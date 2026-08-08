كابوس ريال مدريد الأسوأ.. ضربة رودري تمنح برشلونة الهيمنة على مورينيو مبكرًا!
في واحدة من كبرى صفقات الخطف عبر التاريخ، اختار رودري مايسترو خط وسط مانشستر سيتي الانتقال إلى برشلونة بدلًا من الانضمام إلى ريال مدريد والعودة إلى مسقط رأسه.
وكان يعتقد أن ريال مدريد يمتلك الأفضلية للتعاقد مع اللاعب، حيث ظن مسؤولو النادي أنهم سيصلون إلى اتفاق بعد تجديد اهتمامهم القديم به، خاصة بعد الأداء المذهل الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم.
ولكن بعد أسبوعين من الصمت، انقض برشلونة لحسم الصفقة، ليصبح رودري في طريقه إلى كامب نو بدلًا من ملعب برنابيو مقابل رسوم منخفضة، نظرًا لأنه دخل العام الأخير من عقده مع فريقه الإنجليزي، وتعتبر هذه الخطوة ضربة قاسية لريال مدريد وغروره الكبير.
فرصة ذهبية
كانت هذه فرصة نادرة للتعاقد مع أحد أفضل لاعبي العالم بسعر رخيص، وحاول كل من ريال مدريد وبرشلونة استغلال هذا الوضع لصالحهم.
فلا تتاح الفرصة كل يوم لضم أفضل لاعب خط وسط مدافع في العالم وأحد أبرز نجوم بلادك، خاصة عندما تكون الظروف مواتية كما هو الحال في موقف رودري، وهو أمر أدركه القطبان الإسبانيان جيدًا.
ورغم أن مانشستر سيتي لا يزال متمسكًا بأمل ضعيف في توقيع اللاعب على عقد جديد، تشير أحدث التقارير إلى أن النادي مستعد لقبول مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 81 مليون دولار، للسماح للفائز بالكرة الذهبية لعام 2024 بالرحيل هذا الصيف، بسبب دخول اللاعب في آخر 12 شهرًا من عقده.
وقد ألمح اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا صراحة إلى رغبته في العودة إلى إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة، ولا يمكن لومه على الشعور بأن أسباب بقائه في مانشستر قد انتهت. فقد أدى رحيل المدرب بيب جوارديولا إلى إنهاء حقبة كاملة، تمامًا كما حدث مع لاعبين آخرين، وهناك شعور قوي بأن هذا هو الوقت المناسب لرحيل النجم الإسباني.
وبحكم سنه، سيشعر رودري أنه لا يزال قادرًا على العطاء لعامين أو ثلاثة أعوام في أعلى المستويات، بشرط الحفاظ على لياقته واستغلال ذكائه الكروي الكبير ليبقى مؤثرًا قدر الإمكان على أرض الملعب.
برشلونة يستغل الفرصة
كان يعتقد أن ريال مدريد هو الأقرب لإتمام الصفقة، لكن برشلونة دخل في المفاوضات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتفوق بسرعة على منافسه اللدود الذي لم يتمكن حتى الآن من الاتفاق على الرسوم مع مانشستر سيتي أو على الشروط الشخصية مع اللاعب، بينما أجرى برشلونة محادثات مع اللاعب وأصبح الآن على اتصال بناديه.
ويبدو أن اهتمام برشلونة جاء بسبب توافر رودري بشكل غير متوقع، بالإضافة إلى إصابة الركبة الخطيرة التي تعرض لها لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج، والذي يتوقع أن يغيب لنحو أربعة أشهر.
وسرعان ما تبين أن رودري يفضل الانتقال إلى إقليم كتالونيا، وتشير التقارير إلى أن مشروع برشلونة جذاب لنجم مانشستر سيتي لأنه يناسب أسلوب لعب المدرب فليك الذي يعتمد على الاستحواذ والتمرير، بالإضافة إلى وجود عدد من زملائه في المنتخب الوطني ضمن صفوف الفريق، ولا يمكن إنكار أنه يشبه كثيرًا نجم خط وسط برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس.
وسرعان ما أكد وكيل اللاعب هذا الموقف في مقابلة إذاعية، حيث صرح وكيله بابلو باركيرو قائلًا: "احترامًا لريال مدريد ولتعاملهم الراقي، أبلغهم رودري أن قراره النهائي هو الانضمام إلى برشلونة."
ادعاءات مثيرة
وكما هو متوقع، ضجت وسائل الإعلام الإسبانية بالعديد من الروايات المتضاربة منذ الكشف عن رغبة رودري في الانضمام إلى برشلونة بدلًا من ريال مدريد.
ومن بين هذه الروايات، قيل إن ريال مدريد كان لديه اتفاق مع مانشستر سيتي لكنه حاول تقليل المبلغ في اللحظة الأخيرة، مما تسبب في توقف الصفقة.
وقيل أيضًا إن اللاعب سئم انتظار تحرك ريال مدريد فغير رأيه، وأن النادي الملكي كان مستعدًا لدفع 34 مليون جنيه إسترليني فقط، أي نحو 46 مليون دولار.
ووصلت الادعاءات إلى حد القول بأن رودري لم يكن يرغب أصلًا في الانضمام إلى ريال مدريد، بل استخدم اهتمامهم ليدفع برشلونة لتقديم عرض، وربما تكون أكثر الادعاءات إثارة هي أن مانشستر سيتي وبرشلونة يتفقان معًا لدفع ريال مدريد لتقديم عرض مالي أكبر.
في غضون ذلك، يقال إن المدرب جوزيه مورينيو كان غاضبًا للغاية من هذا الرفض ومن الفشل في إتمام الصفقة، مما أدى إلى توبيخه عبر الهاتف لكبير الكشافين جوني كالافات، والذي أخبر المدرب بدوره أنه سيتعين عليه الاكتفاء بخيارات خط الوسط المتاحة لديه حاليًا.
ضربة قاسية(C)Getty Images
أيا كانت الحقيقة، فإن هذه تعتبر ضربة قاضية لريال مدريد في صراعه المستمر مع غريمه الكتالوني، وسيتعين عليهم الآن مشاهدة أفضل لاعب خط وسط في العالم وهو ينضم إلى منافسهم اللدود في صفقة تعتبر ممتازة من الناحية المالية، على الرغم من رفض عرض برشلونة الأولي.
وكان رودري قد أوضح سابقًا أنه يود الانضمام إلى ريال مدريد، حيث صرح للصحفيين في شهر مارس قائلًا: "هل أود اللعب في إسبانيا مرة أخرى؟ أود العودة نعم بكل تأكيد، ولا يمكنك رفض أحد أفضل أندية العالم"، ولكن بطريقة ما، فشل نادي العاصمة في استغلال ذلك الموقف.
وتعد عواقب هذا الفشل كبيرة جدًا، فقد كان بإمكان رودري أن يكون الفارق الحقيقي الذي يضمن لريال مدريد الفوز بالدوري بدلًا من إنهاء الموسم في المركز الثاني، ولكنه الآن يتجه ليكون صفقة قوية للغاية لصالح برشلونة، حيث سيلعب إلى جانب أسماء عالمية مثل بيدري ودي يونج وجافي.
وكما أثبت رودري في كأس العالم وعلى مدار سنواته مع مانشستر سيتي، فهو مايسترو من الطراز الرفيع قادر على قيادة فريقه للفوز بالألقاب من مركزه في خط الوسط.
وسيساعد وصول اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في ضمان فوز برشلونة بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، فضلًا عن تعزيز آمالهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا وإنهاء انتظار دام 12 عامًا.
وفي النهاية، يعتبر رفض رودري ضربة موجعة لكبرياء نادٍ نادرًا ما يخسر في سوق الانتقالات، وستكون خسارة صفقة بهذه القيمة العالية لصالح منافسهم التاريخي أمرًا مؤلمًا للغاية، خاصة بعد الضرر الذي لحق بكبرياء ريال مدريد عندما خسروا لقب الدوري في هزيمة ضعيفة بالكلاسيكو في شهر مايو الماضي.
ومع خطر التراجع خطوة أخرى خلف منافسهم الشرس، سيلوم مسؤولو ريال مدريد أنفسهم كثيرًا على الفشل في إتمام هذا الانتقال.