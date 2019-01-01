آجر: فان دايك هو القطعة الناقصة التي بحث ليفربول عنها

إشادة بواحد من أفضل من مروا على دفاعات الريدز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

علق المدافع الدنماركي، دانييل آجر، على أداء الهولندي فيرجيل فان دايك مع ليفربول مؤكدًا أنه القطعة الناقصة في صفوف الريدز، وأن الريدز قادرين على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وانضم الهولندي مقابل 75 مليون جنية استرليني، قادمًا من صفوف ساوثامبتون الإنجليزي، ليصبح أغلى مدافع في العالم.

ويتفوق ليفربول على مانشستر سيتي في صدارة الدوري وإن كان لحامل اللقب مباراة أقل، ليعلق الدنماركي على أداء قائد دفاع الريدز: "أنه لم يغير أداء الدفاع فقط بل الفريق بأكمله، أنه فعلياً ما يحتاجه ليفربول في المواسم الأخيرة، لذا هو غير الكثير في حضور الفريق، كقائد قوي وكذلك لاعب جيد، وتقديم ثنائية رائعة".

وتابع: "أعتقد أن الفريق بأكمله تحسن، لكن لدينا أليسون في المرمى وهذا غيّر الكثير أيضًا، أن تمتلك لاعباً تثق فيه وتعتمد عليه وتشعر بالراحة معه هذا مهم، خاصة المدافعين".

شارك آجر أمس في مباراة أساطير ليفربول أمام ميلان والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-2.

الصحفي: يوم ميلادك مميز حيث ولد في نفس اليوم كلا من رونالدينيو وجريزمان وجوردي ألبا، برأيك من الأفضل؟ 🗣️



كومان: ليونيل ميسي 🎙️ pic.twitter.com/zglwWcCKF1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وتابع حديثه عن رودجرز وكلوب: "أنهم مختلفين، كل مدرب لديه شخصية مختلفة، بطريقة مختلفة، لكنني أُحب يورجن، أفضل عقليته وكيف يقدم نفسه، ودائمًا يدافع عن لاعبيه، ويطلب منهم المزيد وهذا ما تريده كمدرب".

وسيلتقي ليفربول مع توتنهام في الجولة الـ32 عقب العودة من التوقف الدولي الجاري.