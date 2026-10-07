هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Lionel Messi Argentina moments 1:1Getty/GOAL

عودة تاريخية أمام خصم عربي وهاتريك وظهور "الجانب الشرس" من ليونيل .. لحظات أيقونية كتبت تاريخ ميسي مع الأرجنتين

أبرز اللحظات في مسيرته الدولية بالترتيب على حسب الأهمية

Mark Doyle وعلي سمير
ترجمه

  • أسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته الدولية، في أمسية مؤثرة على أرض ملعب مونومنتال الشهير، ودّعت الأرجنتين "الأفضل في التاريخ"، الذي خاض مباراته الأخيرة بقميص بلاده في لقاء ودي أمام بنين، وسجّل هدفاً كما كان متوقعاً في هذه المناسبة، مع صناعة هدفين آخرين بشكل يليق بالمناسبة.

    بالطبع، اعتقد الجميع أن ميسي سيعتزل بعد قيادته بلاده إلى المجد في كأس العالم 2022 في قطر، لكننا سعداء للغاية لأنه لم يفعل، إذ سخر من الزمن مجدداً في نسخة هذا العام بأمريكا الشمالية عندما حمل منتخب الأرجنتين الذي تراجع مستواه بشكل كبير إلى النهائي بفضل ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وهو في سن التاسعة والثلاثين.

    والآن، بعد أن أنهى مسيرته الدولية أخيراً وهو لا يزال يقدّم مستوى قريباً من ذروة إمكاناته المطلقة، جول يختار أبرز لحظات ميسي التي لا تُنسى بقميص الأرجنتين، من ظهوره على الساحة العالمية في عام 2006 إلى قلبه الطاولة في نصف نهائي كأس العالم أمام إنجلترا قبل بضعة أشهر فقط...

  • 12. تأثير فوري

    Argentinian forward Lionel Messi celebra
    AFP

    في الواقع، تلقى ميسي بطاقة حمراء في مباراته الأولى مع الأرجنتين، لكن ظهوره الأول على أكبر مسرح في اللعبة كان أفضل بكثير

    على الرغم من غيابه عن الأشهر القليلة الأخيرة من موسمه الذي شهد انطلاقته مع برشلونة بسبب الإصابة، فقد تم ضم ميسي إلى قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2006، ولم يستطع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الانتظار لرؤية هذا الموهوب الشاب يخوض أولى مبارياته في البطولة بألمانيا.

    أمضى ميسي مباراة بلاده الافتتاحية بأكملها أمام ساحل العاج على مقاعد البدلاء، لكنه نزل في الدقائق الأخيرة من لقاء الجولة الثانية أمام صربيا والجبل الأسود، وترك بصمته على الفور على أكبر مسرح في اللعبة.

    خلال مشاركة رائعة استمرت 16 دقيقة، سجل ميسي هدفًا وصنع آخر بينما كان دييجو مارادونا يتابع بسعادة من المدرجات في ملعب أرينا أوف شالكه بمدينة جيلسنكيرشن. وقال صاحب القميص رقم 10 الأسطوري عن الموهوب الشاب الذي اختاره بنفسه وريثًا له: "إنه ليس جيدًا فحسب، إنه مميز".

  • 11. دور المجموعات الرائع

    FBL-WC-2014-MATCH27-ARG-IRI
    AFP

    المهاجم القصير القامة حمل منتخب بلاده على عاتقه خلال المراحل الأولى من كأس العالم 2014

    بعدما سجّل في أول مشاركة له بكأس العالم، كان على ميسي أن ينتظر بشكل لافت ثماني سنوات ليحرز هدفه الثاني في البطولة، إذ تحوّلت مونديال جنوب أفريقيا 2010 إلى كارثة لكلٍ من نجم برشلونة والمدرب مارادونا، الذي انفصل عن الأرجنتين بعد وقت قصير من الخسارة المذلّة بنتيجة 4-0 أمام ألمانيا في دور ربع النهائي.

    ونتيجة لذلك، كان ميسي يرزح تحت ضغط هائل لتقديم الإضافة في مونديال البرازيل 2014، ورغم أن مشوار الأرجنتين انتهى بألمٍ شديد، فإن صاحب القميص رقم 10 بدأ بقوة.

    سجّل ليو الهدف الثاني الحاسم في الفوز بنتيجة 2-1 على البوسنة والهرسك، بعد لمسة رائعة ودقيقة على حدود منطقة الجزاء، بل جاء ما هو أفضل في الجولة الثانية، حين فطر ميسي قلوب الإيرانيين بهدف قاتل مذهل في الوقت بدل الضائع سدّده من الجهة اليمنى الواسعة لمنطقة الجزاء.

    ثم وضع المهاجم بصمته الأخيرة على دور مجموعات رائع من الناحية الشخصية بتسجيله هدفين إضافيين في الفوز بنتيجة 3-2 على نيجيريا، وكان ثانيهما ركلة حرة مذهلة.

  • 10. مباراة بارزة

    Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    سحر ميسي يخطف الأنفاس من المنافسين في فوز الأرجنتين على أستراليا بكأس العالم

    كانت مباراة الأرجنتين أمام أستراليا في دور الستة عشر من كأس العالم 2022 هي المباراة رقم 1000 لليونيل ميسي كلاعب محترف، ولم يكن مفاجئًا أن يُسجّل حضوره في هذه المناسبة بأداء ساحر على عادته.

    وقال كيانو باكوس، لاعب وسط أستراليا، عن ميسي الذي افتتح التسجيل في فوز الأرجنتين 2-1 بتسديدة بالغة الدقة من داخل منطقة الجزاء مباشرة: «إنه لاعب مميز لمشاهدته. يبدو غير حقيقي على أرض الملعب، يشبه إلى حدٍّ ما تمثالًا من الشمع، بصراحة. من الخيال كم هو بارع فعلًا، وكيف يقرأ المباراة ويراها ويأخذها على عاتقه.

    وأضاف:«إنه أمر مميز للغاية لأن قلّة من الناس يمكنهم فعل ذلك، لذا كنت أحاول أن أنظر من فوق كتفي طوال الوقت لأرى أين هو وماذا يفعل.»

  • ٩. التألق أمام البرازيل

    Argentinian soccer player Lionel Messi c
    AFP

    سجّل ميسي هاتريك رائعًا وسط انتقادات بأنه لم يكن يكرر مستواه مع ناديه بقميص منتخب بلاده

    ربما لم تكن مواجهة الأرجنتين مع البرازيل في إيست روذرفورد في يونيو 2012 سوى مباراة ودية، لكنها كانت مباراة بالغة الأهمية لميسي، الذي قدّم ذلك النوع من العروض المدمّرة التي طالما انتظرها مواطنوه منذ وقت طويل.

    وزادها معنى أن جاءت أمام أكبر غريم للأرجنتين. وكما قال ميسي بعد تسجيله ثلاثية في فوز مثير بنتيجة 4-3: "دائمًا ما يكون جميلاً أن تهزم البرازيل، وأنا سعيد جدًا بأهدافي الثلاثة".

    كان الهدفان الأولان لمستين رائعتين، لكن الثالث، الذي حسم المباراة لصالح الأرجنتين، كان الأجمل بينها، حيث استلم ميسي الكرة في وسط الملعب قبل أن يندفع إلى الأمام ويطلق تسديدة لا تُصد في الزاوية العليا من مرمى البرازيل.

    وأشار مانو مينيزيس، مدرب البرازيل، بعد ذلك قائلاً: "لم يجد أحد في العالم حلاً لميسي". "أتيحت له أربع فرص فسجّل ثلاثة أهداف... بعض اللاعبين لا يمكنك أن تمنحهم أي مساحة على الإطلاق".

    أما أليخاندرو سابيا، مدرب الأرجنتين آنذاك، فقد اكتفى بالقول: "نحن محظوظون أن ليو أرجنتيني!"

  • 8. التلاعب بجفارديول

    Argentina v Croatia: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    قد يكون ميسي في الخامسة والثلاثين من عمره حينها، لكنه ظل قادرًا على تجاوز لاعبين يصغرونه بـ15 عامًا في عام 2022

    فرض يوشكو جفارديول نفسه كواحد من أفضل المدافعين الشباب في كرة القدم خلال كأس العالم 2022 في قطر. وقد أُعجب مانشستر سيتي كثيرًا بالدور الذي لعبه في مشوار كرواتيا حتى الدور نصف النهائي، لدرجة أنه دفع 77 مليون جنيه إسترليني (103 ملايين دولار) للتعاقد معه في الصيف التالي.

    ومع ذلك، لم يتمكن جفارديول، البالغ من العمر 20 عامًا وقتها، من التعامل مع ميسي في قطر. فبعد أن افتتح التسجيل بالفعل من ركلة جزاء قوية في الشوط الأول، راوغ ميسي مراقبه مرارًا وتكرارًا على الجهة اليمنى من الملعب قبل أن يمهّد الطريق لخوليان ألفاريز ليسجّل هدفه الثاني في المباراة.

    وكما اعترف قائد كرواتيا لوكا مودريتش، فإن ميسي قد أكّد "عظمته" في لوسيل، لدرجة أن جفارديول لم يشعر بأي حرج على الإطلاق من أن يتفوّق عليه الأفضل في التاريخ.

    وقال قلب الدفاع بعد خسارة بلاده 3-0 في لوسيل: "أنا سعيد لأنني لعبت ضده رغم أننا خسرنا. سأتمكن من أن أروي للأطفال أنني راقبت ميسي لمدة 90 دقيقة."

  • 7. معركة لوسيل

    Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    أظهر ميسي روحاً أكثر عدوانية وشبيهة بمارادونا في فوز ملحمي على هولندا

    بالنسبة إلى عشّاق كرة القدم الأصيلة، فإن الذكرى الراسخة في أذهانهم عن فوز الأرجنتين الدرامي على هولندا في ربع نهائي كأس العالم كانت تمريرة ميسي الحاسمة إلى ناويل مولينا.

    كانت تمريرة ربما لم يكن ليراها أي لاعب آخر، ناهيك عن أن ينفّذها، وتُعدّ عن حق واحدة من أروع التمريرات التي شهدها الملعب على الإطلاق.

    لكن بالنسبة إلى عدد كبير من الأرجنتينيين، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر «معركة لوسيل» هو انفعال ميسي على فاوت فيجهورست خلال مقابلة بعد المباراة قائلاً: «ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟ ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟ ابتعد أيها الأحمق، ابتعد!»

    وقد عبّر ميسي لاحقاً عن ندمه إزاء الطريقة التي خاطب بها فيجهورست، إضافة إلى عدد آخر من لاعبي هولندا وجهازها الفني، وسط التوترات التي أعقبت مباراة شهدت رقماً قياسياً بلغ 17 بطاقة صفراء.

    لكن مواطنيه تلقّفوا ذلك بحفاوة في حينه. فطالما رأى كثير من الأرجنتينيين، بينهم هيرنان كريسبو، أن ميسي يفتقر إلى «الطبع الشرس» الذي كان يتمتع به مارادونا، وأنه بالتالي غير مناسب لدور القائد. كانوا يرون أنه هادئ أكثر من اللازم وأنيق المظهر أكثر من اللازم. لكن أمام هولندا، أظهر ميسي الجانب الناري من شخصيته، وهو ما لم يزد الأرجنتينيين إلا تعلّقاً به.

    «كل ما صدر عني كان عفوياً، لقد رددت على هذا النحو فحسب»، هذا ما قاله ميسي لإذاعة Urbana Play في يناير 2023. «كان قد حدث الكثير مع ذلك اللاعب [فيجهورست]، وكانت هناك لحظتان أو ثلاث من التوتر والاحتكاك. كانت المباراة قد انتهت للتو، وكان الأمر لا يزال طازجاً. لا أحب أن أترك تلك الصورة، لكن هذه الأمور تحدث.»

  • 6. هدف التعادل في مصر

    Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    بدت الأرجنتين على وشك تلقي صدمة الخروج من دور الستة عشر في كأس العالم 2026 قبل أن يتدخل قائدها مجددًا

    مع تبقّي 11 دقيقة فقط على نهاية مواجهة الأرجنتين ومصر في ثمن نهائي كأس العالم 2026، كان كثيرون يتساءلون عن مدى حكمة قرار ميسي العودة للدفاع عن لقب المنتخب الأرجنتيني. فقد كان فريق سكالوني متأخرًا بنتيجة 2-0 أمام مصر، والأسوأ بالنسبة لقائد المنتخب أنه أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.

    ولكن ميسي رفض ببساطة الاستسلام للهزيمة، وساعد الأرجنتين على تقليص الفارق بعرضية رائعة من الجهة اليمنى حوّلها كريستيان روميرو برأسه داخل الشباك.

    وبعد أربع دقائق فقط، أودع مهاجم برشلونة السابق كرة مرتدة صعبة في المرمى ليعادل النتيجة، وبذلك أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجّل في ست مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية.

    ثم سجّل إنزو فيرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من تمريرة حاسمة بديعة من لاوتارو مارتينيز، لتكتمل ريمونتادا تركت ميسي وسكالوني ونحو جميع أفراد الفريق في حالة من البكاء.

    وقال المدرب الأرجنتيني: «أنا مقتنع بأن ليو يلعب كرة القدم من أجل لحظات كهذه.«قال المدرب الأرجنتيني أن يشعر بهذه المشاعر في هذه المرحلة من مسيرته أمر يصعب تفسيره. إنها لحظة لا تُنسى، واحدة من الأفضل».

  • 5. "الهبة من الله"

    FBL-WC-2018-ECU-ARG
    AFP

    عاد ميسي ليقدّم يد العون لبلاده مرة أخرى في ختام حملة تصفيات مرهقة لكأس العالم 2018

    كان ميسي قد أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد ثلاث خسارات متتالية في النهائيات مع الأرجنتين، لدرجة أنه أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام تشيلي في كوبا أمريكا 2016. لكن وسط المناشدات العامة له للتراجع عن قراره، بما في ذلك مناشدة من رئيس الأرجنتين آنذاك ماوريسيو ماكري، الذي وصف ميسي بأنه "هدية من الله"، عاد المهاجم لخوض حملة بلاده التأهيلية لكأس العالم، وهو ما كان في محله.

    كان منتخب الأرجنتين معرضاً لخطر حقيقي بأن يفوّت نهائيات روسيا 2018 بعدما استقبل هدفاً مبكراً في مباراته التي كان الفوز فيها حتمياً أمام الإكوادور في العاشر من أكتوبر 2017.

    ولكن ميسي بدّد التوتر، وكذلك التأثيرات المرهقة للعب على ارتفاع عالٍ في كيتو، وأهّل الأرجنتين لكأس العالم بمفرده تقريباً عبر هاتريك مذهل.


  • 4. قلب الموازين في قطر 2022

    Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    كانت الأرجنتين تواجه خطر الخروج المبكر المحرج من كأس العالم 2022 قبل أن يأخذ ميسي زمام الأمور بين يديه

    كانت الأرجنتين قد وصلت إلى قطر وهي مفعمة بالثقة، فلم تكن بطلة أمريكا الجنوبية الحالية فحسب، بل كانت أيضًا تمر بسلسلة من 36 مباراة دون هزيمة.

    ومع ذلك، تعرض فريق ليونيل سكالوني لواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم في لوسيل، حيث خسرت الأرجنتين 2-1 أمام السعودية رغم تقدمها المبكر بفضل ركلة جزاء سجلها ميسي.

    ونتيجة لذلك، أصبح أحد أبرز المرشحين قبل انطلاق البطولة تحت ضغط هائل قبل مواجهة الجولة الثانية أمام المكسيك، إذ كانت أي هزيمة أخرى تعني خروجًا مبكرًا موجعًا في ما كان يُتوقع أن تكون آخر نسخة من كأس العالم بالنسبة لميسي.

    ولم يكن من الممكن أن يكون التوتر أعلى من ذلك، في ظل استمرار معاناة الأرجنتين في اختراق دفاعات المكسيك مع تبقي أقل من نصف ساعة على نهاية اللقاء.

    لكن في اللحظة الحاسمة ظهر القائد، ففي الدقيقة 64 من المباراة سيطر ميسي على الفور على تمريرة عرضية ذكية من أنخيل دي ماريا، قبل أن يسدد مباشرة كرة أرضية في الزاوية السفلى لمرمى المكسيك من مسافة 23 مترًا.

    وبعد أن مضى فريقه ليفوز 2-0، قال ميسي للصحفيين، "اليوم تبدأ كأس عالم جديدة بالنسبة للأرجنتين." وكان على حق، إذ انتقلت الأرجنتين من قمة الإحراج إلى قمة المجد.

  • 3. فوزٌ غيّر كل شيء

    FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRA
    AFP

    بعد سنوات من الهزائم المؤلمة، قاد ميسي الأرجنتين إلى فوز تاريخي في ريو

    الحقيقة تُقال، لم يقدّم ميسي أداءً مميزاً للغاية في نهائي كوبا أمريكا 2021 في البرازيل. لكن ذلك لم يكن مهماً.

    بداية، لم تكن الأرجنتين لتصل إلى هذه المرحلة لولاه، وهو ما يؤكده أنه رغم عدم تسجيله في الفوز 1-0 على المستضيف في ريو، فقد ظفر ميسي رغم ذلك بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي للبطولة بعد مساهمته المباشرة في تسعة من أهداف الأرجنتين الاثني عشر، إذ سجّل خمسة منها بنفسه.

    ولكن الأمر لم يكن متعلقاً بالجوائز الفردية (ولم يكن كذلك قطّ بالنسبة إلى ميسي)؛ بل كان يتعلق بالفوز أخيراً بلقب مع منتخب الأرجنتين الذي يعشقه، وهذا ما جعل ميسي تغمره المشاعر وينهار على أرضية الملعب باكياً عندما أُطلقت صافرة النهاية في الماراكانا.

    "أشعر براحة البال لأنني حققت الحلم الذي حُرمت منه مرات عديدة"، اعترف ميسي الذي ما زالت تعتريه المشاعر لـESPN بعد ثلاثة أشهر، مستذكراً مرارة أربع هزائم سابقة في نهائيات كبرى".

    وأضاف: "كان الأمر أشبه بحلم، لحظة رائعة. لم أستطع أن أصدّق أنه حدث. أستمتع بمشاهدة الصور الآن أكثر مما كنت وقتها، إذ كنت في حالة ذهول. لم أدرك تماماً ما كان يحدث."

    كما لم تتضح الأهمية الكاملة لإنهاء الأرجنتين عقماً دام 28 عاماً في كوبا أمريكا إلا منذ ذلك الحين، فقد كان هدف أنخيل دي ماريا الحاسم هو الشرارة التي أطلقت أنجح حقبة في تاريخ المنتخب الأرجنتيني.

  • 2. إذلال إنجلترا وهو في عمر 39 عامًا

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    ميسي يؤكد موهبته الخالدة بأداء حاسم في أتلانتا

    وصل ميسي إلى كأس العالم 2026 بعدما حاكى مارادونا بكل الطرق الممكنة تقريبًا، بل وتفوّق عليه في بعضها أيضًا. غير أن هناك أمرًا واحدًا لم يحقّقه، وهو قيادة الأرجنتين إلى الفوز على الغريم القديم إنجلترا.

    وفي مساء الخامس عشر من يوليو، حقّق ذلك الهدف الوحيد المتبقي، وبطريقة مثيرة إلى حدٍ لا يُصدَّق.

    فمع تبقّي خمس دقائق فقط من الوقت الأصلي، كانت الأرجنتين متأخرة بهدف أمام منتخب إنجليزي يزداد تحفّظًا. وكان حامل اللقب يجد صعوبة في إيجاد ثغرة في الدفاع المكتظّ للخصم، وحتى عندما نجح في ذلك، تصدّت القوائم لمحاولاته. لكن الأرجنتين فاجأت بعد ذلك فريق توماس توخيل بركنية قصيرة سمحت لميسي بجذب المدافعين نحوه، ما أتاح الوقت والمساحة الكافيين لإنزو فيرنانديز كي يعادل النتيجة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مباشرة.

    ولم يؤدِّ هدف التعادل إلا إلى تراجع إنجلترا أكثر نحو ثلثها الدفاعي، لكن ميسي تمكّن رغم ذلك من العثور على لاوتارو مارتينيز داخل منطقة المرمى الممتلئة بمدافعين فارعي الطول، عبر عرضية بالغة الدقّة، فحوّلها المهاجم برأسه ليقود أرجنتين عادية المستوى إلى النهائي.

    وبشكل لا يُصدَّق، أثبت ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، أنه كان العلامة الفارقة بين منتخبين في نصف نهائي كأس العالم. وقال ميكا ريتشاردز معلّقًا ضمن تغطية الـBBC: «كنا نظن أنه قد يكون جود بيلينجهام أو [هاري] كين، لكن لهذا السبب هو الملك، الأعظم على مرّ العصور. إنه أمر مذهل ما يستطيع فعله».

    وبعدها علم ليو أن والده كان مريضًا بشدة في الأرجنتين، وتوفي بعد فترة قصيرة من خسارة النهائي أمام إسبانيا.

    وكتب ميسي في رسالة مفتوحة إلى خورخي:«في كل مرة كانت تنتهي فيها مباراة، كنت أنتظر رسالتك وأفتقدها. حينها أدركت أن الوضع كان سيئًا للغاية. ومع ذلك، ظللت أفكّر في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، لأمنحك الوقت ولكي تتمكّن من مشاهدة مباراة. أردت أن أفوز بها لأحضر [الكأس] إليك وأريك كأسًا جديدة. لم أستطع، لم تعد ساقاي قادرتين على المضيّ أبعد. هذه المرة حاولت أن أسير عكس رغبة جسدي، لكنني لم أستطع».

  • 1. تحقق القدر

    FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY
    AFP

    توّج ميسي مسيرته أخيرًا بالتتويج بكأس العالم في قطر

    اللحظة التي توّجت مسيرة ميسي. فعندما سدّد جونزالو مونتييل الركلة الحاسمة في نهاية أكثر مباراة نهائية درامية في تاريخ كأس العالم، أصبح من المستحيل الجدال حول مكانة ميسي باعتباره الأفضل على مرّ التاريخ.

    فلم يحدث منذ مارادونا عام 1986 أن سيطر لاعب واحد على البطولة بهذا الشكل المذهل، حيث اختير ميسي رجل المباراة في كل مباراة خاضها ضمن الأدوار الإقصائية.

    كما أن ثنائيته في التعادل المثير 3-3 أمام فرنسا في نهائي قطر رفعت رصيده الإجمالي من المساهمات التهديفية في كأس العالم إلى 21 مساهمة، أي بزيادة واحدة عن أسطورة البرازيل بيليه، وساعدته على أن يصبح الرجل الوحيد في التاريخ الذي يفوز بالكرة الذهبية للبطولة مرتين. وقد حقق كل هذا وهو في سنّ الـ35، وهو ما يشهد على مستوى من التميّز المستدام لم يبلغه حتى مارادونا.

    وكما كتب جاري لينيكر على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد كان شرفاً مطلقاً أن نشاهد ليونيل ميسي لما يقارب عقدين من الزمن. لحظة تلو الأخرى من كرة القدم الساحرة المبهجة التي تحبس الأنفاس. إنه هدية من كرة القدم."