كرة القدم على خط النار: القصة الكاملة وراء "الجواهر البرازيلية" التي تحدت كوارث حرب روسيا وأوكرانيا!
يسود اعتقاد شائع بأن الحرب في أوكرانيا بدأت عندما شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022، لكن بالنسبة لشاختار دونيتسك، فإن الصراع مستعرٌّ منذ 12 عاماً طويلة الآن.
كانت مدينتهم، دونيتسك، في قلب الأحداث التي أشعلت شرارة الحرب. فقد أصبح النادي مشرّداً منذ أن احتلّت روسيا وضمّت منطقة القرم المتنازع عليها، ثم أشعلت العنف لاحقاً في منطقة دونباس التي ينتمي إليها شاختار في عام 2014، ليعيش في منفى يتنقّل بين العاصمة كييف ومدينة لفيف غرب أوكرانيا.
ويُقال إن هذا هو أكثر الصراعات دموية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ يُقدَّر أن مئات الآلاف قد قُتلوا وأصيب أعداد أكبر بكثير منذ مطلع عام 2022، ووجد شاختار نفسه على خطوط المواجهة الأمامية.
من المناسب تماماً أن يكون لقب النادي "عمال المناجم"؛ فإلى جانب أطقمهم البرتقالية الزاهية المميزة، وتتويجهم بلقب الدوري الأوروبي عام 2009، يُعرف شاختار على نطاق واسع بقدرته الفريدة على اكتشاف مواهب برازيلية مغمورة في سوق الانتقالات وتطويرها وبيعها بأرباح كبيرة، حتى بات دونيتسك ملاذاً لا يخطر على بال. ويمكنهم أن يعدّوا نجم البريميرليج المفضّل ويليان وفيرناندينيو من بين أنجح صفقاتهم القادمة من البرازيل، إضافة إلى الهدّاف التاريخي لويز أدريانو.
قد تظن أن الحرب مع روسيا قد وضعت حدّاً لاستراتيجية شاختار الشهيرة في الانتقالات، لكنك ستكون مخطئاً تماماً. فرغم كل الصعاب، يضم النادي حالياً عدداً قياسياً من اللاعبين البرازيليين في صفوفه، وقد بلغ محطة بارزة في الصيف عندما استقبل اللاعب البرازيلي رقم 50 في تاريخه من هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
يقول سيرجي بالكين، المدير التنفيذي لشاختار منذ 22 عاماً، لموقع GOAL بثقة كبيرة: "الحرب ليست عذراً بالنسبة لنا. إنها تدفعنا إلى التكيّف، وتدفعنا إلى اتخاذ قرارات سريعة نوعاً ما، وإلى التحليل بعمق.
"اللاعبون البرازيليون جزء من هويتنا، والجميع يعرف شاختار بفضل اللاعبين البرازيليين. ولذلك، لسنا في وضع يسمح لنا بالتوقف. نحن في وضع لا يتيح لنا سوى التطوّر، ثم التطوّر، ثم التطوّر."
في الخطوط الأمامية
لقد كان شاختار ومدينة دونيتسك على الخطوط الأمامية للصراع في أوكرانيا لفترة أطول بكثير من الأربع سنوات ونصف السنة التي مرّت منذ الغزو الروسي، إذ كانت منطقة الدونباس في قلب نقاط التوتر المبكرة التي وضعت البلدين على طريق الحرب قبل أكثر من عقد من الزمن.
في الواقع، اندلع العنف هناك في مطلع عام 2014، عندما استولت جماعات شبه عسكرية معادية للحكومة على السيطرة وسط الاضطرابات الموالية لروسيا في أوكرانيا آنذاك.
وأعادت أوكرانيا النظام في نهاية المطاف، لكن دونيتسك ضُمّت منذ ذلك الحين بصورة غير قانونية عقب الغزو الروسي الشامل في عام 2022 وما زالت تحت الاحتلال الروسي.
واللافت أن شاختار خاض آخر مباراة له على أرضه في ملعبه الحديث دونباس أرينا في وقت بعيد يعود إلى مايو 2014، قبل أن يتعرض الملعب للتضرر مرتين جرّاء القصف في وقت لاحق من ذلك العام. كما أُصيبت قاعدته التدريبية في كيرشا، حيث دُمّرت مساكن اللاعبين الشاغرة في الطابق العلوي في أحد عمليات القصف.
ومنذ ذلك الحين يعيش النادي في المنفى، إذ يتدرب في العاصمة كييف ويخوض مبارياته على أرضه في لفيف، على بُعد 965 كيلومتراً من دونيتسك في غرب أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، اضطر النادي إلى خوض مبارياته الأوروبية "على أرضه" عبر الحدود في بولندا المجاورة وفي ألمانيا.
رابطٌ يمتدُّ لعقدين
لقد مرّ الآن أكثر من 20 عامًا منذ أن أسّس شاختار للمرة الأولى صلته البرازيلية الشهيرة، والتي كانت فكرة مالك النادي ورئيسه والملياردير الأوليجارشي رينات أحمدوف، الذي افتُتن بأسلوب كرة القدم المبهر والديناميكي الذي بات مرادفًا لهذه الدولة في أمريكا الجنوبية.
كان المهاجم الشاب برانداو أول القادمين في عام 2002، لكن الأمور لم تنطلق فعليًا إلا مع بداية مسيرة الراحل ميرتشا لوتشيسكو التدريبية المليئة بالألقاب والتي دامت 12 عامًا في عام 2004، حيث كُلّف بالكشف عن أفضل المواهب البرازيلية الشابة وضمّها مقابل مبالغ زهيدة. في ذلك الموسم وصل لاعبون مثل إيلانو وجادسون، إذ انضم الأول لاحقًا إلى مانشستر سيتي، فيما أمضى الثاني سبع سنوات ناجحة في دونيتسك.
وقال لوتشيسكو الذي رحل في وقت سابق من عام 2026 عن عمر ناهز 80 عامًا في مقابلة قبل بضع سنوات: «كنت أنا والرئيس نحلم بتحويل كل مباراة لشاختار إلى عرض استعراضي. أردنا جذب الجماهير. من هنا وُلدت فكرة التعاقد مع البرازيليين. لو أردنا شيئًا آخر، لتعاقدنا مع أرجنتينيين وأوروجوايانيين. البرازيليون وحدهم يقدّمون عرضًا استعراضيًا.»
وقد أثمرت السنوات اللاحقة عن بعض أكثر صفقات شاختار البرازيلية إثمارًا وربحًا، ومن بينها فيرناندينيو (بيع إلى سيتي مقابل 40 مليون يورو)، ولويز أدريانو، وتايسون، وويليان (بيع إلى تشيلسي مقابل 35 مليون يورو). وأصبح الأول والأخير من مفضّلي الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يُعدّ أدريانو أفضل هدّاف في تاريخ النادي برصيد 128 هدفًا، وتايسون صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات بواقع 299 مباراة.
لكن ما الذي دفع هذا العدد الكبير من البرازيليين الشباب إلى الانتقال إلى مسافة تتجاوز 10 آلاف كيلومتر بعيدًا عن الوطن، إلى الجانب المقابل تمامًا من الكوكب، إلى بلد يتمتع بمناخ مختلف تمامًا، والانضمام إلى نادٍ ينافس في دوري أضعف نسبيًا؟
يقول خبير كرة القدم الأوكرانيةأندرو تودوس، صاحب حساب ZoryaLondonsk@ على منصة إكس، لـGOAL: «أراد الرئيس أن يضع شاختار ومدينة دونيتسك على خريطة كرة القدم العالمية. ونتيجة لإقناع هؤلاء البرازيليين بالانتقال في البداية، بدأوا نوعًا ما بتكوين جالية برازيلية صغيرة في دونيتسك.
«كان الوضع هناك كئيبًا للغاية. إنها مدينة صناعية بامتياز، وربما لا يرغب الشخص العادي في العيش فيها، لكن في معسكرهم التدريبي كانت لديهم مجموعة كبيرة جدًا من هؤلاء البرازيليين. كان لديهم مترجمون. وأنا متأكد من أن بعض السكان المحليين الآخرين كانوا يملكون بعض الأعمال التي ساعدتهم. ونتيجة لذلك، تمكّن شاختار من مواصلة استقطاب هؤلاء اللاعبين الجدد والصاعدين.»
نصف قرن استثنائي
من المذهل حقًا أن اندلاع الحرب في أوكرانيا والاضطرابات الناجمة عن النفي القسري لم يمنعا شاختار من مواصلة قدرته على استقطاب المواهب البرازيلية، بل إنه حقق إنجازًا بالغ الأهمية في وقت سابق من هذا الصيف.
على نحو لافت، أصبح ريان روبرتو، لاعب فلامنجو، البرازيلي رقم 50 الذي يوقع لشاختار في تاريخه عندما أتم انتقاله في يوليو مقابل 9 ملايين يورو، وهو ما يعني، على نحو يكاد يكون مثيرًا للسخرية، معدلًا يزيد على لاعبَين سنويًا منذ أن بدأت حملة استقطابه لكرة قدم السامبا في عام 2002. كما انضم برونينيو، وهو جناح آخر يحظى بتقدير كبير، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي بعد بلوغه عامه الثامن عشر مقابل مبلغ كبير بلغ 11 مليون يورو (9 ملايين جنيه إسترليني/12 مليون دولار).
ويعكس ذلك أن مدينة دونيتسك، ومنذ عام 2014 هذا النادي المهجّر، قد أصبحت بالفعل جيبًا برازيليًا يبعد 10 آلاف كيلومتر عن الوطن.
وفي شرحه لقراره، قال روبرتو: «أعتقد أن أحد الأمور التي جعلتني أختار شاختار هو عدد البرازيليين الموجودين هنا. إنه نادٍ يعرف كيف يستقبل بشكل جيد، وهذا ما سمعته قبل مجيئي إلى هنا. إنه نادٍ مستعد لاستقبال البرازيليين، ويعرف كيف يتعامل معهم».
وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، استفاد عدة لاعبين أجانب من قاعدة فيفا المستحدثة لتعليق عقودهم مع شاختار ثم قطع علاقتهم به لاحقًا، ومن بينهم الجناح النجم تيتي، ما أدى إلى خوض النادي منافساته بتشكيلة أوكرانية في الغالب في موسم 2022-2023 ومنح لاعبين مثل ميخايلو مودريك منصة للتألق، فيما توّج مع ذلك بلقب الدوري.
لكن في صيف عام 2023، كان النادي في موقف يتيح له استئناف تعاملاته الشهيرة مع الأندية البرازيلية. ويوضح تودوس: «فاز شاختار بالدوري، وبدأ في الأساس بجلب عدد قليل آخر من البرازيليين لمجرد أنهم تمكنوا من إقناعهم بأن الأمر آمن بما يكفي للقيام بذلك. ومن مختلف المصادر التي قرأتها، لكي تتمكن من إقناع الناس بالقدوم إلى منطقة حرب عليك أن تدفع لهم رواتب جيدة أيضًا لجعل الأمر جذابًا.
«كان ذلك المجتمع في طور إعادة البناء. يتخذ شاختار الآن من لفيف مقرًا له، وهي تقع في غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا. لذا، فإن المسافة إلى الحدود تستغرق نحو ساعة أو ساعة ونصف بالسيارة، وتعبر الحدود، ثم تستقل رحلتك من بولندا وتطير إلى الوطن، أو تطير إلى أوروبا، إلى أي مكان تريد الذهاب إليه. تمكن شاختار من إعادة بناء هذا المجتمع مجددًا، وكان يبني بشكل تدريجي.»
وبالفعل، فإن ارتباط النادي الشهير بالبرازيل يزداد قوة؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يضم النادي عددًا قياسيًا من اللاعبين البرازيليين بلغ 14 لاعبًا، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا لا تلوح في الأفق نهاية لها على ما يبدو.
«نحن لا نبيع الراحة»
ومن جانبه، يبدو بالكين على قناعة بأن فرصة اختصار الطريق نحو أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية هي ما لا يزال يدفع شاختار إلى استقطاب اللاعبين من البرازيل، رغم الصراع المرير مع روسيا. وغني عن القول إن الرواتب المعروضة أفضل بكثير أيضًا مما قد يتقاضاه هؤلاء الواعدون في بلادهم.
يقول المدير التنفيذي لـGOAL: "بدأت حربنا منذ عام 2014، عندما غادرنا مدينتنا دونيتسك. قبل ذلك كان الأمر أسهل بكثير، لأنه عندما كان اللاعبون يأتون، كانوا يرون ملعبنا الجميل، أحد أفضل الملاعب في أوروبا في تلك اللحظة، ومعسكرنا التدريبي، وما إلى ذلك.
"من ناحية الجاذبية، مثل البنية التحتية للنادي، كنا نتمتع بموقع أقوى بكثير قبل عام 2014. وبعد أن غادرنا مدينتنا بعد عام 2014، وبعد عام 2022 [الغزو الروسي الشامل]، كما تعلمون، أصبح الأمر أصعب بكثير لجذب [المواهب من البرازيل].
"الجميع يعرف أننا لا نبيع الراحة، لأنه من المستحيل توفير الراحة في ظل وجود حرب في البلاد. لكننا نبيعهم، لنقل، مصنع مسيرتهم الكروية، وتطوير مسيرتهم، لأنهم جميعًا يدركون أنهم إذا انضموا إلى شاختار، فهذا هو أقصر طريق للوصول إلى أفضل خمسة دوريات في أوروبا.
"نحن نادٍ معروف في السوق البرازيلية في هذه اللحظة. اللاعبون البرازيليون الموهوبون يثقون بنا، يثقون بأسلوب عملنا، يثقون بطريقة تأقلمنا السريع وكيفية تعاملنا معهم، لأن اكتشاف لاعب موهوب أمر، وتطويره أمر آخر.
"الرسالة الأساسية هي أننا لا نبيع الراحة، بل نبيع مستقبلهم، ولذلك يأتون إلينا ويثقون بنا. إنهم يدركون أنهم إذا اختارونا، فنحن نعرف كيف نتعامل مع اللاعبين البرازيليين، وكيف نطوّرهم، وكيف نروّج لهم."
«نقطة انطلاق رائعة»
من بين الخمسين لاعبًا برازيليًا الذين انضموا إلى شاختار على مر السنين، والأربعة عشر الموجودين حاليًا ضمن صفوفه، يأتي المهاجم بيدرينيو. وهو بمثابة أحد قدامى المحاربين، إذ انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى الفريق قادمًا من بنفيكا في عام 2021 قبل اندلاع الحرب، لكنه لا يزال مع النادي حتى يومنا هذا، رغم أنه عاد إلى وطنه على سبيل الإعارة لمدة عامين إلى أتلتيكو مينيرو.
يقول اللاعب الذي يشغل مركز الجناح لـGOAL: «أعتقد أنك عندما ترى أن هناك الكثير من البرازيليين في النادي، فإن ذلك يزيد اهتمامك بالقدوم إلى هنا. عندما وصلت، بحثت عن معلومات حول شاختار ورأيت عدد اللاعبين البرازيليين الموجودين هنا، لذا عرفت أن ذلك سيجعل تأقلمي أسهل بكثير وأسرع بكثير. أعتقد أن هذا عامل مهم للغاية.
نحن سعداء بوجود أكبر عدد ممكن من البرازيليين هنا لأن ذلك يسهّل الحياة اليومية. وكلما وصل لاعبون برازيليون جدد، نحاول مساعدتهم بكل ما نستطيع.
من الأمور التي أسعدتني كثيرًا عند وصولي كانت سهولة التواصل مع الناس. نحن نعلم أن الانتقال إلى كرة القدم الأوروبية قد يكون صعبًا. عليك أن تتأقلم، وأن تتواصل في بيئة مختلفة، وأن تتعامل مع البرد وفارق التوقيت. لذا فإن وجود الكثير من البرازيليين حولك يجعل الأمور أسهل بكثير.
لقد منحني ذلك نقطة انطلاق رائعة، خاصة في المرة الأولى التي جئت فيها إلى أوكرانيا، لأنه كان لدي بالفعل أصدقاء هنا أعرفهم من منتخبات الشباب ومن أندية سابقة. ساعدني ذلك كثيرًا في استقراري وتطوري هنا.»
كما يبذل اللاعبون الأوكرانيون والطاقم في النادي قصارى جهدهم لجعل زملائهم البرازيليين يشعرون بأكبر قدر ممكن من الترحاب. يقول بيدرينيو: «إنهم يحترموننا كثيرًا، ونحن نحترمهم أيضًا لأننا، شئنا أم أبينا، في بلدهم. لكنهم أشخاص رائعون ويجعلوننا نشعر بالراحة.
في غرفة الملابس، على سبيل المثال، يسمحون لنا بتشغيل موسيقانا. كما يقدمون لنا دعمهم الكامل كلما مررنا بأوقات صعبة. لو لم يكن الأمر كذلك، أعتقد أن التأقلم كان سيصبح أصعب بكثير. لكن لأنهم مرحّبون إلى هذا الحد، فإن ذلك يجعل الحياة اليومية أسهل بكثير. في أيام العطلات، يجتمع الجميع. وهذا يساعد كثيرًا في تماسك الفريق، داخل الملعب وخارجه.»
العبء النفسي
لكن من الطبيعي أن الحياة في منطقة حرب ليست دائمًا وردية بالنسبة لتشكيلة شاختار ومجموعتها البرازيلية، حيث يكون الوضع صعبًا بشكل خاص على اللاعبين الأصغر سنًا في المجموعة. ففي لفيف، على بُعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة، يمثّل صوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية تذكيرًا دائمًا بالنزاع المستمر.
وقال بيدرينيو لـGOAL إنه وعائلته اضطروا للاحتماء في مرآب السيارات أسفل منزلهم قبل بضعة أسابيع بعد أن دوى إنذار في منتصف الليل.
وقال المهاجم: "التحدي الأكبر هو الحفاظ على القوة الذهنية. عندما تأتي إلى هنا، فأنت تعلم مسبقًا الوضع الذي ستدخل فيه، لكن في البداية يؤثر ذلك عليك ذهنيًا. لذلك نحاول دعم اللاعبين الأصغر سنًا. نقول لهم إن هذا سيمر وندعو أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
"لكنني أعتقد أن لاعبي كرة القدم يجلبون أيضًا بعض البهجة للأشخاص الذين يعيشون هنا. فمشاهدة مباراة، والذهاب إلى ملعب، ورؤية شيء مختلف يمكن أن يساعد الناس على الاستمتاع والحصول على لحظة من الراحة في ظل كل ما يحدث.
"لكن الأمر ليس سهلاً. الكثير من اللاعبين بعيدون عن عائلاتهم وينتهي بهم الأمر بالمرور بمواقف صعبة، مع صفارات الإنذار (من الغارات الجوية) والاضطرار للذهاب إلى الملاجئ، ليستيقظوا في اليوم التالي ويعودوا إلى ممارسة حياتهم بأكبر قدر ممكن من الطبيعية."
ويقول بالكين إن النادي يبذل قصارى جهده لضمان ألا يؤثر واقعه الجديد سلبًا على لاعبيه. ويقول: "نحن نحاول جعل حياة لاعبينا أسهل بكثير. بعض اللاعبين يعيشون في فندق ولا يملكون شقة لأن عائلاتهم تعيش في الخارج. وعائلاتهم تخشى أحيانًا القدوم إلى أوكرانيا.
"هل تتخيل هذا النوع من الحياة حيث تبقى فقط في فندق، وتذهب إلى الجهة المقابلة حيث لدينا ملعب، فتذهب وتتدرب ثم تعود إلى الفندق؟ أعني، الأمر ليس مثل الحياة الطبيعية. أحيانًا لم يرَ لاعبونا عائلاتهم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر."
كابوس لوجستي
كما أن التنقلات المرتبطة بتشرّد النادي على مدى 12 عامًا تشكّل عبئًا مرهقًا للغاية على اللاعبين.
يقول بيدرينيو: "لقد تغيّر الكثير، خاصة فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية. كنت أعيش في كييف مع عائلتي بأكملها، وكنا نلعب مبارياتنا على أرضنا هناك دائمًا. كان لدينا ملعبنا الخاص في كييف، ملعب من الطراز الرفيع كنا نخوض فيه أيضًا مباريات دوري أبطال أوروبا. لكن ذلك لم يعد ممكنًا الآن.
"نلعب الآن دائمًا خارج أرضنا وليس لدينا ملعب دائم نستضيف عليه. وهذا يكلّفنا الكثير لأننا غالبًا ما نصل إلى المباريات في حالة إرهاق أكبر بعد قضاء ساعات طويلة في التنقل. في البداية، وفيما يخص الإقامة، لم يكن لدينا مكان دائم نمكث فيه على الإطلاق. كنا نقضي شهرًا في كييف، ثم شهرًا في لفيف. أما هذه الأيام، فيحاول النادي إبقاءنا في لفيف، وهو أمر أفضل لنا."
يغيب بيدرينيو حاليًا بسبب مشكلة عضلية يعزوها جزئيًا إلى التنقلات الإضافية. ويقول: "أمرٌ أن تكون في منزلك ثم تسافر لخوض مباراة. وأمرٌ آخر تمامًا أن تقضي 10 أو 12 ساعة في حافلة لمجرد خوض مباراة، ثم تضطر إلى العودة واللعب في الدوري الأوكراني بعد بضعة أيام.
"هناك دائمًا هذا الخطر، وعاجلًا أم آجلًا قد ينتهي بك الأمر بالتعرّض لإصابة بسبب كل تلك الرحلات الطويلة. لكن هذا لا يغيّر حقيقة أننا نحاول تقديم أفضل ما لدينا كلما نزلنا إلى أرض الملعب.
"لكنه أمر ليس سهلًا. الكثير من اللاعبين بعيدون عن عائلاتهم وينتهي بهم الأمر بالمرور بمواقف صعبة، مع صفارات الإنذار (من الغارات الجوية) والاضطرار إلى النزول إلى الملاجئ، ليستيقظوا في اليوم التالي ويعودوا إلى ممارسة حياتهم بأقصى قدر ممكن من الطبيعية."
نموذج عمل مستدام
لا شك أن نصف قرن من التعاقدات القادمة من البرازيل أمر يستحق الاحتفال، وهذا الارتباط بمثابة وسام شرف للنادي، لكنه في جوهره ليس سوى نموذج عمل ناجح للغاية جرى تكييفه مع الوضع الحالي لشاختار.
ويصرّ بالكين قائلًا: «الحرب ليست عذرًا بالنسبة لنا. إنها تدفعنا حتى إلى التكيّف، وتدفعنا إلى اتخاذ قرارات سريعة نسبيًا وإلى التحليل العميق. على سبيل المثال، زدنا عدد الكشافين لدينا في البرازيل، ونحاول إجراء تحليل متطور نسبيًا قبل شراء اللاعبين البرازيليين.
لذلك، نحن في حالة تطور، ولأننا نُدرك أن هذا النوع من التوجه لا يجلب لنا نتائج رياضية فحسب، بل نتائج مالية أيضًا».
وبالفعل، واصل النادي التعامل بنجاح في سوق الانتقالات منذ بدء الحرب في مطلع عام 2022. ويوضح تودوس: «من الواضح أنهم امتلكوا مودريك، وحصلوا على مبلغ جيد مقابله [89 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي]. ثم باعوا كيفين إلى فولهام مقابل نحو 40 مليون يورو. وبذلك استعادوا أموالهم هناك، وهو لم يكن رخيصًا [في الأساس].
ثم استقدموا عددًا من اللاعبين الآخرين. مارلون جوميز، وأليسون الذي انضم العام الماضي، وعدد آخر، وكانت تلك المجموعة تُعاد بناؤها».
ويُعد الجناح كيفين مثالًا على كيفية تعديل شاختار لاستراتيجيته في السنوات الأخيرة، إذ تحوّل فعليًا إلى «تدوير» اللاعبين خلال إطار زمني قصير بدلًا من الاحتفاظ بهم وتطويرهم على مدى فترة أطول. فقد جرى التعاقد معه من بالميراس مقابل 15 مليون يورو في يناير 2024، وبيعه إلى فولهام مقابل أكثر من ضعف ذلك المبلغ بعد 19 شهرًا فقط.
ويوضح بالكين: «بقي كيفين معنا نحو عام ونصف فقط قبل بيعه. بسبب الحرب، غيّرنا أيضًا أساليبنا في تطوير اللاعبين. لأنه، على سبيل المثال، قبل عام 2014، وقبل عام 2022، كان اللاعبون البرازيليون الذين يأتون إلى نادينا يحصلون على عامين للتأقلم.
لكننا الآن لا نملك هذا النوع من الوقت. نشتري لاعبًا فيلعب مباشرة. نُقلّص فترة التأقلم هذه إلى ما يقارب، لا أعرف، الصفر».
وكان دافيد نيريس قصة نجاح نسبية أخرى؛ فالجناح لم يخض أي مباراة مع شاختار بعد قدومه من أياكس قُبيل اندلاع الحرب في صفقة بقيمة 12 مليون يورو في يناير 2022، لكن العملاق الأوكراني تمكّن رغم ذلك من بيعه محققًا ربحًا قدره 3 ملايين يورو بعد ستة أشهر فقط عندما انضم إلى بنفيكا.
ويقول تودوس: «بغض النظر عن نوع الصعوبات التي كنا نتحدث عنها مع الحرب، ومع صافرات الإنذار من الغارات الجوية، والصواريخ وكل هذه الأمور، فقد عادوا إلى ما اشتُهروا به دائمًا على مدى العشرين عامًا الماضية، ويعرفون أنه نموذج عمل مُثبت الجدوى».
السوق المتغير
لكن بينما كان شاختار من الروّاد في مطلع الألفينات، باتت النماذج المقلّدة لهذا النموذج التجاري تظهر الآن في مختلف أنحاء أوروبا، إذ يبدو أن كل نادٍ من الأندية المتوسطة إلى النخبوية يسعى لاكتشاف اللاعب المقبل الذي قد تبلغ قيمته 100 مليون يورو في كل ركن من أركان الكوكب. وهذا يشكّل تحدياً كبيراً للعملاق الأوكراني.
وفي ظل الحرب والتهجير المستمر الذي يعيشه النادي، يكافح شاختار للمنافسة أمام القوة المالية للفرق القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز وما بعده. ويُعد الموهوب الشاب في تشيلسي إستيفاو ويليان خير مثال على ذلك؛ فقد كان هدفاً رئيسياً لعمال المناجم قبل أن يتجه إلى ستامفورد بريدج.
وقال داريو سرنا، المدير الرياضي لشاختار وأسطورة النادي، لشبكة ESPN مؤخراً: «لقد غيّر تشيلسي سوق الانتقالات في البرازيل. إنهم يشترون لاعبين لا في البرازيل فحسب، بل في الأرجنتين والإكوادور أيضاً في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة. ومانشستر سيتي يتابع كذلك. الأمر بالنسبة لنا أصعب مما كان عليه من قبل، لكن لا تزال هناك مواهب كثيرة في البرازيل. إستيفاو مثلاً كان على قائمتنا، لكن من الصعب منافسة تشيلسي».
وفي هذا الصيف بالذات، فوّت شاختار فرصة التعاقد مع موهبة برازيلية شابة أخرى كان قد سعى وراءها كثيراً، وهو جابرييل ميك المرغوب فيه صاحب الثمانية عشر عاماً. ويقول بالكين لـGOAL: «تفاوضنا نحو ثلاثة أشهر مع جابرييل ميك من جريميو. في النهاية انتقل إلى بورتو لأنه، في ظل الظروف نفسها، يفضّل اللاعبون البقاء في بلد لا توجد فيه حرب، ونحن نتفهّم ذلك».
وقد دفعت المنافسة الجديدة وظروف شاختار المضطربة بشكل واضح النادي إلى تعديل وجهته، فحوّل تركيزه بدلاً من ذلك إلى لاعبين أصغر سناً، مثل برونينيو، الذين ربما لم تكن نخبة أوروبا مستعدة بعد للمجازفة بشأنهم.
ويعترف بالكين: «في الوقت الحالي، من الصعب جداً المنافسة في السوق البرازيلية لأن كبار الأندية الأوروبية باتوا يذهبون الآن مباشرة إلى البرازيل ويدفعون 40 أو 50 مليوناً مقابل الشباب الموهوبين. لذلك من الصعب جداً علينا أن نعمل».
«لكننا تكيّفنا، ورئيسنا لا يخشى الاستثمار في اللاعبين الموهوبين. برونينيو مثلاً، تعاقدنا معه وهو في السابعة عشرة من عمره. لذا نحاول حتى النزول أكثر من حيث السن. لم يكن قادراً على اللعب [في البداية] لأنه كان في السابعة عشرة، لكنه بلغ الثامنة عشرة وبدأ يلعب».
هدف حاسم
وضعت هذه المسابقة الجديدة تركيزًا حقيقيًا على الحاجة إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في كل موسم لمواصلة كونها مشروعًا جذابًا والحفاظ على استمرارية نموذج العمل. لكن تراجع الدوري الأوكراني الممتاز كنتيجة مباشرة للصراع يعني أنه هبط في تصنيف معاملات اليويفا، ما وفّر عقبة أخرى.
ولحسن الحظ، حصل شاختار على تذكرة مباشرة إلى مرحلة الدوري من المسابقة لموسم 2026-27، بفضل تصدره الدوري الأوكراني ومنحه المقعد المخصص لبطل الدوري الفرنسي، لأن باريس سان جيرمان توّج بلقب نسخة 2025-26 وشغل المقعد المخصص لحامل اللقب. وإلا لكان اضطر إلى خوض قرعة التصفيات.
في الموسم الماضي، اضطر فريق عمّال المناجم إلى الاكتفاء بمقعد في دوري المؤتمر بعدما حل ثانيًا في الدوري في موسم 2024-25 وخسر أحد أدوار تصفيات الدوري الأوروبي، رغم أنه بلغ الدور نصف النهائي قبل أن يسقط على يد كريستال بالاس الذي أحرز اللقب في النهاية.
لا ينكر بالكين أن التأهل لدوري أبطال أوروبا هو جانب أساسي من نموذج العمل أثناء قيادة عملية التعاقدات من البرازيل. ويقول لـGOAL: «نحن الآن نركز أكثر على المكافآت التي نحصل عليها عبر المسابقات وانتقالات اللاعبين. هذان اثنان من أكبر مصادر الدخل.
«إنهم [المواهب البرازيلية] يدركون أنهم إن ذهبوا إلى شاختار، فسيذهبون ويلعبون مباشرة في دوري أبطال أوروبا. وبالنسبة إليّ، دوري أبطال أوروبا هو المسابقة رقم واحد في العالم. لذلك، يرغب الجميع في الظهور هناك. الجميع يريد اللعب هناك، اللاعبون البرازيليون يحلمون باللعب في البطولة. لذلك، يختاروننا.»
ومن وجهة نظر تودوس، أصبحت استراتيجية التعاقد مع المواهب الشابة من أمريكا الجنوبية شبه دورية. ويقول: «الأولوية بالنسبة إلى شاختار ليست مجرد بيع هؤلاء اللاعبين [الذين طوّرهم] أو العمل من أجل ذلك، بل في الواقع شراء هؤلاء اللاعبين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأن ذلك هو أكبر مصدر للأرباح.
«ثم، كنتيجة ثانوية لبلوغهم دوري أبطال أوروبا، يتوفر لهم الآن منفذ لبيع هؤلاء اللاعبين وكذلك إثبات للكشافين أن هؤلاء اللاعبين قادرون على اللعب في مسابقة رفيعة المستوى. أما محاولة الحصول على مبالغ كبيرة مقابل اللاعبين بالاعتماد فقط على أدائهم في الدوري الأوكراني الممتاز، فأعتقد أنها للأسف لم تعد تجدي نفعًا، ولم تكن كذلك على مدى السنوات الخمس الماضية أو نحوها.»
وقد افتتح شاختار مشواره بالفعل في مرحلة الدوري لموسم 2026-27 بعد الجولة الأولى، بعدما فرض التعادل 1-1 على العملاق الهولندي بي إس في في آيندهوفن، وهي نتيجة تستحق الإشادة.
لندن تنادي
ستحمل رحلة دوري أبطال أوروبا تلك النادي إلى الأراضي الإنجليزية، إذ يتطلع شاختار إلى استغلال فرصة تجارية أخرى وخلق مصدر دخل جديد في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها.
ففي يوليو، أُفيد بأن النادي كان في محادثات مع أندية لندن، تشيلسي وفولهام وبرينتفورد، بشأن إمكانية استضافة مبارياته على أرضه في دوري الأبطال في أحد ملاعبها، نظرًا لعدم مشاركة أي منها في المسابقات الأوروبية خلال موسم 2026-27.
ثم ظهر في أغسطس أن شاختار كان يتقدم في المحادثات مع تشيلسي بشأن استخدام ملعب ستامفورد بريدج، مع رغبة البلوز في مساعدة نادٍ تربطهم به علاقة جيدة، وإن كان الأمر سيتضمن مقابلًا ماليًا. وقد تأكد الاتفاق لاحقًا قرب نهاية أغسطس.
وقال النادي الأوكراني في بيان: «إن خوض مبارياتنا على أرضنا في دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج فرصة خاصة لشاختار. نحن ممتنون لتشيلسي على منحنا فرصة استضافة مبارياتنا في هذا الملعب المميز. يُعد ستامفورد بريدج أحد أشهر الملاعب في كرة القدم العالمية، بتاريخ وأجواء لا تُصدَّق».
توجد جالية أوكرانية كبيرة في لندن، ازدادت اتساعًا بفعل الحرب، إذ اضطر كثيرون إلى الفرار إلى العاصمة الإنجليزية. وحتى مارس 2023، كان قد وصل إلى المملكة المتحدة 169,300 شخص عبر أحد برامج التأشيرات الأوكرانية منذ استحداثها قبل عام، وفقًا لوزارة الداخلية البريطانية. كما تحتضن المدينة جالية برازيلية نابضة بالحياة.
ويوضح بالكين: «منذ بداية الحرب، لعبنا في بولندا، ولعبنا في ألمانيا. والآن اتخذنا قرارًا بالانتقال إلى إنجلترا لأنها سوق جديدة. وبصراحة، هي عاصمة كرة القدم العالمية من حيث الجاذبية على المستوى التواصلي والرياضي والمالي.
«لقد سألت عن كيفية تأثير الحرب على نموذج عملنا. هذا هو التأثير. نحن نحاول تقديم أنفسنا في المدن والدول التي يوجد بها الكثير من الأوكرانيين لأننا نريدهم أن يشاهدوا مبارياتنا.
«ومن جانب آخر، من الناحية المالية، نحاول إيجاد أماكن يمكن أن تدرّ علينا دخلًا أكبر وتحقق أقصى قدر من مبيعات التذاكر. نحن نحاول التكيّف مع واقع جديد في حياتنا».
كما أثبت تعيين لاعب الوسط السابق المتفجّر لتركيا وبرشلونة أردا توران مدربًا رئيسيًا في مايو 2025 أنه مكسب تجاري، إذ بنى شاختار على نحو غير متوقع قاعدة جماهيرية تركية، وهو ما تجلّى في مباراة ودية أخيرة خارج الأرض أمام بورصة سبور اجتذبت حشدًا بلغ 43,000 متفرج نفدت تذاكره بالكامل.
النجاة والازدهار
يمثل الانتقال لخوض المباريات في المملكة المتحدة دليلاً آخر على كيفية تأقلم شاختار مع واقعه الجديد، في محاولة لاستخلاص كل ما هو ممكن من الإيجابيات وسط الوضع اليائس في بلاده.
على أرض الملعب، استعاد فريق توران لقب الدوري المحلي من غريمه دينامو كييف في نهاية موسم 2025-26 رغم منفاه، وكما أشرنا سابقاً، فإن ذلك (ومعامل يويفا) قد ضمن له التأهل المباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. إن الاستمرار في اللعب بأبرز المسابقات القارية للأندية أمر ضروري.
يقول تودوس لموقع GOAL: "يمكنك أن تكون متفائلاً للغاية، وأنا متأكد أن بعض المسؤولين في شاختار ربما يكونون كذلك، لكن حتى هؤلاء يدركون أن ذلك (العودة إلى دونيتسك) يبدو سيناريو غير مرجح إطلاقاً. ونتيجة لذلك، أعتقد أنهم يحاولون توسيع آفاقهم. ولهذا السبب هم قادمون إلى لندن.
"إنهم دائماً مبتكرون في طريقة تعاملهم مع هذه السيناريوهات، وأعتقد أنه لا بد لهم من ذلك لأن الأمر كان يتعلق بالبقاء إلى حد كبير على مدى العقد الماضي. ومما يساعد أيضاً أن لديهم مالكاً ثرياً يمثل خط الدفاع الأخير وضمانة لكل ذلك.
"لكن علاوة على ذلك، فإنهم يحققون النتائج. سنرى ما ستحمله السنوات المقبلة، لكنني أعتقد أنهم سيحاولون الصعود بثبات لمحاولة بيع المزيد من اللاعبين الكبار بشكل منتظم على الأقل، والظهور في دوري أبطال أوروبا بشكل أكثر انتظاماً، وإقامة المزيد من الشراكات حول العالم."
لا مكان يعادل المنزل
وعلى الرغم من كل الصعاب، لا تزال استراتيجية العمل الجديدة للنادي، المتطورة باستمرار، تعتمد على استقطاب المواهب الصاعدة من البرازيل. فهم يستندون إلى سمعتهم الرائعة باعتبارهم المنصة المثالية لانطلاق مسيرة ناجحة في أرض الأحلام الأوروبية. وكما أعلن بالكين بكل فخر: "اللاعبون البرازيليون جزء من هوية شاختار".
يقول تودوس: "أعتقد أنه لا يزال يمثّل خطوة انطلاق إلى حدّ كبير. وأعتقد أن شاختار لا يخفي ذلك، فهم يدركون أنه لا يزال بإمكانك أن تصنع اسماً لنفسك في الدوري الأوكراني الممتاز بغض النظر عن مدى ضعفه بشكل عام من ناحية مستوى كرة القدم، لكن بأدائك في المسابقات الأوروبية يمكنك بعد ذلك أن تحصل على انتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أو إيطاليا، أو إسبانيا، أو أي مكان تريده".
وعند سؤاله عن سبب بقاء شاختار وجهة جذابة إلى هذا الحد في وطنه، يقول بيدرينيو لـGOAL: "لولا الحرب، أمزح دائماً بأن شاختار سيكون أفضل نادٍ في العالم لبدء مسيرتك.
"هنا، إذا كنت في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمرك، فأمامك فرصة رائعة للعب بانتظام والمنافسة في مسابقات مهمة. أعتقد أن هذا يجذب الكثير من اللاعبين الشباب الراغبين في إظهار إمكاناتهم للعالم. في كثير من الأحيان، تنتقل الخطوة التالية إلى نادٍ أكبر لكنك لا تحصل على وقت اللعب الذي كنت تأمله، وأعتقد أن شاختار يمنحك تلك الفرصة.
"من الواضح أن الحرب تجعل الأمور أكثر صعوبة، لكن أعتقد أن ما لا يزال يجذب اللاعبين هو عدد البرازيليين الموجودين هنا. لو كان هناك برازيلي واحد أو اثنان فقط، لأصبح من الصعب جداً أن يرغب الناس في القدوم إلى هنا، خاصة بعد بدء الحرب. لكن لوجود هذا العدد الكبير من البرازيليين، أصبح الانتقال أسهل بكثير".
وفي خضم كل شيء آخر، يؤكد بيدرينيو أن كرة القدم تبقى مصدر سعادة غامرة للاعبين: "على الرغم من كل الأمور التي تغيرت، فإن ما يبقى هو كرة القدم ومتعة القيام بما نحبه أكثر من أي شيء".