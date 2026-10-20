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برشلونة الذي لا يقهر مع يامال "البالوندوري".. باريس سان جيرمان لديه الإجابة الحاسمة!

حقق الفريق الكتالوني الفوز في جميع المباريات الإحدى عشرة التي خاضها حتى الآن هذا الموسم، لكن هل يمتلك ما يكفي لتمديد سجله المثالي على ملعب حديقة الأمراء؟

Mark Doyle
ترجمه

  • قبل ما يزيد قليلاً على عام، وعشية استضافة باريس سان جيرمان، زعم بيدري أن برشلونة هو أفضل فريق في العالم، فيما قال لامين يامال العائد إن الفريق في "مهمة" لإثبات ذلك عبر الفوز بدوري أبطال أوروبا.

    لكن في الأمسية التالية على أرض ملعب مونتجويك، وضع باريس سان جيرمان الفريق الكتالوني في حجمه الحقيقي، إذ قلب رجال لويس إنريكي تأخرهم إلى فوز بنتيجة 2-1 على منافسهم الذي لم يكن قد خسر من قبل، بفضل هدف متأخر سجله جونسالو راموش.

    قد تكون المباراة مجرد لقاء في مرحلة الدوري، لكنها كانت استعراضاً جاداً للقوة من بطل أوروبا الحالي، الذي وصل إلى كتالونيا من دون خمسة من لاعبيه الأساسيين، بمن فيهم خط هجومه الأول بالكامل. ومن المفهوم أيضاً أن لاعبي باريس سان جيرمان استمتعوا بإطلاق مثل هذه الرسالة المثيرة للإعجاب عن نواياهم، بعد كل تصريحات برشلونة قبل المباراة.

    وقال راموش: "إن كنت الأفضل، فعليك أن تُظهر ذلك على أرض الملعب، لا أن تتكلم. نحن أبطال أوروبا؛ لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك". ولم يكن بحاجة إلى ذلك.

    فعلى عكس برشلونة، ترك باريس سان جيرمان أقدامه تتحدث نيابة عنه، واعترف مدرب الفريق الكتالوني هانزي فليك بعد الخسارة المؤلمة لفريقه قائلاً: "اليوم، لا جدوى من القول إننا على المستوى نفسه مع باريس سان جيرمان". لكن هل هما على المستوى ذاته الآن؟ فبرشلونة حقاً لا يمكن أن يكون في حال أفضل من هذا وهو يدخل مباراة الإياب يوم الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس.

  • 'أمور يجب تعلّمها'

    هانز فليك
    AFP

    اعترف فليك بأن فريقه لم يكن جيدًا بما يكفي مع الكرة وبدونها أمام باريس سان جيرمان

    لم تكن الخسارة أمام باريس سان جيرمان سبباً في إخراج موسم برشلونة عن مساره، فقد توّج في النهاية بلقب الليجا بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد، الذي تغلّب عليه في كامب نو يوم 10 مايو ليحسم لقبه الثاني على التوالي. غير أنّ الطريقة التي سجّل بها راموش هدف الفوز في الدقيقة 90 في ملعب مونجويك أثارت غضب فليك، إذ لم تكن المرة الأولى التي يفقد فيها فريقه تماسكه ورباطة جأشه في لحظة حاسمة.

    وقال المدرب الألماني بغضب: «عندما تدافع عن نتيجة 1-1، عليك أن تلعب بذكاء أكبر في نهاية المباراة، وهذا لم يحدث.يجب أن نكون أكثر تنظيماً وأن نغطّي كل المساحات. عليك أن تصمد طوال 90 دقيقة، والفريق بأكمله عليه أن يدافع، وأن يهاجم، وأن يكون على مستوى عالٍ بالكرة، وأن يستغل المساحات، وأن يشارك في الاستحواذ.

    «لدى باريس سان جيرمان، رأيت أنّ الجميع يعرف كيف يستغل المساحات، إنهم يريدون الكرة... هذه أمور يجب تعلّمها وتطويرها».

    ومع ذلك، فإنّ ضعف الانضباط التكتيكي والهشاشة الدفاعية لدى برشلونة لم يختفيا فعلياً على مدار موسم 2025-26، وهو ما يفسّر لماذا ودّع البلوجرانا، رغم كل تألقه الهجومي، دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة مفاجئة بمجموع المباراتين 3-2 أمام أتلتيكو مدريد، دون أن يحافظ على شباكه نظيفة في أي من مبارياته الاثنتي عشرة.

    فهل سيكون هذا الموسم مختلفاً؟ وهل فعلوا بالفعل ما يكفي في سوق الانتقالات لمعالجة عيوب فريق فليك؟

  • لاعب يغيّر مجرى المباراة

    Rodri
    Getty

    التعاقد مع أفضل لاعب ارتكاز دفاعي في العالم، رودري، سيساعد في حماية خط دفاع برشلونة الهش

    تشير المؤشرات المبكرة إلى أن برشلونة، على الأقل من الناحية الهجومية، باتوا أكثر جاهزية لإثارة المتاعب أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، إذ يسجل الكتالان حاليًا معدل 4.4 هدف في المباراة الواحدة حتى الآن هذا الموسم.

    ربما فشل برشلونة بشكل مثير للجدل في إقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عن المهاجم النجم الراغب في الرحيل جوليان ألفاريز قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لكن رافينيا كان مفاجأة سارّة في الخط الأمامي، حيث قدّم الدولي البرازيلي أداءً رائعًا في ملء الفراغ الذي خلّفه روبرت ليفاندوفسكي، في حين يُظهر جابرييل جيسوس بالفعل بوادر تدل على أنه قد يكون خيارًا أفضل من مقعد البدلاء مقارنة بفيران توريس المحبط للآمال، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في أغسطس.

    علاوة على ذلك، يملك برشلونة وفرة من الخيارات في مراكز أخرى، إذ يتنافس كل من فيرمين لوبيز وداني أولمو وأنتوني غوردون وكريم أديمي عمليًا على المركزين الآخرين في الخط الأمامي، نظرًا لأن يامال، شأنه شأن رافينيا، أساسي مضمون. والنتيجة النهائية أنه مهما كان اختيار فليك من اللاعبين، فسيكون لديه على مقعد البدلاء اثنان على الأقل من اللاعبين القادرين على تغيير مجريات المباراة.

    لكن رغم أن برشلونة سجلوا بالفعل عددًا مذهلاً بلغ 48 هدفًا في طريقهم لتحقيق 11 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات هذا الموسم، فإن الشكوك المشروعة لا تزال قائمة حول قوة الدفاع، الذي لم يُبقِ شباكه نظيفة في دوري أبطال أوروبا منذ أبريل 2025.

    من الواضح أن التفوق على ريال مدريد في التعاقد مع رودري مثّل إنجازًا كبيرًا لبرشلونة. فببساطة لا يوجد لاعب أفضل منه في العالم في الحفاظ على الاستحواذ على الكرة، وفي الوقت نفسه حماية الخط الدفاعي الرباعي، وهما ميزتان افتقر إليهما البلوجرانا بلا شك في مواجهة باريس سان جيرمان العام الماضي.

    وفي الواقع، لم يكن الجانب الأكثر إثارة للدهشة في تلك الهزيمة هو استغلال الخط الدفاعي المرتفع لفليك عبر الانطلاقات المدروسة التوقيت، فقد شاهدنا ذلك مرات عدة من قبل. بل ما لفت الانتباه حقًا هو تحقيق فيتينيا ورفاقه فوزًا حاسمًا إلى هذا الحد في معركة خط الوسط، حيث اعترف فليك بأن كلًّا من بيدري وفرينكي دي يونج أُنهكا من مطاردة الظلال طوال معظم الشوط الثاني. ومع وجود رودري الآن ضمن الصفوف، ينبغي لبرشلونة بلا شك أن يؤدوا أداءً أفضل في الحفاظ على الكرة أمام باريس سان جيرمان.

    لكن الدفاع لا يزال يبدو مفتقرًا إلى الجودة.

  • اختبار حاسم

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
    AFP

    يسعى يامال وبرشلونة إلى إثبات قدرتهما على أن يكونا منافسَين جديرَين على لقب دوري أبطال أوروبا مع نهاية الموسم

    من الواضح أن التعاقد مع جواو كانسيلو، اللاعب المتميز فنياً والقادر على اللعب في أكثر من مركز، يمنح فليك بديلاً في مركزي الظهيرين على الجانبين، وهو أمر مفيد للغاية في ظل غياب كل من جول كوندي وإيريك جارسيا المتوقع عن الرحلة إلى باريس، لكن برشلونة ما زال يبدو على بُعد إصابة واحدة لباو كوبارسي من الانهيار التام في الخلف.

    بالطبع سيسافر الفريق وهو يشعر بالثقة. ففي نهاية المطاف، يغيب نونو مينديش، الظهير الأيسر الوحيد في العالم الذي نعم بنجاح مستمر في مواجهة يامال، بسبب مشكلة في عضلة الفخذ، ما يعني أن أمام الفتى فرصة مثالية لترك بصمة إيجابية حقاً في باريس. ولم يتردد يامال إطلاقاً في مشاركة قناعته بأنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، لكنه حتى وهو يدافع عن حقه، اعترف بالأمر الوحيد الناقص في سجله الحافل بالفعل: ميدالية الفوز بدوري أبطال أوروبا.

    من الواضح، كما أشار لويس إنريكي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، أن النظام الجديد يجعل نتائج الكثير من مباريات مرحلة الدوري غير مؤثرة. وقال الإسباني للصحفيين يوم الإثنين: «ستبدأ المنافسة في أبريل، وليس الآن، والفرق التي ستكون موجودة في أبريل هي التي ستتنافس على اللقب».

    لكن هذه المباراة تبدو ذات أهمية بالنسبة ليامال وبرشلونة، اللذين يقدمان مستوى أفضل حتى مما كانا عليه عندما التقى الفريقان آخر مرة، ويبدوان قادرين فعلاً على بلوغ مستوى باريس سان جيرمان هذا الموسم. لكن تقع عليهما مسؤولية كبيرة لإثبات ذلك، لأنه إذا كان درس مباراة العام الماضي قد علّمنا شيئاً، فهو أن الأفعال أبلغ من الأقوال.