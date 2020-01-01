آبراهام يكشف .. لماذا أراد انضمام كافاني إلى تشيلسي؟

وماذا بعد فشل المحاولة؟

كشف مهاجم تشيلسي تامي أبراهام، عن سبب حماسه بالأنباء التي كانت متداولة عن رغبة ناديه في التعاقد مع الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان إدينسون كافاني هذا الشتاء.

واقترن اسم الدولي الأورجوياني بأكثر من نادٍ قبل غلق نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، منهم أتلتيكو مدريد وتشيلسي، لكن في نهاية المطاف فشلت كل محاولات إطلاق سراحه من "حديقة الأمراء".

وقيل إن مدرب البلوز فرانك لامبارد، كان يُمني النفس باستعارة المهاجم الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ33 قريبًا، أو سهم نابولي درايس ميرتينز، لتعزيز الخط الأمامي بمهاجم آخر بجانب أبراهام بعد رحيل أوليفييه جيرو، إلا أن وضع النادي اللندني ظل كما هو عليه، بفشل كل محاولات ضم مهاجم جديد على حساب المخضرم الفرنسي، الذي لم يغادر "ستامفورد بريدج".

المزيد من الفرق

وفي هذا الصدد قال أبراهام "تحدثنا عن وصول بعض اللاعبين مثل كافاني ومهاجمين آخرين من أصحاب الخبرة، وكان من الرائع لو جاء إلى تشيلسي".

وأضاف "كان من الممكن أن أتعلم منه وأسرق بعض أفكاره لأستفيد منها، لكن هذا لم يحدث، رغم أن ذلك سيضاعف الضغط والرغبة علي لأكون أفضل مما أنا عليه الآن، وعلى أي حال. اللعب لنادٍ مثل تشيلسي، سيجعلك دائمًا تحت الضغط".

وتابع "بالنسبة لي. الشيء المهم هو التواجد في المكان المناسب مع الحفاظ على ثقتي بنفسي وقدراتي، وأنا متأكد من أنني سأسجل المزيد من الأهداف لأنني أجيد تحت الضغط".

وأصبح صاحب الـ22 عامًا الخيار الأول بالنسبة للامبارد في مركز رأس الحربة الصريح على حساب باتشواي وجيرو، وحتى الآن تمكن من تسجيل 13 هدفًا على مستوى البريميرليج، على بعد 4 أهداف فقط من متصدر القائمة الهدافين جيمي فاردي.