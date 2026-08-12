كواليس مثيرة من وئائقي مورينيو .. واقعة تجسس وهجوم على "الضعيف" جوارديولا وتودد كاسياس للاعبي برشلونة
عاد «السبشيال ون» — كما يطلق على نفسه — إلى الساحة الكبرى. فجوزيه مورينيو لا يكتفي ببدء فترته الثانية على رأس ريال مدريد فحسب، بل هو أيضًا موضوع فيلم وثائقي جديد على «نتفليكس» يقدم نظرة ثاقبة ومثيرة للاهتمام على مسيرته التدريبية الحافلة بالألقاب، والتي تمتد الآن لأكثر من 26 عامًا.
كما قاد مورينيو فريقي تشيلسي وبنفيكا في فترتين مختلفتين، وتولى منصب المدرب الرئيسي في بورتو وإنتر ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما وفنربخشه، حيث فاز بثمانية ألقاب دوري وبطولتي دوري أبطال أوروبا. وباعتباره أحد أكثر المدربين حصدا للألقاب على مر التاريخ - وأحد أكثرهم جاذبية - فإن مورينيو يمثل أيقونة لا تزال تجذب الأنظار من جميع أنحاء العالم في سن الثالثة والستين.
وكما يتوقع أي من مشجعي مورينيو، تتضمن الحلقات الثلاث، التي تم تصويرها على مدار عامين ونصف من قبل المخرج جويل بيرلمان وأنتجتها شركة «فنتشرلاند» (Ventureland) - وهي التي أنتجت الفيلم الوثائقي الشهير عن ديفيد بيكهام والذي تم إطلاقه أيضًا على «نتفليكس» في عام 2023 - الكثير من الأحداث المثيرة للاهتمام.
فيما يلي، تستعرض GOAL أهم خمسة مفاجآت من مسلسل «مورينيو»، بدءًا من القصة الكامنة وراء خلافه الشهير مع أحد أبطال ريال مدريد...
كاسياس مثال على ثقافة ريال مدريد «المدللة»
كانت المغامرة الأولى لمورينيو في العاصمة الإسبانية ناجحة من نواحٍ عديدة: فقد أعاد تحويل ريال مدريد إلى فريق شديد التنافسية لم يكتفِ بمنافسة برشلونة «الفائز بكل شيء» بقيادة بيب جوارديولا وجهاً لوجه فحسب، بل وأطاح به أيضاً، حيث قاد الفريق للفوز على غريمه اللدود في نهائي كأس الملك في موسمه الأول، قبل أن يحصد لقب الدوري الإسباني في موسم 2011-2012 برصيد قياسي بلغ 100 نقطة.
ومع ذلك، فشل في قيادة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يكن أمام النادي خيار سوى الاستغناء عن مورينيو بعد موسم مخيب للآمال للغاية وخالٍ من الألقاب في 2012-13، والذي بدا خلاله أنه فقد السيطرة على غرفة الملابس بسبب طريقة تعامله مع إيكر كاسياس.
وقد تم إبعاد الحارس الأسطوري، الذي خاض 752 مباراة على مدار 25 عامًا في البرنابيو، إلى مقاعد البدلاء وسط تقارير تفيد بأن مورينيو كان غاضبًا من علاقته بزملائه في المنتخب الإسباني الذين يلعبون في صفوف برشلونة.
يقول كاسياس في الفيلم الوثائقي: «كانت العلاقة بيني وبين جوزيه باردة جدًّا. في تلك السنوات، أعتقد حقًّا أن الأمر وصل إلى حدٍّ معين، حتى انقطع الحبل في النهاية».
وواصل سامي خضيرة، لاعب خط وسط ريال مدريد السابق، زعمه بأن هذا الخلاف أدى إلى تحويل أكبر نجوم الفريق ضد مورينيو، مضيفًا: «كانت غرفة الملابس كابوسًا، بصراحة. بعد ذلك، انقطعت العلاقة بين جوزيه والعديد والعديد من اللاعبين — مثل كريستيانو [رونالدو] واللاعبين الإسبان، كاسياس وسيرخيو راموس. وكان هؤلاء اللاعبون مهمين للغاية، للغاية بالنسبة للأجواء السائدة في الفريق».
ومع ذلك، لا يشعر مورينيو بأي ندم على الطريقة التي تعامل بها مع الموقف، ويرى أن موقف كاسياس كان دليلاً واضحاً على شعور الاستحقاق السائد في الفريق. وقال: «في المرات الثلاث الأولى التي تحدثت فيها مع كاسياس، قائد الفريق، كان أول ما قاله لي: "أريد أن أطلب المزيد من الإجازات للاعبي المنتخب الوطني"». "وفي المرة الثانية التي تحدث فيها معي قال: «أود أن أطلب منك تأخير مواعيد التدريبات بساعة واحدة، لأن حركة المرور في مدريد تكون مزدحمة جدًا في الوقت الذي تريد فيه إجراء التدريبات».
أما في المرة الثالثة التي جاء فيها للتحدث معي، فقال: «لا نريد الذهاب إلى [الفندق]. نفضل أن نلتقي يوم المباراة فقط ونذهب مباشرة إلى الملعب للعب". وفي غضون فترة قصيرة، أدركت أنهم مدللون".
وعندما سُئل مورينيو عن تودد كاسياس للاعبي برشلونة، أجاب بأسلوبه المباشر المعهود: «هناك أمور لا أقبلها ولن أقبلها أبدًا، وعندما لا يحترمني أحد، فإن ذلك يمثل مشكلة. أقول: هذا هي برشلونة، وهذا هو ريال مدريد. عندما تذهب إلى المنتخب الوطني، عندها يمكنك تقبيل اللاعب، لكن ليس الآن. هذه حرب».
خلافة السير أليكس في عام 2013
لم يكن ديفيد مويس الرجل المناسب لتولي زمام الأمور من السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد؛ هذه حقيقة. فقد تراجع «الشياطين الحمر» إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مويس، بعد فوزهم بلقب موسم 2012-2013، وتم طرده من منصب المدرب دون أي مراسم بعد عشرة أشهر فقط.
والرأي السائد هو أن فترة توليه المنصب البائسة حددت مسار السنوات الـ12 التالية، التي شهدت تحول يونايتد إلى فريق متوسط الأداء على الصعيدين المحلي والأوروبي. لكن الأمور كان من الممكن أن تكون مختلفة لو تمكنوا من التعاقد مع البديل المفضل لديهم لخلافة فيرجسون.
وكشف مورينيو خلال المسلسل الذي يعرض على «نتفليكس»: «عندما غادرت ريال مدريد، وقعت عقدًا للانضمام إلى مانشستر يونايتد خلف السير أليكس». ثم قال فيرجسون بعد تأكيده عرض يونايتد للبرتغالي: «بالنسبة لي، كان قد وافق. ثم، في غضون ساعات، تغير الوضع».
ومع ذلك، قام مورينيو في النهاية بانعطافة عاطفية. وأضاف فيرجسون: «ذات ليلة، اتصل بي وكان يبكي وقال: "أليكس، لا أستطيع تحمل الأمر. لقد أعطيت وعدي لتشيلسي ولن أخلف وعدي".
"السبب الذي قدمه لي، استطعت فهمه، لكنني شعرت بخيبة أمل".
لم تغب «الجاذبية المذهلة» لمنصب مانشستر يونايتد عن مورينيو، وقال إنه شعر «بالإطراء» لاختياره خلفاً لفيرجسون، لكن النادي لم يستطع منحه ما كان يتوق إليه بشدة في ذلك الوقت.
وقال: «هناك فرق بين حب كرة القدم وحب نادٍ معين. أعتقد أن هذا الحب أقوى من حب اللعبة عمومًا، وبشكل أساسي، بعد تجربتي مع ريال مدريد، كنت بحاجة إلى الشعور بأنني محبوب. كانت خسارتي لفرصة أن أكون المدرب الذي يخلف السير أليكس فيرجسون أمراً مأساوياً، لكنني لا أندم على ذلك لأنه كان قراراً اتخذته من قلبي».
وقد ثبتت صحة قرار مورينيو في البداية بعد فوزه بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في موسم 2014-2015، لكنه أُقيل مبكراً في الموسم التالي، مما مهد الطريق لعودة أخرى إلى مانشستر يونايتد. بعد أن حل محل لويس فان خال في مايو 2016، قاد مورينيو الفريق إلى تحقيق ثنائية الدوري الأوروبي وكأس كاراباو، لكنه أُقيل في ديسمبر 2018 بعد أسوأ بداية للنادي في موسم الدوري الممتاز منذ موسم 1990-1991.
والفرق الجوهري هو أنه وصل إلى «أولد ترافورد» في فترة اتسمت بعدم الاستقرار بدلاً من الانسجام. ولو كان العكس هو الصحيح، لربما واصل «الشياطين الحمر» المنافسة على أكبر الألقاب عاماً بعد عام.
التجسس على بولتون
بدأت علاقة مورينيو بنادي تشيلسي في عام 2004، عندما انتقل إلى ستامفورد بريدج بعد أن قاد فريق بورتو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. وواصل «البلوز» مسيرتهم ليحصدوا لقب الدوري الأول لهم منذ 50 عامًا، وكرروا هذا الإنجاز في موسم 2005-2006، كما قاد البرتغالي الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة مرتين قبل إقالته في سبتمبر 2007.
كان نجاح تشيلسي مبنيًّا على أساس دفاعي صلب كالصخر، حيث تبنى اللاعبون تكتيكات مورينيو العملية والهجومية، لكن تم الكشف الآن عن أن تحليل الفيديو لعب أيضًا دورًا حيويًّا في الصعود السريع للنادي.
وقال أندريه فياش بواش، الذي كان يقود هذا القسم تحت إشراف مورينيو، ثم تولى لاحقًا منصب المدرب الرئيسي لكل من تشيلسي وتوتنهام: «كان ذلك بمثابة طفرة في مجال تحليل المباريات. لم يكن الكثيرون يقومون بذلك بالقدر الذي كنا نقوم به في تلك الفترة». وأضاف: «كانت تلك هي الأيام الخوالي لأقراص الفيديو، وأحيانًا كان المشغل لا يعمل، وكان جوزيه يدمر جهاز العرض أو مشغل الأقراص!»
أصيب جون تيري، قائد «البلوز»، بالصدمة عندما عُرضت لقطات من حصة تدريبية لفريق بولتون في اجتماع معين للفريق، بينما كان مورينيو يستعد لمواجهة سام ألارديس.
قال تيري: «كان "بيج سام" يقول: "اضربوا [ويليام] جالاس، فهو ليس جيدًا جدًّا في الكرات الهوائية". وكان يبصق ويقوم بأشياء من هذا القبيل في الميكروفون». «وكان الأمر أشبه بـ... واو، من الذي يحصل على لقطات من ملعب تدريب فريق آخر؟ في الواقع، ما زلت غير متأكد من أين حصل على تلك اللقطات!»
وقد خضعت مثل هذه الأساليب لتدقيق شديد في الآونة الأخيرة بسبب فضيحة «سباي جيت» التي وقعت في ساوثهامبتون، لكن لاعبي تشيلسي كانوا دائمًا يثقون ثقة تامة في أسلوب مورينيو. حتى أن تيري أخذ ذات مرة حقنة مسكنة للألم ليعود إلى التدريبات، ردًا على تجاهل مورينيو له عندما أبلغه عن إصابته. قال تيري بوجه جاد تمامًا: «من أجله، سأبذل كل ما لدي. سأغادر ذلك الملعب في نعش من أجله».
انتقاد لاذع موجه إلى جوارديولا
جلبت المنافسة بين مورينيو وجوارديولا في إسبانيا دراما لا تنتهي. وكثيرًا ما كان الاهتمام يتركز على معاركهما على خط التماس وفي المؤتمرات الصحفية أكثر من التركيز على الأحداث الجارية على أرض الملعب، وبلغ التوتر ذروته في أكثر من مناسبة.
وصف جوارديولا نظيره التدريبي بسخرية بـ«اللعين» في عام 2011، بينما صنف مورينيو المدرب السابق لبرشلونة ضمن فئة جديدة من المدربين «الذين ينتقدون الحكم عندما يتخذ قرارات صحيحة»، وألمح إلى أنه يجب أن «يخجل» من فوزه مرتين بدوري أبطال أوروبا في كامب نو بعد أن استفاد من تحكيم «مشين».
تلاشت المرارة لتحل محلها الاحترام عندما التقيا مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مورينيو لم يستطع مقاومة توجيه سخرية خفية إلى خصمه القديم في الفيلم الوثائقي.
يقضي جوارديولا حاليًا إجازة استجمامية، بعد أن أنهى في مايو فترة حكمه التي استمرت 10 سنوات في مانشستر سيتي، كما أخذ استراحة طويلة من كرة القدم بعد مغادرته برشلونة في عام 2012.
يقول مورينيو: «بعض الأشخاص يحتاجون إلى إجازة استجمامية – وهو أمر أكرهه. أكره هذه الكلمة. بالنسبة لي، الإجازة الاستجمامية تعني الضعف. لا تتحدثوا معي عن الإجازات الاستجمامية. أنا لا أحتاج أبدًا إلى الراحة. سأرتاح عندما يقرر هو (يشير مورينيو إلى السماء) أن يقول: “اصعد”».
بينما اعترف جوارديولا بأنه «لم تكن لديه الطاقة» للاستمرار في مانشستر سيتي، يزعم مورينيو أنه يشعر «بالنقص» كلما ابتعد عن مقاعد البدلاء.
وتابع قائلاً: «لا أستطيع حتى أن أتخيل متى سأتوقف عن حياتي في كرة القدم. أقول 10 سنوات أخرى، لكن ربما أكثر من 10. الأمر ممتع. كان ممتعاً، وهو ممتع، وسيظل ممتعاً دائماً. أريد الفوز بمزيد من الألقاب. أريد الحصول على ألقاب جديدة.
"أريد أن أفعل ذلك في أماكن لم أزرها من قبل. عالمي هو أن أسير في ملعب كرة قدم يضم 50 ألفاً أو 90 ألفاً [من المشجعين]. وقد شهدت حضور 100 ألف. هذا هو عالمي. بدون كرة القدم، هناك شيء ناقص في داخلي. لكنني لا أعتقد أن هذا هوس. لا أشعر أنه هوس. الأمر ببساطة هو أنه عندما تصل إلى مستوى معين، فإنك ترغب في البقاء هناك إلى الأبد."
ومن المثير للاهتمام أن جوارديولا وافق على المشاركة في الفيلم الوثائقي، لكن بشرط أن يطلب منه مورينيو ذلك شخصياً. وبالطبع، لم يحدث ذلك أبداً. ووصف بيرلمان، مخرج فيلم «مورينيو»، تلك الديناميكية لـ ESPN قائلاً: «هذا يوضح لي كل شيء عن شخصيتيّهما، وكان أمراً مثالياً.»
الانتقام من أبراموفيتش مع إنتر
كما يبدو بوضوح أن مورينيو لا يزال يحمل بعض الضغينة تجاه رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي الذي أقاله في عامي 2007 و2015. ويزعم مورينيو أن رجل الأعمال الروسي بدأ يتدخل في شؤون الانتقالات، ولا سيما عندما طالب بضم أندري شيفتشينكو من نادي ميلان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) في صيف عام 2006.
قال مورينيو: «أبراموفيتش - يتمتع بشغف لا يُصدق بكرة القدم، لكنه لا يعرف شيئًا عن بعض الأمور. كان شيفتشينكو مطروحًا على الطاولة بسبب العلاقات مع الرئيس والوكلاء، وأنا لم أرغب أبدًا في التعاقد معه، لكنني لم أخبر أحدًا بذلك، لذا فإن المسؤولية تقع عليّ أيضًا. هل تريد أن تعرف اللاعب الذي كنت أريده؟ [صامويل] إيتو».
وكما أراد القدر، التقى مورينيو في النهاية بإيتو في منصبه التالي مع إنتر، ولعب المهاجم الكاميروني دورًا رئيسيًّا في إقصاء تشيلسي من دوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010 بتسجيله الهدف الفائز في مباراة الإياب من دور الـ16 على ملعب ستامفورد بريدج. وواصل إنتر مسيرته حتى فاز باللقب، لكن الانتصار على أبراموفيتش منح مورينيو رضاً أكبر من أي انتصار آخر.
قال مورينيو: «كنت ألعب ضد رومان في تلك المباراة. كنت ألعب ضد الرجل الذي طردني. أعود إلى المنزل سعيداً وهو يعود إلى المنزل مستاءً. لأنني أعرف مدى حبه لتشيلسي، وأعرف مدى حبه للفوز. لكنني كنت بحاجة إلى الانتقام، لأن كرة القدم ملك لأشخاص مثلي. أما الآخرون فهم دخلاء لا مكان لهم هنا. كرة القدم ملك للاعبين، وملك للمدربين، وملك للجماهير. وستظل كرة القدم ملكاً لنا دائماً".