كما كان متوقعًا، اختير لامين يامال أفضل موهبة شابة للعام للمرة الثالثة تواليًا في حفل الكرة الذهبية لعام 2026، مكافأةً مستحقة على موسم ساعد فيه برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، وإسبانيا في حصد لقبها الثاني بكأس العالم.

وتفوّق اللاعب البالغ 19 عامًا بفارق ضئيل على زميله في النادي والمنتخب باو كوبارسي لنيل الجائزة، التي تصوّت عليها لجنة تضم فائزين سابقين بالكرة الذهبية يعود تاريخ فوز بعضهم بها إلى عام 1969، فيما حلّ وارن زائير إيمري، لاعب باريس سان جيرمان، ثالثًا.

ووضع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، الفائز برقم قياسي يبلغ ثماني كرات ذهبية، يامال وكوبارسي في المركزين الأول والثاني على قائمته، لكنه اختار اسمًا مفاجئًا لإكمال الثلاثة الأوائل: إبراهيم مازا. وكان ميسي عضو لجنة التحكيم الوحيد الذي منح لاعب وسط باير ليفركوزن مركزًا بهذا الارتفاع، ليحصل مازا في النهاية على نقطة واحدة فقط ويحتل المركز التاسع بين المرشحين العشرة.

لكن نيل هذا التقدير من أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم كان بمثابة جائزة بحد ذاته، إذ قال مازا لاحقًا لـآر تي إل وسكاي سبورتس ألمانيا: «اختياري من قِبل ميسي شرف كبير لي. إنه أمر مميز ويمنحك الكثير من الحافز الإضافي. الفوز بالكرة الذهبية أحد أحلامي».

ويحظى مازا الآن باهتمام أندية في أنحاء أوروبا، من بينها باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين. وأضاف: «سيكون اللعب لنادٍ كبير كهذا حلمًا عظيمًا بالطبع. أعتقد أننا جميعًا نعرف مدى عراقة نادي باريس، فهو أحد أفضل الأندية في العالم، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال».

إذا اطّلع ميكيل أرتيتا على تلك المقابلة، فعليه أن يسعى إلى منح آرسنال السبق على تلك الأندية الأخرى. يستحق مازا فرصته على أعلى مستوى، ومن السهل تخيّله يتألق مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل مهاراته الفنية ورؤيته الاستثنائية ومعدل عمله الدؤوب.