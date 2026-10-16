أسلحة إسقاط المتصدر.. جرس إنذار في كتالونيا يقرعه إيسكو وكتيبة "X" برشلونة وريال مدريد!

يعيش ريال بيتيس أوقاتًا مثالية، إذ يحتل فريق المدرب مانويل بيلجريني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما جمع 19 نقطة من أول ثماني مباريات، ساعيًا للبناء على نجاحه في إنهاء الموسم الماضي بالمركز الخامس. عادل بيتيس بذلك أفضل بداية موسم في تاريخه، والتي تعود إلى موسم 1934-1935 حين مضى الفريق ليتوج بلقبه الوحيد في الدوري الممتاز.

لا أحد في النادي يفكر في اللقب الثاني بعد، لكن الثقة داخل غرفة تبديل الملابس بلغت ذروتها. يعود ذلك جزئيًا إلى عودتهم إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 21 عامًا، وهي العودة التي سارت بأفضل طريقة ممكنة، حيث استهل بيتيس مرحلة الدوري بانتصارين مثيرين بنتيجة 3-2 على ليل وبورتو. يمتلك بيلجريني وفرة من الخيارات وقدرًا هائلًا من الإصرار لضمان استمرار هذا الزخم.

صرح المدافع المخضرم دييجو يورينتي لقناة النادي الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر قائلًا إنه إذا كان هناك وقت يعتقد فيه أن بيتيس قادر على منافسة أي خصم، فهو هذا الموسم تحديدًا، موضحًا أن التشكيلة لا تضم مجرد 11 أو 14 لاعبًا، بل قائمة كبيرة وغنية بالخيارات. وأضاف أنه لا أحد يضمن النتائج، غير أن الفريق يضمن القتال والالتزام والروح العالية والتفاني، وهي أمور لا تقبل المساومة ويفرضها شعار النادي فوق المستطيل الأخضر، معربًا عن أمله في إدخال البهجة على جماهير الفريق هذا الموسم.

عاشت الجماهير أوقاتًا سعيدة بالفعل، وقد تتحول هذه الفرحة إلى نشوة عارمة إذا نجح الفريق في إسقاط برشلونة يوم السبت. يدخل متصدر المسابقة المواجهة بعد فوزه في مبارياته الثماني وسجل 34 هدفًا ولم تستقبل شباكه سوى سبعة أهداف، غير أن بيتيس سيمثل اختباره الأصعب حتى الآن. الفوز في هذه المواجهة سينقل الفريق الأندلسي فورًا من مجرد مدعٍ إلى منافس حقيقي على اللقب.



