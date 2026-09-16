يسود اعتقاد شائع بأن الحرب في أوكرانيا بدأت عندما شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022، لكن بالنسبة لشاختار دونيتسك، فإن الصراع مستعرٌّ منذ 12 عاماً طويلة الآن.

كانت مدينتهم، دونيتسك، في قلب الأحداث التي أشعلت شرارة الحرب. فقد أصبح النادي مشرّداً منذ أن احتلّت روسيا وضمّت منطقة القرم المتنازع عليها، ثم أشعلت العنف لاحقاً في منطقة دونباس التي ينتمي إليها شاختار في عام 2014، ليعيش في منفى يتنقّل بين العاصمة كييف ومدينة لفيف غرب أوكرانيا.

ويُقال إن هذا هو أكثر الصراعات دموية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ يُقدَّر أن مئات الآلاف قد قُتلوا وأصيب أعداد أكبر بكثير منذ مطلع عام 2022، ووجد شاختار نفسه على خطوط المواجهة الأمامية.

من المناسب تماماً أن يكون لقب النادي "عمال المناجم"؛ فإلى جانب أطقمهم البرتقالية الزاهية المميزة، وتتويجهم بلقب الدوري الأوروبي عام 2009، يُعرف شاختار على نطاق واسع بقدرته الفريدة على اكتشاف مواهب برازيلية مغمورة في سوق الانتقالات وتطويرها وبيعها بأرباح كبيرة، حتى بات دونيتسك ملاذاً لا يخطر على بال. ويمكنهم أن يعدّوا نجم البريميرليج المفضّل ويليان وفيرناندينيو من بين أنجح صفقاتهم القادمة من البرازيل، إضافة إلى الهدّاف التاريخي لويز أدريانو.

قد تظن أن الحرب مع روسيا قد وضعت حدّاً لاستراتيجية شاختار الشهيرة في الانتقالات، لكنك ستكون مخطئاً تماماً. فرغم كل الصعاب، يضم النادي حالياً عدداً قياسياً من اللاعبين البرازيليين في صفوفه، وقد بلغ محطة بارزة في الصيف عندما استقبل اللاعب البرازيلي رقم 50 في تاريخه من هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

يقول سيرجي بالكين، المدير التنفيذي لشاختار منذ 22 عاماً، لموقع GOAL بثقة كبيرة: "الحرب ليست عذراً بالنسبة لنا. إنها تدفعنا إلى التكيّف، وتدفعنا إلى اتخاذ قرارات سريعة نوعاً ما، وإلى التحليل بعمق.

"اللاعبون البرازيليون جزء من هويتنا، والجميع يعرف شاختار بفضل اللاعبين البرازيليين. ولذلك، لسنا في وضع يسمح لنا بالتوقف. نحن في وضع لا يتيح لنا سوى التطوّر، ثم التطوّر، ثم التطوّر."