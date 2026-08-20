«يمكننا أن نصنع قصة عظيمة» - فرانك لامبارد يتحدث عن الدروس المستفادة من تشيلسي وإيفرتون، وتبني دور الحصان الأسود، وعودة كوفنتري إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
مع انتهاء السؤال، يتوقف فرانك لامبارد لنصف ثانية ويبتسم. يقول: «هذا سؤال جيد»، لأنه سؤال فكّر فيه كثيرًا في الآونة الأخيرة. بات كوفنتري سيتي الآن على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بما يعيد لامبارد إلى دوري الأضواء كمدرب. وهذا يترك أمامه الكثير ليستعد له، ووقتًا كافيًا بالكاد للتأمل في المسار غير المتوقع الذي أوصله إلى هنا.
كيف انتهى بلاعب ارتبط اسمه بعظمة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى قيادة نادٍ عائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 25 عامًا؟ الإجابة، في نهاية المطاف، تتعلق بالدروس. لقد تعلم لامبارد وكوفنتري الكثير من رحلتيهما كلٌّ على حدة، وكلاهما يدرك أن هناك المزيد في الانتظار مع بدء فصلهما التالي معًا.
عودة كوفنتري سيتي طال انتظارها. أما عودة لامبارد فليس بالقدر نفسه. ومع ذلك، مرت ثلاثة أعوام منذ فترته الكارثية التي امتدت 11 مباراة كمدرب مؤقت لتشيلسي. لقد تغيّر الكثير خلال تلك الأعوام الثلاثة، وإجابة لامبارد عن السؤال هي أنه تغيّر هو الآخر.
إذًا، ما المختلف الآن؟
يقول لامبارد مبتسمًا لـGOAL: «أشياء كثيرة. لقد دخلتُ وظائف صعبة مع توقعات وضغوط كبيرة للغاية، وأشعر على الأرجح أن أبرز تطور لدي شخصيًا كان فقط في كيفية التعامل مع كل تلك الأمور، وأن أكون أكثر توازنًا بشأنها.
«عليك أن تكون مستعدًا لذلك. في الأوقات الصعبة بعد الهزيمة، عليك أن تكون الشخص الذي يحافظ على هدوئه. وعندما نفوز، وقد كنا نفوز كثيرًا العام الماضي، فأنا الشخص الأقل حماسًا، بطريقة ما، حتى أواصل أداء عملي بالشكل الصحيح».
لقد علّمت الخبرة لامبارد ألا ينجرف مع تلك التقلبات العاطفية بهذه الحدة.
«ربما أصبحت أفضل في فعل ذلك مما كنت عليه قبل سبع سنوات، لأنه عندما تكون مدربًا شابًا، يبدو كل انتصار مذهلًا وكل هزيمة وكأنها نهاية العالم. أعتقد أنه إذا تمكنت من ضبط هذا الجانب، فإنك تبث شعورًا جيدًا بالهدوء لدى اللاعبين، ويثقون أنك المدرب وأنك ممسك بزمام الأمور، وأنك أول من يستطيع تحمّل تلك الأشياء».
سيكون على لامبارد أن يتحمل الكثير هذا الموسم. التاريخ لا يرحم الأندية الصاعدة. على مدار آخر 10 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، هبط 16 من أصل 30 ناديًا مباشرة. وفي مرتين خلال المواسم الثلاثة الماضية، هبطت الفرق الثلاثة الصاعدة جميعها من المحاولة الأولى.
يدرك لامبارد مدى قسوة هذا التحول. ففي جزء كبير من مسيرته كلاعب، كان على الجانب الآخر، ضمن الفريق المرشح الذي كان يُتوقع منه معاقبة الفرق التي ما زالت تحاول إيجاد موطئ قدم لها في دوري الأضواء.
فكيف يبدو الأمر الآن وهو على هذا الجانب؟ كيف يكون الشعور عندما تكون الطرف الأضعف؟ وكيف يتعامل أحد أعظم الفائزين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز مع موسم ستكون فيه الانتصارات أصعب منالًا؟
يقول: «أنتم تتحدثون عن القصص. قصص الطرف الأضعف تكون دائمًا قصصًا رائعة. أعتقد أن قصص فرق حديثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كثير من الفرق تصعد ثم تعود وتهبط ثم تحاول مرة أخرى.
«لا نملك الكثير من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد دخلنا هذا الجانب ونحن نفتقر قليلًا إلى الخبرة فيه، لذا إذا تمكنا من إظهار ما لدينا والإيمان بأنفسنا واللعب بالمستوى الذي أعتقد أنا ونحن أننا قادرون عليه، فأعتقد أننا يمكن أن نكون قصة رائعة فقط من خلال خوض هذا التحدي بقدر كبير من الإيمان».
وكلما طالت مدة لامبارد في كوفنتري، ازداد تقديره لثقل تلك القصة.
«لقد تعلمت الكثير عن كوفنتري وحجم النادي وقاعدة جماهيره وقصة الغياب 25 عامًا عن الدوري. لقد أضاف ذلك، نوعًا ما، إلى قوة القصة التي كانت عليه».
قلة كانت تتخيل التقاء قصة لامبارد مع قصة كوفنتري. وعندما حدث ذلك، سار الأمر على أفضل نحو كان يمكن لأي من الطرفين أن يتصوره. ففي كوفنتري، وجد لامبارد ناديًا مستعدًا لأن يتيح له البناء على الدروس التي تعلمها من محطاته السابقة، والأهم من ذلك أن يبني شيئًا أفضل. وفي لامبارد، وجد كوفنتري مدربًا يملك الهيبة والقدرة على إيصال النادي إلى مكان لم يبلغه منذ عقدين ونصف. ولو انتهت القصة بالصعود، لكانت نهاية من أسعد النهايات.
لكن القصة بدأت للتو. الصعود أغلق فصلًا، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز غيّر فورًا شروط التحدي. ومن بعض الجوانب، كان لامبارد وكوفنتري يستعدان لهذه الرحلة، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد ما يمكنه إعداد أي فريق لتحديات الدوري الإنجليزي الممتاز.
يقول لامبارد مبتسمًا: «بدا الأمر سرياليًا قليلًا عندما صعدنا، والآن يبدو واقعيًا جدًا».
دروس الحياة
كان صعود كوفنتري سيتي في الموسم الماضي مستحقًا، وكان، خلال جزء كبير من المشوار، مهيمنًا.
لم يكن هناك كثير من الشك بشأن الوجهة التي كان النادي يسير إليها. وفي النهاية، شق طريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة، بفارق 11 نقطة عن إيبسويتش صاحب المركز الثاني.
ربما كان ذلك بسبب ثقل إنهاء غياب كوفنتري الذي دام 25 عامًا، أو ببساطة الدروس التي تعلمها لامبارد على طول الطريق. ومهما كان السبب، فإن انتصار الموسم الماضي بدا مختلفًا. ولعلها كانت المرة الأولى في مسيرته التي سمح فيها لنفسه بأن يقدّر النجاح بينما كان لا يزال يتشكل.
وقال: «كان لدينا سبب كبير للاحتفال في نهاية الموسم، وكان علينا أن نستمتع بذلك. لقد قضيت حياتي كلها من دون أن أستمتع باللحظات وأنا أفكر في الخطوة التالية. هذه المرة حاولت أن أستمتع لأن الأمر بدا كبيرًا، وكان لا بد أن يكون كذلك».
وبالطبع، لم يستمتع بذلك طويلًا. ففي نهاية المطاف، وكما يقول، يصطدم المرء بالواقع. وما إن انتهت الاحتفالات ووُضع الكأس في مكان آمن، حتى فرض هذا الواقع نفسه. حاول لامبارد أن يخصص بعض الوقت للاستمتاع بالصيف، وبالأخص كأس العالم، لكنه لم يستطع منع نفسه من التفكير في كل الأمور، الصغيرة منها والكبيرة، التي كان عليه القيام بها قبل التحدي التالي.
وقال: «كان هناك بعض الوقت الجديد للابتعاد قليلًا عن اللعبة، لكن في منصبي، عليك أن تفكر باستمرار: حسنًا، ما الذي ينتظرنا؟ كيف نتطور؟ ماذا نحتاج أن نفعل؟ لقد كان الصيف مليئًا بالحديث عن التعاقدات، وبالتحليل المكثف للدوري الإنجليزي الممتاز».
وما يحلله لامبارد يبدو مختلفًا للغاية هذه الأيام. يمكنه أن يستخلص الدروس من ديربي وتشيلسي وإيفرتون، لكن لا أحد منها يقدم مخططًا مطابقًا تمامًا لهذا التحدي. وخلال هذا الصيف، استعاد تلك التحديات المختلفة، وكان أحد أبرز استنتاجاته أنك لا يمكن أبدًا أن تكون مستعدًا لها بالكامل. وإذا اختزلت مسيرة لامبارد التدريبية، فستجد أن ما يميزها هو قدرته على التعلم أثناء العمل. وهذا، على الأقل، ما أوصله إلى هنا.
وقال: «عندما دخلت مجال التدريب في ذلك الوقت، كنت أعمل أيضًا في التحليل التلفزيوني، وكنت أريد أن أصبح مدربًا في مرحلة ما. جاءت الفرصة بسرعة كبيرة، وبعض ذلك أمر جيد، كما تعلم. فأنت ببساطة تقبل الأمور بطاقة كبيرة جدًا، ثم تنطلق وتباشر العمل.
«إذا نظرت إلى الوراء الآن، فأنا تعلمت من تجاربي المختلفة: محاولة الصعود مع ديربي، ومحاولة بلوغ دوري أبطال أوروبا مع فريق شاب في تشيلسي، ومحاولة البقاء وإبقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. كلها تحديات مختلفة بطرق مختلفة، ويمكن للناس دائمًا أن ينظروا إلى مسيرتك ويقولوا: حسنًا، لقد نجح هناك، ولم ينجح كثيرًا هناك، ونجح هناك، وهذه أمور جيدة لأنك تتعلم منها».
وبسبب مكانته، ستتجه كل الأنظار إلى لامبارد هذا الموسم. وسيكون من هم خارج النادي متحمسين لرؤية مقدار ما تعلمه ونوعية المدرب الذي يمكن أن يكونه في هذا الظرف تحديدًا، خصوصًا مع معرفة مدى سوء بعض تلك التجارب السابقة.
يدرك لامبارد ذلك، لكنه يأمل أيضًا أن يتعلم من هم خارج النادي، خلال هذه العملية، شيئًا عن النادي الذي بات يعتبره الآن موطنه.
عودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
في المرة الأخيرة التي كان فيها كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان لامبارد هناك أيضًا. كان حينها في بداية رحلته، إذ خاض موسمه الأخير مع وست هام قبل أن يوقّع لتشيلسي في ذلك الصيف. العالم يعرف ما حدث له بعد ذلك: مجد وألقاب ومكانة أيقونية مستحقة كأحد أكثر لاعبي كرة القدم الإنجليزية أسطورية.
أما كوفنتري سيتي، فسلك الاتجاه المعاكس. ففي الوقت الذي كان فيه لامبارد يتألق، كان النادي الذي سيدربه يومًا ما يتخبط. وبعد هبوطه في موسم 2000-01 إثر 34 موسمًا متتاليًا في دوري الدرجة الأولى، بدأ «سكاي بلوز» رحلة استمرت لعقود في الدرجات الأدنى. وقضى 11 عامًا يراوح مكانه في التشامبيونشيب قبل أن يُدفع أخيرًا إلى ليغ وان بعد ستة مواسم في النصف السفلي من الجدول. ثم قادت خمسة مواسم في ليغ وان إلى هبوط آخر. وعاد من الدرجة الرابعة في 2018 من المحاولة الأولى، ومن هناك بدأت رحلة الصعود.
ذلك الصعود تُوّج بلقب التشامبيونشيب في الموسم الماضي، وهو اللقب الذي أكمل واحدة من أعظم قصص النهوض في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. ومع هذا النهوض، عاد نادٍ ظن كثيرون أنه لن يرى الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا. وبالقدر نفسه من الأهمية، ستنال فرصة ذلك أيضًا مجموعة من الجماهير التي لم تشاهد الدوري الممتاز من الأساس. إنها فرصة جديدة، وليس فقط للجماهير. هذا أمر جديد على المدينة والمشجعين، وكذلك على كثير من لاعبي لامبارد.
يقول لامبارد: «بعض الجماهير لم يسبق لها أن شاهدت الدوري الإنجليزي الممتاز، جماهير كوفنتري الشابة. كثير من لاعبينا لا يملكون دقائق لعب في الدوري الممتاز. لقد كانت لهم مسيرات، وتنقلوا في التشامبيونشيب أو ما دونه، وهذا أمر جيد لأنهم يصعدون بطاقة جديدة للتعامل مع الأمر. لكنني أعتقد أنني، في عملي، أعرف الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد لعبت فيه لفترة طويلة. كما درّبت وأدرت فرقًا فيه، لذا فإن مهمتي هي أن أكون مستعدًا جدًا، وأن أساعد اللاعبين أيضًا على الاسترخاء قليلًا.
«نحن محظوظون جدًا بالقيام بهذه الوظيفة. جميعنا يريد اللعب في أعلى مستوى والمنافسة في أعلى مستوى، لذا فهذا بحد ذاته نوع من الهبة، لكننا لا نريد أن تفلت هذه الهبة من بين أيدينا. علينا أن نواجه الأمر مباشرة. أشعر بطاقة جيدة تجاه المجموعة والنادي. جماهيرنا متحمسة للغاية».
ومع ذلك، يعترف لامبارد بمدى تغيّر الدوري. فقد تضخم ليصبح أكبر مشروع يدر المال في الرياضة خلال السنوات الـ25 منذ رحيل كوفنتري. وحتى خلال السنوات الثلاث منذ آخر مرة درّب فيها لامبارد في دوري الأضواء، تغيّرت اللعبة. تتطور الخطط، وتتحسن الفرق، وتتبدل الرياضة نفسها، ولامبارد يعرف أكثر من معظم الناس أن الأمور تتحرك، وتتحرك بسرعة.
ويقول: «الدوري الإنجليزي الممتاز، من حيث طريقة ضغط الفرق، وما الجوانب المهمة جدًا في اللعب، قمنا بتحليل ذلك كثيرًا هذا الصيف، ونحاول أن نكون محددين جدًا في طريقة تدريبنا كي نكون في أفضل حال، وكي نعرف أين يجب أن نكون لنكون فعالين ونحقق النتائج. سيكون هذا التحدي كبيرًا بالنسبة لي، ولجهازي الفني، وللاعبين هذا العام. لذا آمل أن تكون تجاربي المختلفة خلال تلك السنوات السبع قد جعلتني مدربًا أفضل».
وسيرى لامبارد وفريقه ذلك التحدي على الفور، وسيواجهانه على أعلى مستوى أمام أفضل فريق في البلاد.
«مواجهة البطل مباشرة»
أرسنال خارج الديار. بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة بطل التشامبيونشيب. لامبارد يتذكر اللحظة التي رأى فيها الخبر، وكيف أنه، لوهلة وجيزة، لم يصدق حجم التحدي الذي منحه واضعو جدول المباريات لفريقه. عودة مرحب بها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أليس كذلك؟
«عندما عرفت أن المنافس هو أرسنال»، يقول ضاحكًا، «قلت: نعم، أمر معتاد».
لكن كلما فكر في الأمر أكثر، ازداد تقبله له. نعم، إنه تحدٍ، لكنه أيضًا فرصة. وما أفضل من أن تبدأ الموسم بتحدي بعض التوقعات أمام أفضل فريق في الدوري؟
يقول لامبارد: «لا أمانع ذلك. أرسنال مساء الجمعة والعالم كله يراقبنا؟ إنها طريقة رائعة لنا لبدء الموسم. سندخل المباراة كطرف أقل حظًا، ولا مشكلة لدي في ذلك. هذا دافع إيجابي جدًا من ناحية ما... لدي أيضًا بعض الأصدقاء المشجعين لأرسنال. سيكونون هناك، وسيكونون متحمسين لوضع فريقهم. وهذا ما نحن هنا من أجله، صحيح؟ نحن فقط نحاول أن نكون على أكبر قدر ممكن من الجاهزية».
والبداية أمام أرسنال تجبر الجميع أيضًا على مواجهة الواقع. كوفنتري ليس أرسنال. الفريقان يخوضان لعبتين مختلفتين هذا الموسم. لديهما أهداف وطموحات ومعايير نجاح مختلفة. وقد تغيرت معايير كوفنتري سيتي كثيرًا. في العام الماضي، كان الهدف هو اللقب. وهذا العام؟ البقاء.
وقال: «هذا أفضل دوري في العالم ننتقل إليه. رغم كل المتعة التي عشناها العام الماضي، نريد أن نخوض هذه التجربة بأفضل شكل ممكن. وبوصفي مدرب هذا النادي، فإن مهمتي أن أكون عمليًا للغاية، ودقيقًا للغاية. كيف يمكننا تحسين التشكيلة؟ ما التحديات التي تنتظرنا في الملعب؟
«أولًا، نحن نلعب أمام البطل مباشرة، لذا لا يمكننا أن نغفو. لقد حدث الكثير، لكننا، كنادٍ وكشخصيًا، متحمسون جدًا للانطلاق».
الفصل التالي
كان كوفنتري سيتي قد نسج بالفعل قصة استثنائية بكل معنى الكلمة. كان سقوطه قاسياً. وكان صعوده غير متوقع. والآن، مع عودة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، المختلف كثيراً عن ذلك الذي غادره قبل 25 عاماً، سيستمع كثيرون حول العالم إلى اسم كوفنتري للمرة الأولى. وأحد الآمال الكبيرة لدى لامبارد هو أن يصبح من هم خارج المدينة أكثر معرفة به.
وقال: «نحن ندخل المشهد من دون مقدمات. ونأمل أن نكون ذلك الفريق اللطيف الذي يستهوي الناس كطرف أقل ترشيحاً. حتى إذا أردتمونا فريقكم الثاني في البداية، ثم تمكنا من أن نثبت لكم أننا نستحق أن نكون فريقكم الأول، فهذا رائع أيضاً. سنحاول فعل ذلك. وأنا أعلم أننا، كنادٍ لكرة القدم، نحاول بناء تلك الجسور.
«نحن نعوّض فترة غياب طويلة عن هذا الدوري الإنجليزي الممتاز. وحتى في حديثي معك الآن، ربما قبل عام أو 18 شهراً، كان سيكون هناك على الأرجح اهتمام أقل قليلاً بهذه الأمور. دعونا نأمل أن ننمي هذا الاهتمام مع النادي، وأن نأخذه قليلاً إلى مستوى عالمي، لكن من الواضح أن البداية يجب أن تكون منا على أرض الملعب».
ويأمل لامبارد أن تجد هذه القصة صدى، وأن تُضاف إليها بعض الفصول الجديدة أيضاً.
إذن، في النهاية، كيف يريد أن يبدو هذا كله؟ وما الذي يأمل أن يتذكره الناس عن كوفنتري سيتي؟ وعنه هو؟
وقال: «آمل أن نتمكن من استثمار الطابع الإيجابي لهذه القصة، لأنها كانت أمراً كبيراً. لقد جعلها ذلك قصة فريدة للغاية هنا بسبب الكيفية التي سارت بها الأمور، وأعتقد أن اللاعبين تفاعلوا مع ذلك، وكذلك الجماهير. نحن مترابطون للغاية كنادٍ لكرة القدم، ويمكن أن يكون ذلك مصدر قوة حقيقية.
«لكن علينا أيضاً أن ندرك أن التحدي لن يكون سهلاً. ستكون هناك لحظات صعبة، وأنا أتحدث دائماً عن روح هذه المجموعة. يجب أن نحافظ على ذلك خلال اللحظات الصعبة المحتملة. وإذا امتلكنا هذه الصلابة، فأنا أؤمن بموهبة الفريق. وأعتقد أننا يمكن أن نكون فريقاً يفاجئ الناس».