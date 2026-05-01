الكشف عن موعد عودة لوكا زيدان .. وموقفه من كأس العالم

كشف مصدر عن موقف لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة والمنتخب الجزائري، من اللحاق بكأس العالم 2026، بعد إصابته التي أثارت القلق لدى السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب محاربي الصحراء، قبل المحفل العالمي.

وتعرض لوكا زيدان، 27 عامًا، لإصابة قوية في وجهه خلال مباراة فريقه غرناطة ضد ألميريا بدوري الدرجة الثانية الإسباني، يوم الأحد الماضي.

وخرج نجل الأسطورة زين الدين زيدان من الملعب، وهو يعاني من دوار، إثر كرة مشتركة بعد ركلة ركنية، كما ظهرت الدماء في فمه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس للمنتخب الجزائري، قبل نحو شهر ونصف الشهر من كأس العالم، المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

لاحقًا أعلن غرناطة في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أكدت تعرض زيدان لكسر في الفك والذقن ما يستدعي تدخلًا جراحيًا، دون تحديد موعد عودته.

"لوكا زيدان سيشارك في المونديال"

وقال مصدر مقرب من لوكا زيدان، في تصريحات خاصة لكووورة، الموقع الشقيق في شبكة "فوتبول كو"، اليوم الجمعة، "الحارس سيكون متاحًا للمشاركة مع المنتخب الجزائري في كأس العالم".

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن لوكا سيعود بعد 3 أو 4 أسابيع على الأكثر، وقد يلحق بالمباراة الأخيرة لغرناطة في الموسم الجاري من الدوري، والمقررة ضد سبورتنج خيخون يوم 31 مايو الجاري.

وشدد المصدر على أن الحارس الجزائري واثق من جاهزيته للمشاركة في كأس العالم لأول مرة في مسيرته.

من جانبه، قال لوكا عبر حسابه على "إنستجرام"، "العملية سارت على ما يرام، الخوف كان أكثر من الضرر، سأعود إلى الملعب قريبًا جدًا".

وبات زيدان أحد أعمدة المنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا 2025، التي جرت بالمغرب، إذ خرج بشباك نظيفة في 3 من أصل 4 مباريات خاضها بالبطولة.

ويستعد منتخب محاربي الصحراء للمشاركة في مونديال 2026 ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم إلى جانبه حامل اللقب الأرجنتين، والأردن، والنمسا.

ويبدأ المنتخب الجزائري مشواره فجر يوم 17 يونيو المقبل بمواجهة نظيره الأرجنتيني.