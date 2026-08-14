عاش جوزيه مورينيو صيفاً حافلاً للغاية. فريق ريال مدريد في طور إعادة البناء بعد إعادة المدرب البالغ من العمر 63 عاماً لفترة ثانية على مقاعد البدلاء، عقب فشله في التتويج بأي لقب كبير على مدار الموسمين الماضيين.

منح ريال مدريد ثقته الكاملة لمورينيو، إذ أنفق ما مجموعه 200 مليون يورو (171 مليون جنيه إسترليني/231 مليون دولار) على يان ديوماندي ومارك كوكوريا ودينزل دومفريس، بينما انضم كل من برناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي أيضاً بصفقات انتقال حر.

وبإضافة هؤلاء إلى تشكيلة تضم بالفعل نجوماً كباراً مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، يبدو ريال مدريد جاهزاً لمنافسة برشلونة على السيادة المحلية والذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

مورينيو، الذي يُعد موضوع فيلم وثائقي جديد ضخم على منصة نتفليكس، قاد ريال مدريد إلى التتويج بلقب الليجا في موسم 2010-11 برصيد قياسي بلغ 100 نقطة، كما يتفاخر بلقبين في دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر على التوالي. لذا، سيكون واثقاً للغاية من تحقيق المزيد من النجاحات في سانتياجو برنابيو والحصول على أقصى قيمة مقابل ما أُنفق على الوافدين الجدد.

يثبت التاريخ أن المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد يمتلك عيناً ثاقبة في اكتشاف المواهب واقتناص الصفقات المميزة. في ما يلي، يستعرض GOAL أفضل 10 صفقات في مسيرة مورينيو المبهرة حتى الآن...