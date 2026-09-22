جوزيه مورينيو يعود لـ"حيله القديمة" .. الآن يمكن لريال مدريد نسيان لقب الدوري الإسباني!
في عام 2010، ظهر جوزيه مورينيو في مؤتمره الصحفي عقب مباراة بين ريال مدريد وإشبيلية حاملاً قائمة تضم ثلاثة عشر خطأً مزعوماً ارتكبه الحكم كلوس جوميز. وبعد ستة عشر عامًا، يوم الأحد في ملعب «ميتروبوليتانو»، كان لديه مرة أخرى ما يكفي ليثير غضبه بشأن التحكيم، بعد الهزيمة الساحقة في ديربي المدينة أمام أتلتيكو. هذه المرة، حضر إلى قاعة الصحافة مستعدًا، حاملاً ورقة A4 تحتوي على لقطتي شاشة ملونتين.
قال مورينيو للصحفيين وهو يشير إلى الورقة: «كان بإمكاننا في الواقع تخطي المؤتمر الصحفي، لأن قصة المباراة موجودة هنا». وكانت الورقة تحتوي على صور لمخالفة لي كانج-إن على فيديريكو فالفيردي والتدخل العنيف من كريستيان روميرو على جود بيلينجهام، قائلًا: «هاتان حالتا طرد واضحتان، لكن يجب أن أُثني على لاعبي فريقي. لقد قدموا شوطًا أول رائعًا، بأسلوب راقي وشخصية قوية. وباستثناء أتلتيكو، يجب أن تكون لجنة الحكام سعيدة بهذا الأمر بشكل خاص».
كان هذا مورينيو على طريقته القديمة: سيد التلاعب بوسائل الإعلام، الذي يستغل الشعور بالظلم لتوحيد صفوف فريقه وفي الوقت نفسه صرف الانتباه عن أداء متواضع للغاية.
إلا أنه لا يوجد سبب يذكر للاعتقاد بأن هذا النهج، الذي نجح على الأقل لفترة ما قبل ستة عشر عامًا، سيحقق الآن نفس التأثير مرة أخرى.
انهيار متوقع
لطالما وصف مورينيو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رحيله في عام 2013 بأنه وداع ودي. وربما كان الأمر كذلك من وجهة نظرهما. لكن بالنسبة لجميع المعنيين بالنادي تقريبًا، بدا الأمر وكأنه نهاية مريرة. فقد ساءت العلاقة إلى درجة أن رحيله كان ينبغي أن يأتي قبل ذلك بكثير.
وكان الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا قد وقع عقدًا جديدًا بعد أن قاد ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني في عام 2012. لكن في منتصف الموسم التالي، سادت الفوضى التامة في غرفة الملابس. فقد مورينيو دعم العديد من اللاعبين المهمين. باختصار: كان الجميع تقريبًا قد سئموا أسلوبه في العمل.
في غضون ذلك، لم يفقد بيريز ثقته في «المدرب المميز» تمامًا. فقد فكر رئيس النادي عدة مرات في إعادة مورينيو إلى البرنابيو، قبل أن يعيد تعيينه أخيرًا هذا الصيف.
كانت هذه خطوة يائسة من بيريز، كمن يصب البنزين على سلة قمامة مشتعلة. لذا، لم يكن ما حدث يوم الأحد مفاجأة على الإطلاق.
أكبر سناً، لكن ليس أكثر حكمة
في السنوات الأخيرة، دأب مورينيو على التأكيد أنه أصبح أكثر هدوءًا. ويشدد على أنه لم يعد شديد الحدة ومثيرًا للمواجهات كما كان في السابق. فعلى سبيل المثال، خلال مؤتمره الصحفي الأول كمدرب لفريق روما في عام 2021، قال إنه أصبح أكثر نضجًا ولم يعد يسعى إلى المواجهة. ومع ذلك، فقد أمضى جزءًا كبيرًا من السنوات الثلاث التي قضاها في روما في انتقاد الحكام، وأحيانًا حتى في موقف السيارات بعد انتهاء المباريات.
وفي ضوء ذلك، كان من غير المرجح دائمًا أن نرى مورينيو أكثر هدوءًا واتزانًا في مدريد، خاصةً أنه عاد إلى نادٍ تُغذى فيه نظريات المؤامرة بدلًا من قمعها. ولذلك، لم يترك ريال مدريد بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مجالًا للشك في دعمه للمدرب. فقد وردت عبارة دالة فوق تقرير المباراة على الموقع الرسمي للنادي تقول: «التحكيم السيئ حسم الديربي».
وفي خضم الجدل حول تصريحات مورينيو، أوضح ريال مدريد أيضًا لصحيفة «دياريو آس» أن المدرب هو «الصوت الرسمي» فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالفريق الأول. وبذلك، يصبح مورينيو فعليًّا المتحدث غير الرسمي باسم الفريق. ولا شك في أن جزءًا من الجماهير استمع بشغف إلى روايته بعد الديربي. فالعديد من المشجعين مقتنعون منذ فترة طويلة بأن ناديهم ضحية لمؤامرة تقودها «لا ليجا» لمنع ريال مدريد من الفوز بلقب الدوري.
لكن من المثير للاهتمام أن وسائل الإعلام المدريدية لم تعد تتبنى الرواية التي يحاول مورينيو تسويقها.
الافتقار إلى البصيرة التكتيكية
على الرغم من أن الجميع تقريبًا اتفقوا على أن لي كان يجب طرده بسبب تدخله بساق ممدودة على فالفيردي، مما تسبب في تورم شديد في كاحل اللاعب الأوروجواياني، إلا أن الاستنتاج العام كان أن الفريق الذي استحق الفوز هو الذي فاز في النهاية.
وكتب خوسيه فيليكس دياز في صحيفة «آس»: «يقول ريال مدريد إن كل شيء تأثر بقرارات الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس، لكن فريق مورينيو لم يعطِ انطباعًا في أي لحظة بأنه يسيطر على المباراة».
وأضاف: «منذ الدقيقة الأولى، لعب أتلتيكو بكثافة أكبر».
وذهب روبرتو جوميز إلى أبعد من ذلك في بودكاست «لا تريبو» على راديو ماركا. فبحسب رأيه، لم يعد مورينيو قادراً على التعامل مع الوضع في مدريد، حيث قال الصحفي: «المدرب مفاجئ بما يواجهه. إنه يلجأ مجدداً إلى تكتيكاته الكلاسيكية: الشكوى من الحكام وعوامل أخرى لإخفاء افتقاره التام للرؤية التكتيكية».
من المؤكد أن ريال مدريد، باستثناء محاولته التعاقد مع كيليان مبابي، لا يبدو أن لديه خطة واضحة. وهذا أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في أسوأ بداية للنادي في الدوري منذ خمس سنوات. وقد أصبح من الواضح بشكل مؤلم بالفعل أن تشكيلة خط وسط مورينيو غير متوازنة، مهما كان مقدار الأموال التي أُنفقت هذا الصيف. فأوريليان تشواميني وفالفيردي يفتقران ببساطة إلى القدرة على تمرير الكرة التي تمكنهما من السيطرة على المباراة.
كما توجد مشاكل لا بد منها في خط الدفاع أيضًا. فقد أكدت البطاقة الحمراء التي حصل عليها دين هاوسن في مباراة أتلتيكو أن المدافع المركزي الشاب، على الرغم من كل صفاته، لا يزال يرتكب أخطاء في كثير من الأحيان. ولذلك، فإن وضعه بجانب إبراهيما كوناتي، الذي لم يكن دائمًا موثوقًا به في ليفربول أيضًا، كان بمثابة دعوة للمشاكل.
ليست كرة قدم معروفة
لا شك أن مورينيو، شأنه شأن أي مدرب جديد، يستحق أكثر من سبع مباريات ليثبت نفسه. لكن هذا بالذات هو ما يقع على عاتقه الآن: عليه أن يثبت أنه لا يزال مدربًا من الطراز الأول. قد يكون أحد أنجح المدربين على مر العصور، لكنه لم يظهر خلال السنوات العشر الماضية ما يشير إلى أنه لا يزال قادرًا على الأداء على أعلى المستويات.
لقد تغيرت كرة القدم منذ أن فاز بآخر لقب دوري في عام 2015، لكن أسلوب مورينيو المحافظ والانتظاري في لعب كرة القدم يبدو أنه لا يزال ينتمي إلى عصر آخر. فهو يزداد شبهاً بنجم روك متقدم في السن يواصل عزف أغانيه القديمة الناجحة، لأنه لم يقدم أي شيء جديد ذي أهمية منذ سنوات.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن قدرته التي كانت تُشاد بها يومًا ما على تحفيز اللاعبين تبدو وكأنها قد أفلتت من بين يديه. وقد لاحظ ديفيد سانشيز من صحيفة «ماركا» أن مورينيو يبدو عاجزًا عن إقناع مهاجميه بالضغط والانطلاق في هجمات، تمامًا مثل سلفَيه الأخيرين، تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.
كان كل من مبابي وفينيسيوس جونيور غير مرئيين تقريبًا في ملعب «ميتروبوليتانو». وقد اتضح بشكل مؤلم بعد المباراة مدى ضآلة مشاركتهم في اللعب من خلال خريطة الحرارة التي كانت دالة على ذلك. فقد أظهرت الخريطة أنهما كانا يتخذان نفس الموقع بشكل شبه مستمر. لدرجة أن الرقم 7 الخاص بالبرازيلي كان بالكاد مرئيًا، لأنه كان مغطىًّ بالكامل تقريبًا بالرقم 10 الخاص بمبابي.
وكانت النتيجة الحتمية لإشراك هذين اللاعبين في الهجوم هي فريق غير متوازن ويفتقر إلى التماسك، تمامًا كما كان الحال خلال الموسمين السابقين اللذين لم يفز فيهما ريال مدريد بأي لقب.
وأضاف سانشيز: «لا أعرف إن كان مورينيو هو المشكلة، لكن ما هو مؤكد أنه ليس الحل في الوقت الحالي. على مشجعي ريال مدريد أن يتفهموا ويروا ما يراه الجميع الآن: فريقهم لا يلعب كرة قدم مميزة».
فرق شاسع
لذلك سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيفعله مورينيو بعد فترة المباريات الدولية، لأن ريال مدريد، في مستواه الحالي، يبدو غير قادر على الإطلاق على المنافسة على لقب الدوري. وبسبب الهزيمة في الديربي، يتأخر صاحب المركز الرابع في الدوري الإسباني بست نقاط عن برشلونة بقيادة هانسي فليك، الذي يتميز بقدرته على تسجيل الأهداف بسهولة. وريال مدريد سيواجه هذا الفريق بالذات في كامب نو بعد أقل من شهر.
وكما كتب خوان إجناسيو جارسيا-أوتشوا في صحيفة «ماركا»: «الاعتقاد بأن ريال مدريد هذا قادر على منافسة برشلونة يتطلب قفزة في المجهول، وهي خطوة لا يستعد المشجعون لاتخاذها. فالفريقان يلعبان بأسلوبين مختلفين تمامًا. بل إن الأمر يبدو وكأنهما يعيشان في عالمين مختلفين».
لا يزال مورينيو مقتنعًا بأن ريال مدريد قادر على الفوز بلقب الدوري، ولكن فقط «إذا سمحوا لنا باللعب في ظروف متكافئة» و«إذا سارت الأمور بشكل طبيعي». وبذلك بدا مرة أخرى كشخص لديه أعذاره جاهزة مسبقًا. لكنه أضاف: «الأمر لا يتعلق بكيفية بدء الموسم، بل بكيفية إنهائه».
لكن في الوقت الحالي، يبدو أن فترة عمله الثانية مع ريال مدريد ستلاقي نفس مصير الفترة الأولى: نهاية مبكرة، محاطة هذه المرة أيضًا بتوترات شديدة. فبرغم أن مهارات مورينيو في التعامل مع الإعلام ربما تكون قد تحسنت خلال السنوات الست عشرة الماضية، إلا أن أفكاره التكتيكية لم تتطور.