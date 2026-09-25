«أوقفوا المباراة!» | أيرلندا ضد إسرائيل .. حيث تحولت كرة القدم إلى معركة سياسية واللاعبون الضحايا

رفض المطرب إد شيران مؤخرًا الوقوف إلى جانب ماكلمور أو دعم فلسطين حرة أو حتى حرية التعبير، وضع بقية الفرق المشاركة في جولته في موقف محرج غير متوقع، لكن لم يكن أحد في موقف أصعب من آرون راو وأعضاء فرقة الفولك بيوجا.

لم يكونوا مشهورين ولو بقدر فينياس أو لوكاس جراهام. وفي الحقيقة، لم يكونوا مشهورين على وجه الخصوص حتى داخل بلدهم الأم إيرلندا. وبناءً على ذلك، كانوا ممتنّين للغاية لـ"صديقهم" شيران لمنحهم فرصة العزف أمام آلاف المعجبين في ملاعب عبر الولايات المتحدة. لقد كان مستوى من الانتشار غير مسبوق ولا يُقدَّر بثمن بالنسبة لهم، تجربة تكاد لا تُصدَّق، "من نسج الأحلام"، على حد تعبير بيوغا، لكن الواقع القاسي للموقف كان يستدعي التحرك.

روبرت كرافت، المالك الملياردير لملعب جيليت الذي كان من المقرر أن يظهر فيه شيران والفرق المشاركة معه في نهاية هذا الأسبوع، أوضح أن ماكلمور لا يمكن أن يكون جزءًا من العرض، وبالنسبة لبيوجا، فإن الاستمرار في الأداء "في أماكن تُسكِت أي شخص يدافع عن فلسطين حرة لم يكن خيارًا بالنسبة لنا على الإطلاق".

وأوضح راو أنه "كإيرلنديين، نعرف جيدًا جدًا معنى الإبادة الجماعية والمجاعة القسرية والاحتلال العنيف"، لذا فإن ابن دبلن ومواطنيه من فرقة بيوغا انسحبوا. رفضوا العزف.

والسؤال الذي يطرحه الجميع في إيرلندا على أنفسهم الآن هو ما إذا كان أي من أعضاء المنتخب الوطني للرجال سيفعل الأمر نفسه قبل مواجهة يوم الأحد أمام إسرائيل في دوري الأمم.