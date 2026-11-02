هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Trading cards 1:1Getty/GOAL

نوستالجيا وذكريات لا تنسى .. داخل عودة بطاقات كرة القدم من جديد

بفضل مزيج من الحنين إلى الماضي والحماس اللحظي، أصبحت هواية جمع المقتنيات أكثر شعبية من أي وقت مضى، بل تحوّلت إلى خيار مهني حقيقي بدوام كامل.

James Westwood
ترجمه

  • لكل مشجع كرة قدم ذكرى مبكرة عن اكتشافه لعالم المقتنيات التذكارية. فمن الشائع أن تتوارث العائلات القمصان القديمة أو كُتيبات المباريات، أما المحظوظون حقًا فيرثون أدوات وقّع عليها اللاعبون أو ارتدوها، وتحمل قيمة تاريخية فريدة.

    عادةً ما تُوضع القطع المنفردة من هذا النوع في إطار وتُعلّق على الحائط، أو تُحفظ في صندوق وتوضع على رفّ. وقد تمنح الأطفال دفعة فورية من السعادة، لكنها لا تُبقيهم منشغلين بها طويلًا. أما جمع بطاقات التبادل فقد يتحول إلى إدمان منذ اللحظة الأولى التي تُفتح فيها عبوة بطاقات جديدة.

    كان من السهل جدًا أن تستحوذ عليك الرغبة في إكمال مجموعة كاملة، أو العثور على ذلك اللاعب النادر الذي يريده كل أصدقائك. وبالطبع كنت تحت رحمة والديك ومدى استعدادهما لشراء العبوات بانتظام، لكن ذلك لم يكن إلا ليزيد من شعور الترقب المفعم بالبهجة قبل كل عملية فتح.

    أما من استمروا في ممارسة هذه الهواية حتى سنوات رشدهم، فقد صار بإمكانهم استخدام أي دخل فائض لشراء البطاقات التي كانت تنقصهم أخيرًا، أو البدء في جمع المجموعات المميزة الأيقونية التي ربما كانت في السابق بعيدة عن متناولهم. وكثيرًا ما يشتد هذا الهوس مع التقدم في العمر بدلًا من أن يخبو.

    وفي عالم 2026 الرقمي الذي تهيمن عليه خدمات البث والتطبيقات والألعاب، باتت بطاقات كرة القدم أكثر رواجًا من أي وقت مضى، وأعاد التبادل روح المجتمع إلى عالم التشجيع. كما باتت هناك الآن فرصة لجني أموال طائلة منها، لأن السوق العالمية تحولت إلى قوة جبارة بمليارات الدولارات لا تُظهر أي بادرة على التباطؤ.

  • الانطلاقة القوية

    Panini
    Getty

    شركة الملصقات الإيطالية "باني" تسعى لجذب المستثمرين الأمريكيين خلال جائحة كوفيد-19

    بدأ جمع البطاقات في القرن التاسع عشر، عندما كانت توضع بطاقات تقوية داخل علب السجائر تحمل صور لاعبي بيسبول وممثلين وقادة عسكريين وحيوانات. وفي عام 1887، اخترع جون بينز، صاحب متجر ألعاب من مدينة برادفورد، أولى بطاقات كرة القدم البريطانية، وكان يبيعها من عربة تجرها حصان يحمل قرداً على ظهره، وأطلق على نفسه لقب "ملك بطاقات كرة القدم".

    وانتشرت على نطاق واسع في خمسينيات القرن الماضي عندما دخلت شركة توبس إلى السوق، إذ اقترنت مجموعاتها السنوية بعلكة المضغ، وسرعان ما أصبح جمع بطاقات كرة القدم طقساً من طقوس مرحلة الطفولة. وظلت توبس هي اللاعب المهيمن حتى عام 2009، عندما تحوّل خبراء الملصقات الأوروبيون في شركة بانيني نحو التركيز بقوة على بطاقات التبادل، فاستحوذوا على العلامة الأمريكية دونروس وأمّنوا حقوق ترخيص كبرى لبطاقات الرياضة لتحقيق ذلك.

    وكانت بانيني، وليست توبس، هي المسؤولة مباشرة عن طفرة بطاقات كرة القدم التي حدثت في البداية خلال جائحة كوفيد-19 وفترات الإغلاق في مطلع عام 2020، إذ سعت إلى إضفاء الطابع الأمريكي على هذا المجال. فاستغلت الجامعين الأمريكيين الباحثين عن مسارات جديدة من خلال منح بطاقات كرة القدم المعاملة الخاصة التي كانت عادةً مخصصة لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، فأطلقت مجموعات مثل بريزم وسيليكت ودونروس مع نسخ متوازية محدودة الطباعة.

    وأدى هذا في نهاية المطاف إلى نمو ثقافة تقييم البطاقات وفتح العلب القائمة على مضاربات ثقيلة. فبدلاً من جمع بطاقات الفرق المفضلة، حوّل المستثمرون اهتمامهم إلى شراء بطاقات اللاعبين الناشئين على أمل أن ترتفع قيمتها بشكل حاد خلال أكبر المباريات والبطولات.

    وأدرك الجامعون أيضاً أن Panini كانت تنتج مجموعات محدودة الإصدار منذ عقود سابقة، فبدؤوا بالبحث عن أندر البطاقات في أفضل حالة لتقييمها. وهي تجارة قد تكون مربحة؛ فأي بطاقة تحصل على تقييم "10 Gem Mint" من جهة التوثيق الرائدة PSA يمكن أن تُباع بعلاوة تتراوح بين 3 و5 أضعاف سعر النسخة الخام. واحصل على بطاقة لاعب ناشئ مرقّمة أو موقّعة بتقييم PSA 10، تكون قد أصبت الجائزة الكبرى عملياً.

  • تغيير قواعد اللعبة

    Topps
    Getty

    تطوّرت بطاقات كرة القدم لتصبح فئة من الأصول الملموسة في السنوات الأخيرة، مع لعب شركة Fanatics دورًا حيويًا في ذلك

    تغيّر المشهد التجاري لبطاقات كرة القدم بشكل كبير عندما استحوذت شركة "فاناتيكس" العملاقة في مجال تجارة التجزئة والتسويق الرياضي على بطاقات التداول "توبس" مقابل 500 مليون دولار في يناير 2022. وقبل الصفقة، كانت "توبس" تمتلك حقوقًا في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني من خلال مكتبيها في المملكة المتحدة وألمانيا.

    دمجت "فاناتيكس" شركة "توبس" ضمن منظومتها للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مايكل روبين في ذلك الوقت أن هدفهم كان جعل بطاقات التداول "ركيزة مهمة في خططنا طويلة الأمد لأن نصبح المنصة الرياضية الرقمية الرائدة". وفجأة، لم تعد بطاقات كرة القدم المميزة تُباع فقط في المتاجر المتخصصة في الهوايات؛ بل أصبحت تُسوّق مباشرة لملايين عشاق كرة القدم حول العالم عبر مواقع "فاناتيكس" الحالية لبيع منتجات الأندية.

    وعلى غرار ما فعلته "بانيني"، طبّقوا بعد ذلك نموذج "البطاقة المطاردة" الأمريكي الشمالي على كرة القدم، مع تقليص الملصقات الورقية الأساسية للتركيز على البطاقات الكروم عالية التقنية، والبطاقات العاكسة متعددة المستويات، والنسخ المتوازية النادرة، والتوقيعات الأصلية على البطاقات. وساعد التصميم المبتكر لمنتجات "فاناتيكس" في تحويل بطاقات كرة القدم من مجرد طرفة إلى فئة من الأصول الملموسة، إذ أدى إدخال التذكارات المستخدمة في المباريات ورقع ظهور اللاعبين الناشئين على بطاقات الفريدة من نوعها إلى خلق طلب أكبر على القطع "النادرة" التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات في سوق إعادة البيع.

  • يتحوّل جمع المقتنيات إلى محتوى

    Tosin-Ferdinand
    IG:@thehuddlefc@tosin

    اجتذبت مقاطع الفيديو المباشرة لفتح الصناديق والبطاقات جمهورًا ضخمًا على منصات مثل يوتيوب وإيباي وواتنوت

    عادت هواية جمع بطاقات كرة القدم إلى الموضة من جديد، إذ بات هناك عدد لا يكاد ينتهي من صنّاع المحتوى الذين يروّجون لهذه الهواية على مواقع التواصل الاجتماعي. فجيل جديد من الشباب ينجذب نحو الفعاليات التفاعلية ومعارض البطاقات، حيث يمكنهم ليس فقط تعزيز مجموعاتهم، بل أيضًا التواصل الاجتماعي مع أشخاص يشاركونهم الاهتمام نفسه.

    وقال ماثيو بليزي، الرجل الذي يقف وراء قناة Blazey Collects على يوتيوب التي تضم 78.6 ألف مشترك، في تصريحات لـGجول: «إنها تجمع الناس معًا. معارض البطاقات هذه أيام رائعة للخروج. أشخاص يلتقون ببعضهم بعد أن تعارفوا عبر الإنترنت، يتناولون الغداء، أو يذهبون لاحتساء بعض الجعة إن كان الجمهور أكبر سنًا. لقد انتقلنا من مجرد معرض بطاقات واحد في لندن إلى نحو 60 معرضًا على مدار العام. هناك جانب اجتماعي ضخم في الأمر. بناء المجتمع يساوي أكثر بكثير من جني أي أموال».

    يستطيع مستخدمو يوتيوب مثل بليزي وGamerBoyWii (GBW) جذب مئات الآلاف من المشاهدات، بينما يقوم أعضاء مجموعة Sidemen مثل سايمون مينتر، وجوشوا برادلي، وإيثان باين، وجميعهم يملكون ما يزيد كثيرًا عن مليون مشترك، بفتح علب بطاقات كرة القدم على قنواتهم الخاصة. كما انضم عدد من لاعبي كرة القدم المحترفين إلى هذا التوجه أيضًا.

    فتوسين أدارابيويو، الذي انضم إلى توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية، يعرض بطاقاته الشخصية النادرة عبر حسابه المخصص على إنستغرام، وكذلك يفعل آدم وارتون، لاعب وسط كريستال بالاس. كما أن دومينيك سولانكي، زميل أدارابيويو الجديد في توتنهام، جامع متحمس أيضًا، وفي نوفمبر، انضم إلى أدارابيويو في افتتاح المتجر الرئيسي لشركة Fanatics في شارع ريجنت ستريت بلندن.

    ويُعَد ليف ديفيس، مدافع إبسويتش تاون، واجهة منصة «Collective Collects»، وهي منصة لفتح البطاقات أسّسها إلى جانب بثّار Twitch داني كامبيون وصديقه جوش كيلي. وقال كامبيون لهيئة BBC العام الماضي: «لسنا في هذا المجال من أجل المال حقًا، بل نحن فيه لبناء شيء رائع، وهو شيء نشعر تجاهه بالشغف. وسيكبر الأمر أكثر فأكثر مع نمو هذه الهواية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ثم تشابكها مع السوق الأمريكية. إنه أمر مثير ورائع حقًا».

    إلا أن هناك الكثيرين ممن دخلوا هذا المجال بهدف الربح المالي. فمدرب لياقة بدنية شخصي سابق من سوفولك يُدعى آرون بيرس ترك وظيفته اليومية ليركّز على إعادة بيع بطاقات كرة القدم، منشئًا حساب Baller Breaks UK، وحقق إيرادات بلغت 2.4 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، بحسب PA Media.

    ولا يبيع بيرس بطاقات فردية ببساطة، بل يبيع «حصصًا» للجامعين والمشاهدين على أسواق التسوق عبر الفيديو مثل Whatnot وebay Live، وهي عادةً ما تُقسَّم حسب أندية كرة القدم. ثم يقوم بـ«فتح» البطاقات مباشرةً أمام الكاميرا، فالشخص الذي اشترى حصة مانشستر يونايتد، على سبيل المثال، سيحصل على كل بطاقة من النادي يتم استخراجها. ويملك الجامعون فرصة الحصول على بطاقات راقية وثمينة بجزء بسيط من كلفتها الأصلية في هذا النظام الشبيه باليانصيب، الذي يمكن أن يجذب عدة آلاف من الزوّار الفريدين إجمالًا على مدار بث مباشر يستمر ساعة كاملة.

  • مساحة للتعايش

    New York Comic Con 2021 - Day 2
    Getty Images Entertainment

    ينجذب صنّاع المحتوى بشكل متزايد نحو فتح علب البطاقات عبر البث المباشر، لكن مقاطع الفيديو المسجّلة مسبقًا تقدّم تجربة أكثر خصوصية

    يرى بليزي أن فتح العلب على الهواء مباشرةً ومقاطع الفيديو المُسجّلة مسبقًا يمكن أن يتعايشا في المساحة نفسها، لكن تحقيق هذا التوازن ليس أمرًا بسيطًا.

    وقال: "هناك مجال لوجود مزيج من الاثنين. لطالما أعطيتُ الأولوية للمحتوى المُسجّل لأن قناتي موجّهة أكثر نحو من يرغبون في فتح منتج لكنهم لا يعرفون أيّ المنتجات يفتحون. تكمن فائدة المحتوى المُسجّل مسبقًا في أنه محايد. كل ما يُعرض على تلك البثوث المباشرة يحاول إقناعك بالانخراط وشراء شيء ما. أما المحتوى المُسجّل مسبقًا فيوفّر سوقًا آمنة لا تتعرض فيها لضغط من أجل فعل شيء ما. لهذا السبب عليك أن تكون حذرًا جدًا كصانع محتوى عند الدخول إلى عالم البث المباشر، لأن جمهورك سيرى الأمر وكأنك تنتقل من قناة موثوقة إلى قناة هدفها جني المال.

    "لكنني أعتقد أن فتح العلب أمر جيد للسوق بشكل عام. أولًا، إنه ممتع، وثانيًا، بعض هذه العلب تصل قيمتها إلى 300 أو 400 جنيه إسترليني، لذا لا يمكنك بالضرورة أن تذهب وتشتري واحدة، لكن يمكنك المشاركة في عملية فتح جماعية وتحظى بفرصة الحصول على شيء ما. ومع ذلك، فإن مجال فتح العلب يشبه قليلًا الغرب المتوحش في الوقت الحالي. أنت بحاجة إلى فتح العلب وبحاجة إلى المحتوى المُسجّل مسبقًا، لكنني لن أستغرب إن ظهرت قريبًا المزيد من القوانين المنظّمة لفتح العلب. فقد أطلقت Whatnot مؤخرًا الكثير من الضوابط الإضافية بشأن ذلك، وأعلم أن Fanatics Live صارمة جدًا في الجوانب التنظيمية، لذا فإن الشركات تتجه إلى ذلك من تلقاء نفسها على أي حال."

    وأضاف بليزي حول ما دفع نمو قناته: "الاستمرارية هي المفتاح، الظهور والقيام بالأمر بانتظام. بناء مجتمع؛ لديّ قاعدة جماهيرية وفية حقًا تتابع كل فيديو، وتعلّق على كل فيديو. الكثير من مقاطع الفيديو تحصل على أكثر من 50 تعليقًا بسرعة، وهذا عدد كبير بالنسبة لهذه المقاطع. أنا لا أستخدم ألفاظًا نابية، فكل شيء مناسب تمامًا للجميع وملائم للأطفال، وبالتالي يسعد الآباء بمشاهدة أبنائهم لهذا المحتوى. أعتقد أن الأمر كله يتعلق بالقيم الجيدة، فإن دخلتَ وكنتَ إيجابيًا ومرحّبًا بالجمهور أيًا كنت، يمكنك المشاركة.

    "هناك الكثير من الناس هدفهم فقط جني المال، ونتيجة لذلك لا يبنون المجتمع اللازم للمضي قدمًا. الناس ينجذبون إلى الحماس والقيم عند مشاهدة المحتوى، ونتيجة لذلك ينجذبون إلى صانع المحتوى نفسه. الناس يأتون لمشاهدتك أنت، وليس بالضرورة المنتج الذي يُفتح."

  • «لن يتوقف عن النمو»

    Blazey Collects
    IG:@blazeycollects

    لاحظ بلايزي مدى أهمية الحنين إلى الماضي في الزيادة الهائلة بالطلب

    كما تحدّث بلايزي بالتفصيل عن العوامل التي قادت عودة انتعاش بطاقات كرة القدم، بعدما أطلق قناته في البداية عام 2021.

    وقال: "ملصقات يورو 2020 حققت انتشارًا جنونيًا، الجميع كانوا يجمعونها، خاصة جيلي، إذ كان لديك التباعد الاجتماعي ويمكنك جمع الجميع معًا مجددًا. أعتقد أن ذلك جذب الكثير من الزيارات إلى يوتيوب، الذي كان يضم الكثير من المنتجات المتعلقة بالهواية التي لم يكن الناس على دراية بها. وفجأة أصبح لديك هذا المنجم الذهبي من فكرة: 'واو، الأمر ليس مجرد ملصقات كرة قدم؛ لديك بطاقات عليها قطع من الأطقم، وبطاقات موقّعة، وكل شيء'. لذا بالنسبة لي، كان يورو 2020 هو الوقت الذي دخلت فيه هذا المجال حقًا. كانت تلك البداية بالنسبة لي، رأيت الكثير على يوتيوب، وبدأت بفتح البطاقات وتصوير نفسي، ومن هناك تطور الأمر كرة ثلج متدحرجة.

    "خاصة على مدار السنوات الثلاث الماضية، انفجرت بطاقات كرة القدم ببساطة. أعتقد أنها ستواصل النمو فقط الآن، خاصة في المملكة المتحدة بعدما أصبحت توبس تملك ترخيص الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنهم يقومون بأمور جنونية من جميع الأنواع به الآن. وبدأت ترى التداخل، فقد كان جي جي غابرييل حاضرًا في يوم إطلاق فاناتيكس هذا الصيف؛ كما خاض توسين وسولانكي هذا المجال، وآدم وارتون يعشقه أيضًا. نحن في عاصفة مثالية. أعتقد أنها تجذب أولئك الذين اعتادوا فتح البطاقات في المدرسة، مثل بوكيمون وماتش أتاكس، ودافع الحنين لفعل ذلك الآن بعدما أصبح لديك أموال البالغين وكل هذه البطاقات الأكبر التي يمكنك السعي وراءها الآن. أعتقد أنها تعيد المزيد والمزيد من الناس.

    "رأى الجامعون الجدد أنه يمكنهم جني الكثير من المال بسرعة كبيرة، إذا أسّسوا الأمر بالطريقة الصحيحة، لذا فإن الاستثمار جزء كبير آخر. وقد تسبّبت وسائل التواصل الاجتماعي في انفجار هذين العاملين معًا. تيك توك ويوتيوب وإنستجرام وواتنوت وفاناتيكس وإيباي لايف، إنها حرفيًا في كل مكان، وهو ما يجعل الشبكة تتوسع أكثر فأكثر."

    وأضاف بلايزي عن كيف أصبحت الهواية ذات طابع أمريكي: "عندما تنظر إلى السوق الأمريكية على وجه الخصوص، هناك الكثير من لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية الذين نشأوا على جمع بطاقات هذا الدوري، والآن أصبحوا بالغين وبطاقاتهم الخاصة متاحة فصاروا مهتمين بالذهاب والبحث عنها. أعتقد أنه إذا استمر انتقال ذلك إلى السوق البريطانية مع كرة القدم، فسيكون محركًا هائلًا للنمو.

    "أعتقد أنه عندما كان الكثير من الأطفال في المدرسة، كان جمع ملصقات كأس العالم أمرًا ضخمًا. أمريكا لا تملك ذلك حقًا بالنسبة للملصقات. لكن بالنسبة لهم، منذ عشرينيات القرن الماضي، مثل بطاقات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ودوري البيسبول الأمريكي وهوكي الجليد، كانت دائمًا متجذرة في ثقافتهم. لقد نمت هناك على مدار 100 عام، في حين أنه في المملكة المتحدة، لم يبدأ مجال بطاقات كرة القدم بأكمله في النمو حقًا إلا منذ عام 2014، وكان صغيرًا جدًا، لكنه بدأ ينمو بوتيرة معينة الآن. هنا كانت دائمًا ماتش أتاكس ومركّزة جدًا على الأطفال، بينما الآن أصبحت تجذب المزيد من البالغين إلى هذا المجال مع المجموعات الأكثر تميزًا، مع البطاقات المطلوبة والتواقيع الكبيرة."

  • أصحاب الأرقام القياسية

    Messi cards
    Getty

    بطاقات كرة القدم التي تحمل صور نجوم صنعوا حقبة كاملة في أوج عطائهم باتت تُباع الآن بملايين الدولارات

    بيعت أغلى 10 بطاقات كرة قدم على الإطلاق جميعها خلال السنوات الخمس الماضية، ما يؤكد مدى الرواج الذي بلغته هذه الهواية. ففي سبتمبر 2021، بيعت بطاقة PSA 9 Topps Chrome Champions League Red Refractor التي تحمل صورة إيرلينغ هالاند في بداياته مرتدياً قميص بوروسيا دورتموند لموسم 2019-20 بمبلغ 227 ألف دولار في مزادات غولدين، بينما بيعت بطاقة كريستيانو رونالدو من فئة الناشئين Panini Mega Cracks لموسم 2002-03 مع سبورتينغ لشبونة بمبلغ 288 ألف دولار.

    وبيعت نسخة PSA 10 من بطاقة رونالدو تلك بمبلغ 1.35 مليون دولار خلال موسم 2025-26، وتحقق المبلغ نفسه مقابل بطاقته Panini Kaboom! Green 1/1 لعام 2018. لكن النجم البرتغالي لا يزال خلف غريمه الأزلي، ليونيل ميسي. فقد بيعت بطاقة أسطورة الأرجنتين من فئة الناشئين Panini Mega Cracks لموسم 2004-05، والتي تظهره مراهقاً طويل الشعر خارجاً للتو من أكاديمية لاماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة، بمبلغ مذهل بلغ 1.5 مليون دولار عبر شبكة المبيعات الخاصة الناشئة لشركة Fanatics Collect في سبتمبر الماضي.

    ويمتلك أيقونة البرازيل بيليه بطاقتين من فئة الناشئين ضمن قائمة أفضل 10، بينما تحتل بطاقة نجم فرنسا كيليان مبابي PSA 10 2018 Panini Prizm World Cup Gold Prizm المركز العاشر بعد بيعها بمبلغ 216 ألف دولار في يونيو 2022. وتتمتع هذه البطاقات بجاذبية خالدة لأنها توثق لحظة محددة، إذ يستثمر الهواة في قصصها التي حددت معالم حقبة بأكملها ليمتلكوا حرفياً جزءاً من التاريخ.

    ومن المؤكد أنه سيبقى هناك دائماً طلب على بطاقات Panini Prizm World Cup، وتحديداً المجموعة التي يرى بليزي أنها "قد تكون الأفضل على الإطلاق". ويقول: "مجموعة World Cup Prizm 2014 هي التي بدأت كل شيء. إذا كنت تجمع البطاقات القديمة الطراز للاحتفاظ بها، فستبقى مجموعة World Cup Prizm 2014 هي الخيار دائماً، منتج رائع".

  • نهاية الثنائية المهيمنة

    Gianni Infantino
    Getty Images

    استحوذت شركة فاناتيكس تدريجياً على سوق كروت كرة القدم عبر تجريد شركة بانيني من أكثر شراكات الترخيص ربحية لديها

    على مدار السنوات الأربع الماضية، نجحت شركة فاناتيكس في تفكيك هيمنة بانيني على سوق بطاقات كرة القدم بشكل منهجي. وجاءت أول خطوة مهمة عندما أبرمت صفقة حصرية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تقضي بأن تتولى توبس إنتاج البطاقات والملصقات الرسمية لبطولتي أمم أوروبا 2024 و2028.

    وكانت ألبومات ملصقات بانيني عنصراً أساسياً في بطولة أمم أوروبا منذ عام 1977، وشكّل فقدان جوهر قاعدتها الجماهيرية ضربة موجعة. ثم سعت فاناتيكس للحصول على الرخصة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر مسابقات كرة القدم للأندية تحقيقاً للأرباح، والتي كانت بانيني تمتلكها منذ عام 2019.

    وقبل موسم 2025-26، استحوذت فاناتيكس على الحقوق العالمية للدوري الإنجليزي الممتاز، لتصدر المجموعات الرسمية تحت علامة توبس. وأجبر ذلك بانيني على التوجه نحو دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) للحفاظ على حضورها في المشهد الكروي المحلي بالبلاد.

    وشبه تأكد زوال الثنائية المهيمنة في مايو، إذ أعلن الفيفا نهاية شراكته مع بانيني التي استمرت 60 عاماً. وبدءاً من عام 2031، ستتولى توبس تصنيع جميع بطاقات التداول والملصقات والمقتنيات الرقمية الخاصة بكأس العالم، وستقدم F مقتنيات بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار مجاناً للأطفال على مدار فترة العقد.

    وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، لصحيفة "أتلتيك": "مع فاناتيكس، نرى أنهم يقودون ابتكاراً هائلاً في مجال المقتنيات الرياضية، وهو ما يمنح المشجعين طريقة جديدة وذات معنى للتفاعل مع فرقهم المفضلة ومع لاعبيهم المفضلين. لذلك، ومن وجهة نظر الفيفا، يمكننا تعميم هذا التفاعل الجماهيري عالمياً بفضل منظومة بطولاتنا العالمية بالتحديد. وهذا يوفر مصدر إيرادات تجارية مهماً آخر نعيد توجيهه، كالعادة، إلى اللعبة، إلى كرة القدم."

    وأضاف روبين، الرئيس التنفيذي لشركة فاناتيكس، معلقاً على الاتفاق: "من المرجح أن يكون نشاطنا في مجال المقتنيات هذا العام بنسبة 85 بالمئة في الولايات المتحدة. ولذلك، حين نفكر في كيفية التوسع عالمياً، وهي الطريقة التي نحول بها هذا إلى نشاط أكبر بكثير، فلا يوجد شيء أهم من الفيفا. مبادرتنا الكبرى للنمو والشراكة مع الفيفا لإقامة كأس العالم، فلا يوجد حدث في العالم أكبر من كأس العالم كل أربع سنوات. نحن نفكر على المدى الطويل، وينبغي أن تكون كرة القدم العالمية أكبر أنشطتنا. مهمتنا هي الحرص على أن نواصل رفع سقف التحدي والابتكار بطريقة لا يستطيع أحد غيرنا القيام بها."

    ومع ذلك، لم تخسر بانيني كل شيء بعد، خاصة أنها لا تزال تمتلك رخصة واحدة جذابة للغاية. ويقول بليزي: "منتجات بانيني الخاصة بدوري كرة القدم الإنجليزي لها سوق ضخمة، لا سيما بالنسبة للأندية الكبيرة التي لم تلعب في الدوري الممتاز منذ فترة طويلة ولم يكن لها بطاقات كرة قدم. بالنسبة لمشجعي ميلوول كان الأمر هائلاً؛ كانت بطاقات ميلوول تُباع بأموال طائلة، وكذلك بطاقات كوينز بارك رينجرز، بأكثر من الكثير من بطاقات الدوري الممتاز. لا تزال بانيني تمتلك رخصة قوية جداً في دوري كرة القدم الإنجليزي ستعود عليها بالنفع على المدى الطويل. لقد أبلت بلاءً حسناً في الحصول عليها، لكنها الآن منتجها المميز. وسيحقق هذا المنتج نجاحاً دائماً على يوتيوب، لكن توبس أصبح لديها جمهور أكبر بكثير على يوتيوب الآن."

    كما أن بانيني لا تزال تمتلك قاعدة جماهيرية متعصبة ليس لديها اهتمام كبير بمنافسيها الرئيسيين، كما يضيف بليزي: "الجمهور الأكبر سناً الذي كان موجوداً منذ فترة طويلة لا يحب هذه الحقبة حقاً، والتي يطلقون عليها اسم 'الشمع الرخيص'. فهم يرون أن ما كان يوماً فئة متخصصة إلى حد كبير أصبح الآن سائداً بالفعل."

  • حمى كرة القدم

    World Cup panini cards
    Getty

    أصبحت كرة القدم الآن السوق الأكثر شعبية في صناعة بطاقات التداول الرياضية، والنمو المستمر مضمون

    أدى كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة إلى زيادة هائلة أخرى في الطلب على بطاقات تداول كرة القدم. ونظرًا لأن أمريكا الشمالية تُعد تقليديًا أكبر وأكثر الأسواق تطورًا لهواية جمع البطاقات الرياضية، فإن استضافة كأس العالم محليًا خلقت بوابة لملايين المشجعين المحليين للدخول إلى هواية "السوكر".

    كانت مجموعة Panini's 2026 World Cup Prizm المنتج الأوسع انتشارًا من بطاقات كرة القدم في التاريخ، حيث تضمنت بطاقات نادرة للغاية، مثل بطاقات Black Prisms الفريدة من نوعها (1 من 1)، وبطاقات Nebula Prisms، وإدراجات Color Blast، للمساعدة في جذب جمهور جديد وضخم. كما كانت هناك العديد من القصص المثيرة التي شجعت الناس على الشراء في البطولة، بما في ذلك "الرقصة الأخيرة" لميسي مع الأرجنتين، والظهور الأخير المتوقع لرونالدو مع البرتغال، وأول ظهور للامين يامال على الساحة العالمية، والذي انتهى بالمجد مع إسبانيا.

    بعد كأس العالم، كانت توبس مستعدة للاستفادة من هذا الزخم من خلال إصدار مجموعتها الرئيسية Flagship 2026-27 للدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد تقليص المجموعة الأساسية من 450 بطاقة إلى 300 بطاقة أكثر إحكامًا، أصبح إكمال ملف كامل أسهل من أي وقت مضى، ويمكن للجامعين التركيز أكثر على قيمة البطاقات المطلوبة.

    كما استغلت توبس حنين جيل الألفية من خلال إعادة إحياء تصميم مرلين في مجموعة منفصلة تضم 200 بطاقة. وتكريمًا للعلامة التجارية الكلاسيكية للملصقات من تسعينيات القرن الماضي، تمزج مجموعة مرلين بين اللاعبين المعاصرين وبين موضوعات فنية رترو مستوحاة من السحر والكلاسيكية، والتي تحمل ثقلًا عاطفيًا لا يُقاوم لعشاق الهواية منذ زمن طويل.

    سيأتي ارتفاع آخر عندما تصدر مجموعة Topps Chrome UEFA Champions League 2026-27 في وقت لاحق من الموسم. وهذا الأسبوع، أعلنت Fanatics Collectibles وUC3 (الممثلتان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية الكبرى) عن تمديد شراكة لمدة ست سنوات تمتد من 2027 حتى 2033، مع تضمين أحدث مجموعة لدوري أبطال أوروبا بطاقات رقع الظهور الأول الفريدة من نوعها (1 من 1).

    ولا شك أن فاناتيكس تستعد بالفعل لبطولة أمم أوروبا 2028 في بريطانيا العظمى وأيرلندا، وبالطبع، هناك الآن كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية الذي نتطلع إليه. يقول بليزي: "كأس العالم ذلك مع فاناتيكس سيكون جنونيًا لأن لديهم خططًا جادة للغاية. والمقياس الجيد للمستوى الذي سيصل إليه هو يورو 2028؛ إنها بطولة على أرضهم، وتوبس تمتلك حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز وحقوق بطولة أمم أوروبا؛ لقد كانوا يروّجون للدوري الإنجليزي الممتاز بقوة، لذا سيكون من المثير حقًا رؤية ما سيفعلونه مع بطولة أمم أوروبا. الجميع يتحدثون باستمرار عن هبوط في السوق لأنه كان ينمو بسرعة كبيرة، لكنني أعتقد أن هذا سيستمر في النمو بغض النظر عن ذلك".

    والواقع أن السوق العالمية لبطاقات التداول الرياضية تُقدّر حاليًا بقيمة مذهلة تبلغ 14.85 مليار دولار، حيث تستحوذ كرة القدم على أكبر حصة فردية في القطاع الرياضي بنسبة 35.6%. ويُقدّر أن 45% من الهواة الجدد يتخصصون في كرة القدم، ويُباع الآن أكثر من 500 مليون بطاقة سنويًا في هذا المجال، مع تقديم 12 مليون منها إلى وكالات التصنيف المحترفة.

    تقع أكثر بطاقات كرة القدم طلبًا في الفئة نفسها التي ينتمي إليها النبيذ الفاخر والساعات والعملات المشفرة. فهي كبسولات زمنية تحفظ طرازًا لا يُكرر من التميز البشري في الورق المقوى والحبر.

    إن الحصول على بطاقة أسطورية فريدة من نوعها (1 من 1) للاعب ما يُرضي القلب العاطفي للمشجع المتحمس والمنطق الدقيق للمستثمر الحديث على حد سواء، ولن تتوقف الهواية عن التطور في العصر الرقمي دون أي حواجز جغرافية. والخلاصة هي: أولئك الذين يحبون اللعبة الجميلة سيتوقون دائمًا إلى وسيلة لامتلاك جزء من هذا السحر وحمايته وتوريثه.