الخسائر خارج الملعب أكبر من داخله .. البرتغال تبدأ حقبة ما بعد رونالدو

لطالما أصرّ كريستيانو رونالدو على أنه سيتصرف بما يخدم مصلحة البرتغال عندما يتعلق الأمر باعتزاله اللعب الدولي. وقال في فبراير 2024: «إذا شعرت بأنني لم أعد أقدّم أي إضافة، فسأكون أول من يرحل. لن يكون قراراً صعباً». لكن الحقيقة كانت على النقيض تماماً من ذلك.

فببساطة، لم يستطع رونالدو أن يدفع نفسه إلى الرحيل، ولم يفاجأ من يعرفونه عن قرب بذلك إطلاقاً. وقال زميله السابق في مانشستر يونايتد جاري نيفيل لبرنامج The Overlap بعد ستة أشهر فقط، عقب مشوار رونالدو المحرج في بطولة أوروبا بألمانيا: «لا أعتقد أن لديه القدرة على ذلك. اللاعب يعرف أحياناً متى يتوقف، لكن هناك لاعبين لا يعرفون ويحتاجون إلى من يخبرهم».

من الواضح تماماً أن رونالدو ينتمي إلى الفئة الثانية، لكن سؤال نيفيل كان: «من سيخبره؟»

وفي الحقيقة، ورغم أن جورج جيسوس لم يكن يوماً ممن يتحملون الحمقى، إلا أنه لم يبدُ المرشح الأوضح ليقود عملياً نجم البرتغال الأكبر إلى مغادرة الساحة الدولية. فقد أيّد رونالدو تعيين جيسوس مدرباً للبرتغال، بل ووصف صاحب الـ72 عاماً علناً بأنه «الخيار الصحيح» لـخلافة روبرتو مارتينيز، وقد ثبت بالفعل أنه كان على حق، وإن لم يكن للأسباب التي تصوّرها رونالدو.

فرغم أن جيسوس جعل صاحب الـ41 عاماً جزءاً من مشروعه، إلا أنه رفض أن يجعله محوره. وادّعى رونالدو أن وعوداً قد نُقضت، وأن اتفاقات قد أُبرمت بشأن متى وأين سيلعب، ولأي مدة. لكن جيسوس، كأي مدرب جيد، كان يتخذ جميع اختياراته وتبديلاته في سياق المباريات، حتى لو كان ذلك يعني إبقاء أكثر لاعبي البلاد تهديفاً على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة.

وفي بيان يقارب 2000 كلمة، اتهم رونالدو مدربه بـ«موقف متعالٍ ومتكبر»، قبل أن يملي بنفسه شروط إيقافه اللاحق بسبب انسحابه من منتخب بلاده قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الشهر الماضي، وكذلك اعتزاله في نهاية المطاف. غير أنه تبيّن أن رونالدو قد بالغ في أوراقه وانتهى به الأمر إلى الاستسلام، مُجبراً على إسدال الستار على مسيرته الدولية في منتصف موسم الأندية.

ومع ذلك، ورغم كل الضرر الذي لحق بإرثه، ناهيك عن أداء البرتغال في البطولات الدولية الثلاث الأخيرة، فإن رونالدو سيُفتقَد. فكما أوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فإن تأثيره امتد منذ زمن طويل «إلى ما هو أبعد من خطوط الملعب الأربعة».