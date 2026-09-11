كان برشلونة متأخراً بنتيجة 0-1 أمام نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في مارس، عندما دفع المدرب الألماني بنجم أكاديمية النادي إلى الملعب.

وبدخوله بديلاً للقائد رونالد أراوخو في الدقيقة الثامنة والثمانين، تعامل بشكل جيد مع الضغط. فقد طارد جو ويلوك حتى خط التماس قبل أن ينزلق ليخطف الكرة، ثم نهض بسرعة ومررها إلى لامين يامال. وبعد دقائق، سجّل برشلونة هدف التعادل.

وقال لموقع النادي الرسمي: «عندما رأيت نفسي أدخل إلى أرضية الملعب، لم أصدّق ذلك. لقد استمتعت كثيراً وكانت مشاعري في أوجها».

وبعد خمسة أيام، لعب المباراة كاملةً في الفوز على إشبيلية بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني على ملعب كامب نو. وبسبب ضغط الفريق الضيف، لم تُتح له فرص كثيرة مع الكرة وكانت هناك بعض اللحظات المرتبكة، لكنه قاتل على كل كرة عبرت طريقه، وازدادت ثقته في الاستحواذ كلما تقدّمت المباراة.

وعاد بعد ذلك إلى مقاعد البدلاء، حيث شارك في أربع مباريات إضافية فقط في مشوار برشلونة نحو التتويج بلقب الدوري، لكن كان من الواضح أنه لفت انتباه فليك.

وقال: «بالنسبة إلى لاعب شاب مثلي، تعني ثقة المدرب فيّ كل شيء. أنا ممتن له كثيراً. لقد سمحت لي ثقته بي بأن أبقى هادئاً، دون ضغط، وأن ألعب بالطريقة التي أُتقنها».

وكان إسبارت رائعاً في وسط الميدان وركيزةً في التشكيلة الأساسية عندما توّجت إسبانيا بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاماً في ويلز خلال الصيف.

فقد كان يتجاوز اللاعبين بسهولة، ويطارد الكرة، ويحرّكها ببراعة، ليتحكم في مجريات المباريات. وبلمسة ماهرة لتهيئة الكرة، سدّد هدفه الأول عندما فازوا على المستضيف بنتيجة 7-0 في المباراة الأولى، وأتبع ذلك بهدف افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عشرة في نصف النهائي أمام كرواتيا.

وكثيراً ما كان إسبارت يستلم الكرة، ثم يرفع رأسه ليجد كل اللاعبين الأحد عشر المنافسين في مرمى بصره. وسواء كانت تمريرة حاسمة في العمق، أو تبادلاً مع أحد زملائه للتسلل خلف خط الوسط، أو انطلاقة بسيطة تخترق المدافعين، فقد كان يجد عادةً طريقة لصناعة هجمة واعدة.

ولم تتلقَّ إسبانيا أي هدف طوال البطولة، واختير إسبارت ضمن تشكيلة البطولة المثالية. وعاد إلى برشلونة مستعداً لاغتنام لحظته.