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Ronaldinho return 1:1Getty/GOAL

عودة رونالدينيو .. عندما يصبح نداء المال أقوى من الإرث الكروي!

اعتزل اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا كرة القدم منذ أكثر من عقد من الزمن، لكن فريق رافينا الإيطالي المنافس في الدرجات الدنيا يؤكد أنه سيعود إلى الملاعب في نهاية هذا الأسبوع.

Mark Doyle
ترجمه

  • عندما أعلن نادي رافينا عن التعاقد مع رونالدينيو في يونيو من هذا العام، كان الاعتقاد السائد أن الأمر مجرد نوع من الدعاية. لم يصدّق أحد حقًا أن واحدًا من أكثر لاعبي كرة القدم شعبية على الإطلاق يستعد للعودة في سن الـ46.

    لكن يبدو أن العودة حقيقية بالفعل. فرونالدينيو سيستأنف فعليًا مسيرته كلاعب مع فريق من الدرجة الثالثة يقع على الساحل الشرقي لإيطاليا، ولم يسبق له حتى أن لعب في الدوري الإيطالي من قبل.

    قال رئيس نادي رافينا إنياتسيو تشيبرياني منذ بداية هذه القصة الغريبة نوعًا ما إن "الحلم" كان أن يخوض رونالدينيو أولى مبارياته في ديربي ضد الغريم المحلي فورلي، وها هو الحلم على وشك أن يتحقق، إذ يُنتظر أن يشارك الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 بشكل ما في مواجهة الأحد ضمن دوري الدرجة الثالثة الإيطالي على ملعب برونو بينيلي.

    إذًا، ما الذي يحدث بالضبط؟ لماذا يعود رونالدينيو من اعتزاله؟ هل الأمر من أجل مباراة واحدة فقط؟ أم أنه يخوض عودة حقيقية بالفعل؟...

  • تجسيد لـ'الكرة الجميلة'

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    AFP

    رونالدينيو يحظى بالتقدير بفضل ابتسامته بقدر مجموعته المذهلة من المهارات

    عندما اشترى تشيبرياني نادي مدينته في يونيو 2024، كان هدفه المعلن "جعل شباب رافينا يقعون في حب كرة القدم". وما الطريقة الأفضل لتحقيق ذلك، كما اعتقد، من التعاقد مع لاعب نشأ هو نفسه على عشقه؟

    "لا أعتقد أن هناك أي لاعب آخر يلهم مثل هذا الحب للعبة كما يفعل رونالدينيو"، هذا ما قاله رجل الأعمال المقيم في نيويورك لصحيفة غازيتا ديلو سبورت، ومن الصعب الاختلاف معه.

    من الصعب جداً أن تجد أي شخص داخل الوسط الكروي لا يحب رونالدينيو. فهو واحد من تلك الشخصيات النادرة جداً التي تحظى بالتبجيل من الجميع، ويُعشق في جميع أنحاء العالم لأنه فعلياً تجسيد لـ"الكرة الجميلة" (جوغو بونيتو)، كرنفال من رجل واحد.

    لكن كانت هناك مشكلة واحدة واضحة جداً في خطة تشيبرياني: فقد اعتزل رونالدينيو عام 2018 عن عمر يناهز 37 عاماً، ولم يخض أي مباراة كرة قدم احترافية منذ انفصاله عن فلومينينسي عام 2015. ومع ذلك، فقد نشأت بين الاثنين "صداقة حقيقية" بعد أن قدّمهما لورينزو تونيتي، المالك المشارك السابق لمطعم "جيانينو" الشهير الذي كان رونالدينيو يرتاده خلال فترته التي دامت عامين ونصف العام مع ميلان بين يوليو 2008 ويناير 2011.

    وبناءً على ذلك، عندما اقترح تشيبرياني العودة إلى كرة القدم الاحترافية مع رافينا، "وافق على الفور" بطل كأس العالم. "هكذا تسير الأمور مع روني"، هذا ما قاله تشيبرياني لصحيفة إيل ريستو ديل كارلينو. "إذا كانت هناك فرصة للاستمتاع وإسعاد الناس، فهو حاضر بكل جوارحه".

  • ليست مجرد حيلة تسويقية

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    AFP

    انضم رونالدينيو إلى رافينا ليس كلاعب فحسب، بل أصبح أيضاً أحد المساهمين في النادي

    شغف رونالدينيو بالحياة معروف للجميع، وقد بدا متأثراً بشكل واضح باستقبال الأبطال الذي حظي به عند ظهوره الأول في رافينا خلال حدث إعلامي فاخر في أغسطس. وقال "هذا هو سبب عودتي!" مخاطباً الصحفيين، في إشارة إلى كل الجماهير التي حضرت لرؤيته. "هل فهمتم الآن؟"

    لكن ما لم يفهمه الصحفيون تماماً هو ما إذا كان رونالدينيو سيلعب فعلاً أي دقيقة من اللعب الفعلي. وقال تشيبرياني إنه سيخوض مباراة واحدة على الأقل مع النادي (وربما أكثر بحسب ما ستؤول إليه الأمور يوم الأحد)، لكنه اعترف صراحة بأن الصفقة تتعلق بأكثر من مجرد كرة القدم.

    "كما أنه يريد إطلاق علامته التجارية الخاصة للملابس الرياضية، R10"، هكذا قال رئيس رافينا لصحيفة جازيتا. "فكّروا في الأمر على غرار نموذج مايكل جوردان. وسيكون رافينا أول فريق يرتدي هذه الملابس الرياضية."

    وليس من المستغرب أن هذا العنصر تحديداً من الشراكة قد بدأ يؤتي ثماره بالفعل، وبالمعنى الحرفي للكلمة. فقد لجأ داميانو دافيد من فرقة الروك الإيطالية مانيسكين إلى وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي ليسأل: "من أين يمكنني شراء قميص [R10 رافينا]؟!" وكان الجواب: لا مكان، إذ كانت الدفعة الأولى من القميص ذي الإصدار المحدود قد نفدت بالفعل.

    وليس من المستغرب أنه تم تجديد المخزون منذ ذلك الحين، وبات هناك الآن وفرة من المنتجات المرتبطة برونالدينيو متاحة عبر الإنترنت وفي ملعب رُكّبت فيه مقصورات إضافية لتلبية الطلب على ديربي نهاية هذا الأسبوع، وهو خبر سار بشكل مضاعف للاعب نفسه، إذ إنه لا ينضم إلى رافينا كلاعب فحسب.

    "رونالدينيو هنا بهدف محدد ورومانسي: محاولة تسجيل الهدف الأخير في مسيرته"، هكذا صرّح تشيبرياني. "لكن مشاركته ليست مجرد لفتة سطحية أو حيلة تسويقية لجعل الناس يتحدثون عنا. رونالدينيو سيصبح مساهماً في النادي."

  • كومو المقبل؟

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    AFP

    رافينا يحتل حالياً المركز الثاني في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، لكن هدفه النهائي هو الصعود إلى دوري الأضواء الإيطالي، ثم التأهل إلى المسابقات الأوروبية

    في الوقت الحالي، تنصبّ الأنظار بطبيعة الحال على عودة رونالدينيو الموعودة إلى الملاعب يوم الأحد، إذ أكّد مدرب رافينا أندريا ماندورليني أن نجم باريس سان جيرمان السابق سيلعب "نحو نصف ساعة"، رغم أنه خاض تدريبًا واحدًا فقط مع الفريق الأول منذ وصوله يوم الجمعة على متن طائرة خاصة.

    وليس مستغربًا أن تُباع التذاكر بأكثر من ضعف قيمتها المعتادة، فيما أُقيم مدرج مؤقت (يحمل اسم 'R10' بطبيعة الحال) خصيصًا لهذه المناسبة، ويشعر تشيبرياني بفخر خاص لكون أنظار عالم كرة القدم ستتجه إلى دوري يعترف بصراحة بأنه كثيرًا ما يمرّ "دون أن يلاحظه أحد".

    وقال مدافعًا عن رأيه: "عندما تصدّر رونالدينيو ورافينا العناوين حول العالم خلال كأس العالم، أظهر ذلك أن كرة القدم في المدن الصغيرة يمكن أن تجذب الاهتمام في أي مكان." "إذا استطعنا توجيه الأنظار نحونا، فإن الدوري بأكمله سيستفيد، من حقوق البث والرعاية إلى الحضور الجماهيري."

    وبهذا المعنى، تمثّل عودة رونالدينيو الخطوة الأولى نحو شيء أكبر بكثير، على الأقل من وجهة نظر رافينا. وصرّح تشيبرياني: "سأقولها بوضوح، لأنني أعمل بشكل أفضل عندما ألتزم علنًا: على رافينا أن يصل إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، ومع مرور الوقت، أن ينافس على المستوى الأوروبي." "سيتطلب ذلك صبرًا وبنية قوية، لكن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه.

    "رونالدينيو أكثر من مجرد لاعب يرتدي القميص لليلة واحدة. إنه سفيرنا العالمي وشريك طويل الأمد في هذا المشروع."

    ويدرك تشيبرياني أن رافينا سيحتاج إلى أكثر من مجرد قوة رونالدينيو الجاذبة كي يتسلق سلّم كرة القدم الإيطالية، ولهذا كان متحمسًا بالقدر نفسه تقريبًا لإقناع المدير التنفيذي والمدير الرياضي السابق الأسطوري لميلان أريدو برايدا بتولي منصب نائب الرئيس. بات برايدا في الثمانين من عمره الآن، لكن مجرد مشاركته يضيف مستوى هائلًا من المصداقية إلى مشروع لم يكن مستغربًا أن يُوصف رافينا بسببه بأنه "كومو المقبل".

    وأوضح تشيبرياني لصحيفة الـGazzetta: "هذا بالتأكيد أمر يجعلنا فخورين، لكن الفارق الجوهري هو أن ملكيتنا محلية ومتجذّرة بعمق في المجتمع. رافينا هي موطني، وحلمي الذي رافقني طوال حياتي كان دائمًا أن أحوّل كل مشجع كرة قدم شاب في المنطقة إلى مناصر لنادي مدينتنا. أمامنا الكثير من العمل، بدءًا من منشآتنا.

    "مديرنا العام، باولو سكوكو، الذي يقوم بعمل رائع، يشرف على تطوير مركز التدريب الجديد والحديث الخاص بنا، والذي يُفترض أن يكون جاهزًا بحلول يناير. بعد ذلك، سنوجّه اهتمامنا إلى الملعب. نحن ننهي حاليًا أعمال التجديد في ملعب بينيلّي، لكن رؤيتنا هي بناء ملعب جديد تمامًا، مزوّد بمكاتب وفندق تشيبرياني.

    "إذًا، لدينا الكثير من الأفكار والطموحات الكبيرة. ومشروع رونالدينيو ليس سوى نقطة الانطلاق."