أسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته الدولية، في أمسية مؤثرة على أرض ملعب مونومنتال الشهير، ودّعت الأرجنتين "الأفضل في التاريخ"، الذي خاض مباراته الأخيرة بقميص بلاده في لقاء ودي أمام بنين، وسجّل هدفاً كما كان متوقعاً في هذه المناسبة، مع صناعة هدفين آخرين بشكل يليق بالمناسبة.

بالطبع، اعتقد الجميع أن ميسي سيعتزل بعد قيادته بلاده إلى المجد في كأس العالم 2022 في قطر، لكننا سعداء للغاية لأنه لم يفعل، إذ سخر من الزمن مجدداً في نسخة هذا العام بأمريكا الشمالية عندما حمل منتخب الأرجنتين الذي تراجع مستواه بشكل كبير إلى النهائي بفضل ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة، وهو في سن التاسعة والثلاثين.

والآن، بعد أن أنهى مسيرته الدولية أخيراً وهو لا يزال يقدّم مستوى قريباً من ذروة إمكاناته المطلقة، جول يختار أبرز لحظات ميسي التي لا تُنسى بقميص الأرجنتين، من ظهوره على الساحة العالمية في عام 2006 إلى قلبه الطاولة في نصف نهائي كأس العالم أمام إنجلترا قبل بضعة أشهر فقط...