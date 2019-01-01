صحيفة | رقم صادم حددته إدارة آرسنال لميزانية سوق الانتقالات الصيفي

صدمة هائلة للمدرب أوناي إيمري لو صح هذا الرقم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زعمت صحيفة ميرور الإنجليزية أن ميزانية آرسنال لسوق الانتقالات الصيفي القادم لن تتجاوز الـ40 مليون جنيه إسترليني!

آرسنال لم يُبرم أي صفقة شتوية هذا الموسم باستثناء استعارة دينيس سواريز من برشلونة، وقال المدرب أوناي إيمري أن النادي أبلغه بصعوبة الإنفاق في الشتاء مع وعده بالإنفاق جيدًا خلال الصيف القادم، لكن يبدو ان الوضع لن يكون بمثل تلك المثالية التي يظنها المدرب الإسباني.

ويمتلك الفريق الإنجليزي حق شراء لاعب الوسط الإسباني نهائيًا مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وفي حال أتم تلك الخطوة ستنخفض ميزانيته للنصف تقريبًا.

مانشستر يونايتد في مفاوضات لتجديد عقد راشفورد

الصحيفة أوضحت أن إيمري سيتوجب عليه بيع عدد من لاعبي الفريق لتوفير الميزانية اللازمة لدعم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، وأن المرشحين لذلك هما مسعود أوزيل وشكوردان موستافي.

يُذكر أن آرسنال يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج بعدما فقد مركزه الخامس لصالح مانشستر يونايتد إثر خسارته أمام مانشستر سيتي 3-1 في آخر جولات البطولة.