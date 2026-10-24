خاص | ديربي لوس أنجلوس أولًا.. روبيرتو يرفض الانشغال بالكلاسيكو ويؤكد: لم آت إلى أمريكا للاعتزال!

لا يزال سيرجي روبيرتو يُسأل عن ذلك الهدف في كل وقت. ربما هو اليوم الأعظم في تاريخ برشلونة الحديث، نيمار يرسل تمريرة عرضية، روبيرتو يقامر بالانقضاض، بينما وقف كل مدافع في باريس سان جيرمان كالصنم، ليضع اللمسة الأخيرة المثالية.

الريمونتادا وقلب التأخر برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا اكتملت حينها.

يعيش روبيرتو في لوس أنجلوس حاليًا ويلعب لصالح لوس أنجلوس جالاكسي. تلك اللحظة مضى عليها عقد كامل من الزمان، ولكن كل يوم، وأثناء سيره مع زوجته وأطفاله في مكان يمنحه هدوءًا نسبيًا مقارنة بالصخب الجماهيري العارم في برشلونة، يوقفه الناس لالتقاط الصور ويسألونه عن ذلك الهدف.

قال روبيرتو لموقع GOAL: "إنه أكثر هدف جنونًا سجلته على الإطلاق بكل تأكيد. هذا هو الهدف الذي يتذكره الجميع. سيمر الوقت، وسيظل الجميع يتذكر تلك المباراة".

ومع ذلك، كانت تلك نسخة قديمة من نفس اللاعب. في ذلك الوقت، كان روبيرتو فتى لا ماسيا الذي بدأ لتوه ينال فرصته مع نادي مدينته الذي لا يزال يشاهده كل أسبوع. أما هذه الأيام، فهو رجل لديه زوجة وأطفال ومنزل في أمريكا. الأوقات تتغير والمسيرات المهنية تتغير، لكن روبيرتو يصر على أن هذا المكان هو حيث ينبغي أن يكون.

قال روبيرتو: "حتى أثناء لعبي في برشلونة، كنت أقول دائمًا إنني أرغب في اللعب في الدوري الأمريكي. فقط لم أكن أعرف متى سيحدث ذلك".