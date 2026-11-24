من الضروري أن يبدأ فيران توريس التسجيل بمعدل مرتفع ومنتظم. فنجم إسبانيا في كأس العالم هو بالفعل هداف باريس سان جيرمان هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف في جميع المسابقات، لكن هدفه في نيس يوم السبت كان الأول له منذ قرابة شهرين. ويحتاج لويس إنريكي أيضًا إلى المزيد من ميكا جودتس، الجناح البلجيكي الذي لم يترك حتى الآن أي بصمة في مشوار باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا منذ قدومه من أياكس في الصيف مقابل 45 مليون يورو (38 مليون جنيه إسترليني/49 مليون دولار).
ووفقًا لأحدث التقارير الواردة من باريس، يثق النادي بأن جودتس، إلى جانب زميله المنضم في الصيف ماغنيس أكليوش، سيستفيدان كثيرًا من زيادة دقائق مشاركتهما المنتظرة الآن مع غياب كفاراتسخيليا ودوي للإصابة. ويعلّق باريس سان جيرمان آمالًا كبيرة أيضًا على خريجي أكاديميته سيني مايولو وكوينتين نجانتو، اللذين شاركا بانتظام أكبر في الأسابيع الأخيرة، خصوصًا أنهما يتمتعان بتعدد المراكز الذي يحبه لويس إنريكي في لاعبيه.
إذًا، لا يعاني المدرب من نقص الخيارات. لكن ذلك لم يمنع الحديث المتوقع عن دفع باريس سان جيرمان ثمن السماح لبرادلي باركولا بالرحيل إلى ليفربول خلال الصيف. فقد كان الدولي الفرنسي دائمًا بديلًا ممتازًا لكفاراتسخيليا أو ديمبيلي أو دوي، ولا شك أنه كان سيدخل التشكيلة الأساسية مباشرة وسط أزمة الإصابات الحالية.
لكن الحكم بأثر رجعي سهل دائمًا، وسيكون من السخف انتقاد المدير الرياضي لويس كامبوس لأنه غطّى عمليًا كامل إنفاق باريس سان جيرمان الصيفي ببيع أحد أكثر المهاجمين تفاوتًا في إنهاء الهجمات بكرة القدم العالمية.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تشكيلة باريس سان جيرمان المتميزة تبدو فجأة مفتقرة إلى لاعبين من الطراز العالمي في الهجوم قبل مواجهة روما الخطير يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. ولهذا يرتبط النادي بالفعل بعدد من الأجنحة الذين قد يكونون متاحين في يناير، من بينهم هدفه السابق في سوق الانتقالات إستيفاو، الذي لا يستمتع إطلاقًا بوقته تحت قيادة مدرب تشيلسي الجديد تشابي ألونسو.
لكن المتداول أن لويس إنريكي لا يزال مترددًا في إبرام أي صفقات كبيرة بمنتصف الموسم، وأن الأسابيع الخمسة المقبلة ستكون بمثابة اختبار مطوّل للعناصر الحالية المساندة في بارك دي برانس، كي تثبت جدارتها بأدوار رئيسية في النصف الثاني من الموسم.
وبالطبع، حتى إن لم يعلن المنافسون الأبرز على عرش باريس سان جيرمان ذلك، فإن آرسنال وبرشلونة وبايرن ميونخ وريال مدريد سيستمدون ثقة كبيرة من خسارة بطل أوروبا الحالي اثنين من ثلاثي هجومه الأساسي. ففريق لويس إنريكي، الذي بدا من قبل عصيًا على الإيقاف، لم يعد مرعبًا بالقدر نفسه.
صحيح أن مفتاح نجاح باريس سان جيرمان كان تغيير العقلية الذي أشرف عليه مدربه المتميز خلال السنوات الثلاث الماضية. لذلك، يمكن تفهّم سبب عدم شعوره بالذعر حتى الآن. لكن من المستحيل ألّا نتساءل عمّا إذا كان باريس سان جيرمان يستطيع حقًا أن يبقى «الفريق نفسه» من دون اثنين من أكثر لاعبيه موهبة.