نادي "جول" للنخبة 2026: ميسي يعود لقائمة الأفضل.. وصلاح أبرز المستبعدين
"لاعب من طراز عالمي".. إنه تصنيف غير مرئي ولكنه يحمل أهمية كبرى، فهو الخط الفاصل بين اللاعب الجيد واللاعب العظيم. لكنه يظل مصطلحاً خاضعاً للآراء الشخصية. فكل مشجع لديه تعريفه الخاص، ومعاييره المستقلة، مما يفتح الباب أمام نقاشات لا تنتهي ولكنها ممتعة في المدرجات، وغرف الملابس، والاستوديوهات التحليلية، والمقاهي، في جميع أنحاء العالم.
لذا، وبالعودة إلى عام 2023، قرر موقع "جول" الدخول في هذه المتعة عبر تجميع قائمة حصرية جداً تضم 25 لاعباً شعرنا أنهم يمثلون صفوة اللعبة، "الأفضل بين الأفضل"، أولئك الذين قدموا مستويات مبهرة على مدار فترة زمنية متواصلة.
ولتجنب التركيز فقط على المهاجمين - وهو ما يحدث دائماً، لنعترف بذلك، عند الحديث عن الجوائز الفردية - اشترطنا وجود ثلاثة لاعبين على الأقل من كل مركز (حراسة المرمى، الدفاع، الوسط، والهجوم)، وبحد أقصى تسعة لاعبين من كل خط.
يخضع الأعضاء لمراجعة سنوية، وقد حان الوقت مرة أخرى لتحديد من سيبقى في "نادي الطراز العالمي" - ومن سيُطلب منه المغادرة بلباقة. فمن هم أبطال تشكيلة الـ 25 لهذا العام؟ اكتشف ذلك أدناه، ولا تنسَ التعبير عن موافقتك - أو غضبك - في التعليقات...
حارس المرمى: أليسون بيكر
بطاقة عضوية أليسون في نادي الطراز العالمي تخضع للمراجعة بكل تأكيد، والسبب الرئيسي هو الإصابات التي عصفت بالحارس البرازيلي في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، وكما يُظهر مجدداً هذا الموسم، فإنه لا يزال حارس مرمى من النخبة يمتلك قدرة هائلة على التوزيع وبناء اللعب.
ليفربول سيكون تائهاً حقاً بدونه - وهو ما تؤكده حقيقة أن الحارس الذي كان من المفترض أن يزيحه جيورجي مامارداشفيلي في هذه المرحلة، لا يزال هو الرقم 1 في صفوف "الريدز".
حارس المرمى: تيبو كورتوا
مكانة تيبو كورتوا كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني مهددة بلا شك من قبل حارس برشلونة جوان جارسيا، ولكن لا توجد أي طريقة تبرر تجريده من مكانته العالمية.
كورتوا حارس يتمتع بثبات مذهل في المستوى، ويخوض الآن موسمه التاسع كحارس أول بلا منازع لريال مدريد، وقد كان السبب الرئيسي في استقبال دفاع "الميرينجي" الهش لأهداف أقل من أي فريق آخر في إسبانيا الموسم الماضي. كما أن الطريقة التي أُقصيت بها بلجيكا من كأس العالم، والتي جاءت بعد اضطراره للخروج بسبب الإصابة، تؤكد أهميته المستمرة لمنتخب بلاده.
حارس المرمى: دافيد رايا 🆕
رُفعت الحواجب تعجباً عندما تعاقد أرسنال مع ديفيد رايا من برينتفورد في صيف عام 2023، لكن الحارس البالغ من العمر 31 عاماً ارتقى بمستواه إلى آفاق جديدة في شمال لندن ليثبت نفسه كأفضل حارس مرمى بلا منازع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حاصداً جائزة القفاز الذهبي مرتين متتاليتين في طريقه.
هو حارس بارع في التصدي للكرات، ويجيد السيطرة على منطقة جزائه وتوزيع الكرة بمستوى نخبوي، يمتلك رايا كل ما تريده في الحارس العصري، والنقطة الوحيدة التي تقف ضده هي عدم قدرته على اقتحام التشكيلة الأساسية لمنتخب إسبانيا بسبب ولاء لويس دي لا فوينتي للحارس أوناي سيمون.
الدفاع: باو كوبارسي 🆕
لا يزال باو كوبارسي في التاسعة عشرة من عمره، لكن مكانته العالمية أصبحت الآن غير قابلة للنقاش. المدافع الكتالوني انضم إلى تشكيلة الموسم في الدوري الإسباني للعام الثاني على التوالي بعد مساعدة برشلونة في الاحتفاظ بلقبه، قبل أن يُتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم التي فازت بها إسبانيا.
في هذه المرحلة، كوبارسي ليس مجرد لاعب من طراز عالمي؛ بل قد يكون أفضل قلب دفاع في العالم!
الدفاع: أشرف حكيمي
من منظور كروي بحت، من الصعب إيجاد أي عيوب في أسلوب لعب أشرف حكيمي. خطة لعب باريس سان جيرمان لن تنجح ببساطة بدون النجم المغربي متعدد المواهب، فهو بارع في الانطلاق للأمام بقدر براعته في التغطية الدفاعية.
قلنا العام الماضي إنه المدافع الأكثر تكاملاً في اللعبة - وبعد حملة أخرى توج فيها بدوري أبطال أوروبا، لا نرى أي سبب لتغيير رأينا.
الدفاع: ماركينيوس
أثبت ماركينيوس رقيه عندما ذهب فوراً لمواساة جابرييل ماجالهايس بعد إهدار زميله في المنتخب البرازيلي لركلة الجزاء الحاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لاعبي باريس سان جيرمان كانوا يشيدون بشخصيته القيادية منذ فترة طويلة.
لقد عاش قلب الدفاع المخضرم العديد من الهزائم القاسية خلال الفترة التي قضاها في ملعب حديقة الأمراء، لكن من دلائل صلابته المذهلة - وصفاته الكروية الخالدة - أنه، وهو في الثانية والثلاثين من عمره، لا يزال واحداً من أفضل قلوب الدفاع في اللعبة.
الدفاع: نونو مينديش 🆕
بدا نونو مينديش كأفضل ظهير أيسر على كوكب الأرض قبل عام. والآن أثبت ذلك.
تماما كزميله حكيمي في باريس سان جيرمان، يعد النجم البرتغالي لاعباً متكاملاً للغاية ويعمل فعلياً كجناح إضافي في تشكيلة لويس إنريكي. لكن مينديش ربما يكون أسرع من زميله، ومن الصعب حقاً التفكير في أي مهاجم تمكن من التفوق باستمرار على اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على مدار 90 دقيقة.
الدفاع: ويليام ساليبا 🆕
كان ويليام ساليبا قريباً من دخول قائمة العام الماضي لكنه غاب بسبب افتقاره للألقاب الكبرى وقلة المباريات على أعلى مستوى. من الواضح أن الأمور قد تغيرت منذ ذلك الحين: قلب الدفاع ساهم بشكل هائل في إنهاء أرسنال لصيامه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولا ينبغي أن ننسى أيضاً أن فرنسا لم تكن نفس الفريق في كأس العالم بدون ساليبا في التشكيلة الأساسية!
الدفاع: فيرجيل فان دايك
فيرجيل فان دايك هو ضحية لنجاحه الخاص: لديه الكثير من المنتقدين في الأساس لأنه يحظى بتقدير كبير من قبل الآخرين. من المسلم به أنه ليس المدافع الخالي من العيوب كما كان في الماضي، لكن لا يساعده كونه يضطر للحفاظ على تماسك خط دفاع ليفربول الهش بمفرده تقريباً - وهو في سن الخامسة والثلاثين.
في الواقع، وعلى الرغم من تقدم النجم الهولندي في العمر، فإنه يظل حاضراً دائماً في تشكيلة "الريدز"، ومن الصعب التفكير في مدافع آخر يمكنه تكرار ما يفعله في أنفيلد.
الوسط: جود بيلينجهام
بكل صراحة، لم يحظَ جود بيلينجهام بموسم عظيم في 2025-2026، ولكن إذا كانت هناك أي شكوك حول تألق لاعب الوسط الإنجليزي، فقد تم تبديدها بطريقة مبهرة في كأس العالم.
ربما ندم بيلينجهام في النهاية على إثارة غضب ليونيل ميسي في نصف النهائي، لكن منتخب "الأسود الثلاثة" لم يكن ليصل إلى هذا الحد لولا رقمهم 10 الموهوب للغاية، والذي أسكت أولئك الذين شككوا في مكانته كأساسي بمساهماته البطولية ضد المكسيك والنرويج.
الوسط: يوشوا كيميش
ما زلنا نعتقد أن جوشوا كيميتش لا يحظى بالتقدير الكافي من قبل عالم كرة القدم الواسع. سيكون من الصعب العثور على أي شخص داخل ألمانيا لا يقدر هذا اللاعب الذكي للغاية والذي يُعد أحد أفضل لاعبي الوسط في اللعبة وأحد أفضل الأظهرة اليمنى أيضاً.
مدرب بايرن ميونخ السابق بيب جوارديولا قال قبل 11 عاماً إن كيميتش يمتلك كل ما قد يتمناه أي لاعب قمة، وهذا صحيح اليوم كما كان في ذلك الوقت.
الوسط: مايكل أوليسيه 🆕
كانت هناك بعض الشكوك حول القدرات العالمية لمايكل أوليسيه عندما اشتراه بايرن ميونخ من كريستال بالاس في عام 2024 مقابل 60 مليون يورو. ومع ذلك، فإن النجم الدولي الفرنسي المولود في لندن تبلغ قيمته الآن ثلاثة أضعاف هذا الرقم على الأقل.
لقد اجتاح الدوري الألماني كالعاصفة خلال العامين الماضيين، وفي الوقت نفسه أضاء دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ثم قدم سبع تمريرات حاسمة قياسية في كأس العالم، مما جعل انضمامه إلى نادي الطراز العالمي أمراً حتمياً.
الوسط: بيدري
ربما يكون بيدري قد فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لإسبانيا خلال كأس العالم، لكن لا عيب في أن يتم استبدالك بـ فابيان رويز - وعلاوة على ذلك، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يشارك في كل مباراة لعبها "لا روخا" خلال حملتهم المظفرة، حيث بدأ خمس مباريات منها.
على الرغم من الظهور المقلق لبعض مشاكله العضلية القديمة، دخل لاعب الوسط متعدد المواهب أيضاً تشكيلة الموسم في الدوري الإسباني للمرة الرابعة في خمس سنوات بعدما لعب دور المايسترو في تتويج برشلونة بلقب آخر.
الوسط: رودري
لم يكن بإمكان رودري تقديم رد أكثر حسماً على الادعاءات بأن الإصابات قللت من فعاليته، حيث كان لاعب وسط مانشستر سيتي السابق رائعاً خلال فوز إسبانيا بكأس العالم 2026.
ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً سيحافظ على هذا المستوى في ناديه الجديد برشلونة يبقى أن نرى، ولكن ما يمكننا قوله الآن بيقين أكبر هو أن رودري هو أحد أعظم لاعبي الوسط الدفاعي على الإطلاق. ومن الواضح أنه لم ينته بعد!
الوسط: فابيان رويز
مر فابيان رويز بفترات صعود وهبوط، حتى في حديقة الأمراء، حيث لم يحظَ بأفضل البدايات، لكنه لعب الآن دوراً محورياً في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.
علاوة على ذلك، كان قرار لويس دي لا فوينتي بإدخاله في التشكيلة الأساسية لإسبانيا خلال مراحل خروج المغلوب في كأس العالم ضربة معلم، حيث كان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً استثنائياً في الفوز الحاسم على فرنسا على وجه الخصوص.
الوسط: فيتينيا
بعض اللاعبين يمتلكون القدرة على جعل اللعبة تبدو سهلة بشكل يثير السخرية. فيتينيا هو أحد هؤلاء اللاعبين. هناك لاعبو وسط أكبر وأقوى بكثير، لكن القليل منهم قادرون على افتكاك الكرة من صانع ألعاب باريس سان جيرمان، وهو ما يؤكده العجز المستمر لأرسنال عن التفوق على فريق لويس إنريكي.
ربما كانت حملة البرتغال في كأس العالم فوضوية، لكن فيتينيا لم يكن بالتأكيد هو الملام، مما يجعل استمرار وجوده في نادي الطراز العالمي أمراً بديهياً تماماً.
الهجوم: عثمان ديمبيلي 🆕
استبعدنا عثمان ديمبيلي من نادي الطراز العالمي العام الماضي على الرغم من فوزه الحتمي بالكرة الذهبية، لأنه لم يبدأ في تحقيق إمكاناته إلا قبل تسعة أشهر. أردنا أن ننتظر ونرى ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على مستواه الجيد لموسم ثانٍ على التوالي لأول مرة في مسيرته، وبشكل عام، فعل ذلك.
كان الجناح الذي تحول إلى مهاجم أساسياً في احتفاظ باريس سان جيرمان بلقبه في دوري أبطال أوروبا، في حين أنه كسر النحس في كأس العالم بأمريكا الشمالية، ومضى ليسجل ستة أهداف في المجموع.
الهجوم: لويس دياز 🆕
لا نزال نتفهم لماذا شعر ليفربول أن 65.5 مليون جنيه إسترليني كان رقماً لائقاً لـ لويس دياز البالغ من العمر 28 عاماً، ولكن لا يمكن الهروب من حقيقة أن بايرن ميونخ حصل على صفقة رابحة.
كان الكولومبي مذهلاً للغاية مع أبطال ألمانيا تحت قيادة فينسنت كومباني الموسم الماضي، حيث سجل 26 هدفاً وقدم 19 تمريرة حاسمة. ونتيجة لذلك، وبعد عدة سنوات من طرق الأبواب، يكتسب لويس دياز عن جدارة بطاقة الدخول إلى نادي الطراز العالمي.
الهجوم: إيرلينج هالاند
يظل إرلينج هالاند المهاجم الأكثر إثارة للرعب في كرة القدم العالمية. بعد حصوله على الحذاء الذهبي الثالث له في الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم، غزا النرويجي أمريكا من خلال إظهار إنهاءاته المذهلة وشخصيته الغريبة والمحببة خلال المسيرة التاريخية لبلاده إلى ربع نهائي كأس العالم، والتي تضمنت ثنائية رائعة ضد البرازيل.
وربما الأهم من ذلك، تحسن اللعب الشامل لهالاند الموسم الماضي، مما يعني أنه أصبح الآن من الصعب للغاية العثور على أي عيوب في أدائه.
الهجوم: هاري كين
كان هاري كين يعوض الوقت الضائع فيما يتعلق بجمع الألقاب منذ وصوله إلى بايرن ميونخ، والآن بدأ قائد إنجلترا يضع نفسه في دائرة المنافسة على أكبر الجوائز الفردية في اللعبة بعد كسر صيامه عن البطولات في عام 2025.
في سن الثالثة والثلاثين، لم يكن كين في حالة أفضل من أي وقت مضى، وأنهى الموسم الأخير بأكثر من 70 هدفاً للنادي والمنتخب، كل ذلك مع عرض أسلوب لعبه الشامل من خلال التراجع الدائم للخلف لربط اللعب وخلق الفرص للآخرين. إنه حقاً الحزمة الكاملة.
الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا
لن يفوز خفيتشا كفاراتسخيليا بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، لكن هذا يرجع حقاً فقط إلى أن النجم الجورجي لم يحصل على فرصة اللعب في كأس العالم. ولو استبعدنا تلك البطولة من المعادلة، سيكون من الصعب عدم النظر إلى جناح باريس سان جيرمان الرائع.
لقد كان أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهو ما تؤكده حقيقة أنه أصبح أول رجل يسجل مساهمة تهديفية واحدة على الأقل في سبع مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية.
الهجوم: كيليان مبابي
قد لا يكون كيليان مبابي الفكرة المثالية للجميع كلاعب جماعي، لكن عبقريته الفردية لا تقبل الجدل.
سجل مهاجم ريال مدريد وفرنسا أهدافاً أكثر من أي شخص آخر في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي (على الرغم من إقصاء فريقه في ربع نهائي البطولة الأخيرة)، كما تصدر قائمة الهدافين في كأس العالم ليصبح الهداف التاريخي للبطولة، متقدماً على ليونيل ميسي.
الهجوم: ليونيل ميسي 🆕
انظروا من عاد! في سن التاسعة والثلاثين، أثبت ليونيل ميسي بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يزال أحد أفضل اللاعبين على الكوكب - إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.
ربما كان رودري فائزاً مستحقاً بالكرة الذهبية لكأس العالم، لكن أداء ميسي في أمريكا الشمالية كان مذهلاً تماماً، حيث سحب أعظم لاعب في التاريخ فريقاً أرجنتينياً متوسط المستوى طوال الطريق إلى النهائي.
الهجوم: فينيسيوس جونيور
لا يلعب فينيسيوس جونيور بشكل جيد في هذه اللحظة، وإذا فشل في إيقاف هذا التراجع الحالي، فقد يتم استبعاده من قائمة العام المقبل. ومع ذلك، وكما تبدو الأمور، لا يزال لديه رصيد كافٍ للاحتفاظ بمكانته العالمية.
بعد كل شيء، نحن نتحدث عن جناح لم يسجل أقل من 22 هدفاً في موسم واحد منذ عام 2021، كما سجل ثلاثة أهداف لمنتخب برازيلي سيئ للغاية في كأس العالم 2026.
الهجوم: لامين يامال
من الصعب تصديق أن لامين يامال لا يزال في التاسعة عشرة من عمره. الفتى توج بالفعل بطلاً للدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، وفاز بكل من بطولة أوروبا وكأس العالم مع إسبانيا.
في الحقيقة، لم يكن في أفضل حالاته المبهرة في أمريكا الشمالية خلال الصيف (الإصابة لعبت دوراً بلا شك)، لكن يامال هو موهبة استثنائية حقيقية كان قد سجل بالفعل رقماً قياسياً في مسيرته بلغ 24 هدفاً في جميع المسابقات قبل أن تُنهى حملته مع النادي قبل الأوان.
عضوية ملغاة ⛔
في المجمل، تم الطلب بلباقة من ثمانية لاعبين كانوا أعضاء في نادي الطراز العالمي عام 2025 بالمغادرة بعد 12 شهراً. أبرزهم بلا شك محمد صلاح، الذي انهار مستواه بشدة خلال موسمه الأخير في ليفربول قبل أن ينضم إلى طرابزون سبور خلال الصيف.
وينضم إليه في قائمة المستبعدين ثنائي مانشستر سيتي روبن دياز وجيانلويجي دوناروما، بالإضافة إلى زميلهما السابق في ملعب الاتحاد، برناردو سيلفا. النجم الدولي البرتغالي يلعب الآن في صفوف ريال مدريد، حيث يعاني أنطونيو روديجر أيضاً من جراحه عقب إبعاده من النخبة الكروية.
كما تراجع قائد مدريد السابق داني كارفاخال، الذي لا يرتبط بأي نادٍ حالياً بعد رحيله عن سانتياجو برنابيو، وكذلك قلب دفاع إنتر أليساندرو باستوني، ولاعب وسط بايرن ميونخ جمال موسيالا، الذي عانى الأخير من عام مليء بمشاكل الإصابة والمرض التي أعاقت مستواه.