لا رودري، لا أمل؟ .. إنزو ماريسكا يواجه مهمة صعبة في مانشستر سيتي!
حقق آرسنال فوزًا ساحقًا بنتيجة 3-0 على مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد، حيث سجل ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز ومارتن أوديجارد الأهداف لحسم اللقب، وكان هذا أكبر فارق انتصار في نهائي الدرع الخيرية منذ عام 2014، وكان من الممكن أن يكون أكبر بالنظر إلى هيمنة آرسنال.
وفي الواقع، قال أسطورة رينجرز ألي ماكوست أثناء تعليقه على المباراة لصالح تي إن تي سبورت: "الفجوة بين آرسنال ومانشستر سيتي اليوم هي الأكبر التي رأيتها بين هذين الفريقين منذ وقت طويل".
ووصف ماكوست أيضًا أداء السيتي بأنه ضعيف بشكل يثير القلق، وهو استنتاج سيشاركه فيه بالتأكيد مشجعو الفريق وإنزو ماريسكا.
وفي حين يُنظر إلى المباراة الافتتاحية التقليدية للموسم على نطاق واسع على أنها مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد، إلا أن مدرب السيتي الجديد لم يتمكن من استخلاص سوى القليل جدًا من الإيجابيات من ملعب برينسيباليتي في كارديف.
ولدى المدرب الإيطالي الكثير ليفكر فيه بعد أن بدأ مسيرته بأداء ضعيف، وليس أقلها كيفية إعادة التوازن إلى خط الوسط في غياب نجمه رودري لاعب برشلونة الجديد.
الفراغ الذي تركه رودري
بعد أن سجل أوديجارد هدف آرسنال الثالث بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، تفاعل أسطورة ليفربول جيمي كاراجر بنشر تعليق على منصة إكس: "يجب على مانشستر سيتي الاحتفاظ برودري"، لو كان الأمر بهذه البساطة فقط!
لم يكن رودري جزءًا من بعثة السيتي المسافرة إلى كارديف، وكما لو كان ذلك لزيادة جراح الجماهير بعد الهزيمة، فقد سافر النجم الكبير إلى برشلونة بالفعل.
ووفقًا لصحيفة ذا أتلتيك، توصل الناديان إلى اتفاق بشأن رسوم نهائية تبلغ 65 مليون جنيه إسترليني أي 88 مليون دولار بما في ذلك الإضافات، وهو مبلغ كبير للسيتي نظرًا لأن رودري يتبقى له 12 شهرًا فقط في عقده الحالي، ولكن يمكن المجادلة بسهولة بأن قيمته على أرض الملعب تتجاوز هذا المبلغ بكثير، وسيخضع للكشف الطبي الثلاثاء.
بعد أن فقد السيتي بالفعل ثنائي أساطير النادي المتمثل في برناردو سيلفا وجون ستونز، إلى جانب المدرب المحبوب بيب جوارديولا، كان من المتوقع أن يمر النادي بفترة انتقالية من نوع ما.
لكن رودري لا يمكن تعويضه على الإطلاق، وهي النقطة التي أكدها آرسنال بقوة في نهاية هذا الأسبوع.
سقوط مدوٍّ لأندرسون في أول ظهور له مع مانشستر سيتي
في غياب رودري، اختار ماريسكا ماتيو كوفاسيتش وصفقة الصيف البالغة 116 مليون جنيه إسترليني أي 157 مليون دولار إليوت أندرسون في قاعدة خط الوسط، مع نتائج مخيبة للآمال.
بذل كوفاسيتش قصارى جهده للحفاظ على إيقاع السيتي، لكنه لم يبد قادرًا على اختراق الخطوط بشكل كاف، بينما كان أندرسون بعيدًا تمامًا عن المستوى منذ صافرة البداية.
فشل اللاعب الدولي الإنجليزي في تسجيل تدخل أو اعتراض واحد حيث سيطر آرسنال بشكل كامل على وسط الملعب.
كما كان مخطئًا في الهدف الأول للمدفعجية، حيث تجاوز مايلز لويس سكيلي زميله الإنجليزي بسهولة قبل أن يلعب تمريرة جميلة إلى كالافيوري.
أنهى ماريسكا معاناة أندرسون عندما استبدله بريكو لويس في الدقيقة الستين، لكن المباراة كانت قد انتهت بالفعل كمنافسة.
يمكن تفهم وجود بعض الصدأ بعد إنجازاته في كأس العالم، لكن الضغط سيتزايد على أندرسون إذا لم يرفع مستواه بشكل كبير في الأسابيع الأولى من موسم الدوري الإنجليزي الجديد.
تزوليس يرهق خوسانوف تمامًا
لا شك أن ماريسكا سيشعر أيضًا ببعض الندم على قراراته في الاختيار، أدى البدء بعبد القادر خوسانوف في مركز الظهير الأيمن إلى نتائج عكسية بالتأكيد على الرغم من أنه لم يتلق مساعدة بعد انسحاب ماتيوس نونيز في فترة الإحماء بسبب الإصابة، حيث بذل اللاعب الدولي الأوزبكي جهدًا عبثًا لمراقبة الجناح الأيسر الجديد لآرسنال كريستوس تزوليس.
تفاجأ خوسانوف في التحضير لهدف هافيرتز، مما سمح لتزوليس بالتوغل ولعب الكرة برأسه عرضية للاعب الدولي الألماني ليحولها في الشباك من مسافة قريبة.
أربكت تحركات تزوليس الذكية خوسانوف طوال المباراة وأجبرت روبن دياش على الخروج ومحاولة تغطية المساحات النصفية، مما ترك مساحة أكبر لبقية هجوم آرسنال لاستغلالها.
ومع ذلك، لم يكن المخطئ الوحيد بأي حال من الأحوال، فبدا نيكو أوريلي ظلًا لنفسه المعتادة على الجانب الآخر، في حين كان يوسكو جفارديول مهملًا بشكل غير معهود، ومزق أوديجارد اللاعب الكرواتي عندما ركض ليسجل هدف آرسنال الثالث.
إذا استمر دفاع السيتي في الظهور بهذا الشكل المفتوح يوم الأحد المقبل، فستتاح لفريق بورنموث فرصة كبيرة لإحداث مفاجأة مدوية في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي.
هل يعود ماريسكا إلى نقطة الصفر؟
لم يشكل السيتي تهديدًا كافيًا في الهجوم أيضًا، حيث كان جيريمي دوكو وأنطوان سيمينيو الجانيين الرئيسيين على الأطراف.
في غضون ذلك، لم يدخل المدمر النرويجي إيرلينج هالاند في أجواء المباراة أبدًا، حيث سجل سبع لمسات فقط قبل إخراجه في الدقيقة 53.
بدا فيل فودين مشرقًا، منتعشًا بتوقيع عقده الجديد طويل الأمد، لكنه كان يخوض معركة خاسرة، وكان ماريسكا يائسًا جدًا لدرجة أنه لجأ إلى جاك جريليش في الاستراحة، ليمنح نجم أستون فيلا السابق أول ظهور له مع السيتي منذ 15 شهرًا.
وكما هو متوقع، لم يستطع المساعدة في تغيير مجرى الأمور، حيث عاد مؤخرًا فقط من إصابة خطيرة.
ومع ذلك، فإن وضع خط الوسط هو الذي سيسبب لماريسكا أكبر صداع، مع استعداد بطل كأس العالم الإسباني رودري لبدء مشواره في برشلونة يوم الأربعاء، والتقارير التي تفيد بأن تيجاني ريندرز بصدد إكمال انتقاله إلى فريق القادسية السعودي، يعاني السيتي من مشكلة في العمق.
يمكن لنيكو جونزاليس التناوب مع أندرسون وكوفاسيتش، لكنهم بحاجة إلى المزيد، وقد يعتمد موسم السيتي على ما إذا كانوا سيبرمون صفقات لضم معجزة ليل أيوب بوعدي وتلميذ ماريسكا القديم في تشيلسي إنزو فرنانديز قبل إغلاق فترة الانتقالات، حيث من المرجح أن يطلب الأخير رسومًا تزيد عن 120 مليون جنيه إسترليني أي 162 مليون دولار.
حتى لو فعلوا ذلك، يبدو أن رحيل رودري سيلقي بظلاله طويلًا، إنه ببساطة أفضل لاعب خط وسط دفاعي في العالم، وكان ماريسكا يعول عليه عندما وافق في البداية على تولي تدريب السيتي، وقد يكون الأمر الآن حالة من العودة إلى نقطة الصفر.