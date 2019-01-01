إيمري: الدوري الأوروبي طريقنا للأبطال

أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال يؤكد على سعادته بما يقدمه فريقه من تطور في الفترة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بما يقدمه فريقه في الفترة الأخيرة من تطور ملحوظ.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي أمام نظيره ستاندرد لييج.

وقال إيمري: "الخروج بشباك نظيفة يعد أولوية بالنسبة لنا لو أردنا أن نحقق الانتصارات بكل تأكيد لكن تلك نقطة واحدة فقط وهناك أمور آخرى علينا القيام بها".

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وأضاف: "نحن نتحسن في كل مباراة عن تلك التي سبقتها ونعتبر كل لقاء بمثابة التحدي بالنسبة لنا ونبحث دومًا عن تحسين المستوى الذي نقدمه".

وأكمل: "الجميع يحب الدوري الأوروبي فهو الطريق لدوري أبطال أوروبا، ونسعى لتحقيق اللقب بكل تأكيد لكننا أمامنا الطريق طويل للغاية".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد ثلاث نقاط عقب الفوز على آينتراخت فرانكفورت في الجولة الافتتاحية.