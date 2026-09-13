من الدرجة الرابعة لاستضافة بايرن ميونخ .. إلفرسبيرج "شركة الدواء" حديث ألمانيا!

لم يسبق لإلفرسبيرج أن لعب في الدوري الألماني قبل هذا الموسم، وكان جمهوره بلا شك يخشى الأسوأ عندما أُعلن عن جدول المباريات. فقد كان من الصعب أن تواجه بداية أكثر رهبة من هذه، إذ تضمنت مباراتين على أرضه أمام باير ليفركوزن بطل 2024 وبايرن ميونخ الفائز باللقب في موسمين متتاليين، على جانبي رحلة إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومع ذلك، ها نحن نتجه إلى الجولة الثالثة، وإلفرسبيرج يحتل المركز الثالث في الترتيب، متأخراً فقط عن فرايبورج وبوروسيا دورتموند بفارق الأهداف. وتحت قيادة المدرب فينسنت فاجنر، حقق الفريق فوزين متتاليين، وسجّل سبعة أهداف حتى الآن، وفوز آخر أمام بايرن يوم الأحد سيمنحه فارق خمس نقاط عن فريق النجوم الذي يقوده فينسنت كومباني.

هذا مركز لم يكن بإمكان إلفرسبيرج حتى أن يتخيّل الوصول إليه قبل أربع سنوات فقط، عندما كان يلعب في الدرجة الرابعة من كرة القدم الألمانية. لقد كانت رحلة استثنائية، رحلة خلقت إيماناً راسخاً داخل غرفة الملابس.