذ سيلعب كريستال بالاس ضد توتنهام ومانشستر سيتي ضد بيرنلي، وسيتوجب على نيوكاسيل مواجهة واتفورد لكن فقط بعدما يتخطى بلاكبيرن في مباراة الدور الثالث.

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وجاءت بقية نتائج القرعة على النحو التالي: إيفرتون ضد ميلوول، تشيلسي ضد الفائز من شيفلد وينزداي أو لوتون، برايتون ضد وست بروميتش، ساوثامبتون ضد أكرينجتون ستانلي لكن فقط في حال تخطيهم ديربي كاونتي، ولفرهامبتون ضد الفائز من ستوك سيتي وشريسبوري تاون، بريستول سيتي ضد بولتون، سوانسي ضد جيلينجام، بورتسموث ضد كوين بارك رينجرز، أولدهام أتليتيك ضد دونكاستر روفرز، نيوبورت كاونتي ضد مدلسبره وأخيرًا سيلعب الفرق الهاوي الوحيد في البطولة "بارنت" ضد برينتفورد.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الدور الثالث يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15 و16 يناير القادمين، فيما تُقام مباريات الدور الرابع خلال الفترة من 25-28 يناير.