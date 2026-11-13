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Portugal Cristiano Ronaldo retirement GFX 1:1GOAL

الخسائر خارج الملعب أكبر من داخله .. البرتغال تبدأ حقبة ما بعد رونالدو

من السهل أن نفهم لماذا وُصف اعتزال النجم الكبير اللعب الدولي بأنه "مأساة" اقتصادية بالنسبة لاتحاد كرة القدم في بلاده.

Mark Doyle
ترجمه

  • لطالما أصرّ كريستيانو رونالدو على أنه سيتصرف بما يخدم مصلحة البرتغال عندما يتعلق الأمر باعتزاله اللعب الدولي. وقال في فبراير 2024: «إذا شعرت بأنني لم أعد أقدّم أي إضافة، فسأكون أول من يرحل. لن يكون قراراً صعباً». لكن الحقيقة كانت على النقيض تماماً من ذلك.

    فببساطة، لم يستطع رونالدو أن يدفع نفسه إلى الرحيل، ولم يفاجأ من يعرفونه عن قرب بذلك إطلاقاً. وقال زميله السابق في مانشستر يونايتد جاري نيفيل لبرنامج The Overlap بعد ستة أشهر فقط، عقب مشوار رونالدو المحرج في بطولة أوروبا بألمانيا: «لا أعتقد أن لديه القدرة على ذلك. اللاعب يعرف أحياناً متى يتوقف، لكن هناك لاعبين لا يعرفون ويحتاجون إلى من يخبرهم».

    من الواضح تماماً أن رونالدو ينتمي إلى الفئة الثانية، لكن سؤال نيفيل كان: «من سيخبره؟»

    وفي الحقيقة، ورغم أن جورج جيسوس لم يكن يوماً ممن يتحملون الحمقى، إلا أنه لم يبدُ المرشح الأوضح ليقود عملياً نجم البرتغال الأكبر إلى مغادرة الساحة الدولية. فقد أيّد رونالدو تعيين جيسوس مدرباً للبرتغال، بل ووصف صاحب الـ72 عاماً علناً بأنه «الخيار الصحيح» لـخلافة روبرتو مارتينيز، وقد ثبت بالفعل أنه كان على حق، وإن لم يكن للأسباب التي تصوّرها رونالدو.

    فرغم أن جيسوس جعل صاحب الـ41 عاماً جزءاً من مشروعه، إلا أنه رفض أن يجعله محوره. وادّعى رونالدو أن وعوداً قد نُقضت، وأن اتفاقات قد أُبرمت بشأن متى وأين سيلعب، ولأي مدة. لكن جيسوس، كأي مدرب جيد، كان يتخذ جميع اختياراته وتبديلاته في سياق المباريات، حتى لو كان ذلك يعني إبقاء أكثر لاعبي البلاد تهديفاً على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة.

    وفي بيان يقارب 2000 كلمة، اتهم رونالدو مدربه بـ«موقف متعالٍ ومتكبر»، قبل أن يملي بنفسه شروط إيقافه اللاحق بسبب انسحابه من منتخب بلاده قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الشهر الماضي، وكذلك اعتزاله في نهاية المطاف. غير أنه تبيّن أن رونالدو قد بالغ في أوراقه وانتهى به الأمر إلى الاستسلام، مُجبراً على إسدال الستار على مسيرته الدولية في منتصف موسم الأندية.

    ومع ذلك، ورغم كل الضرر الذي لحق بإرثه، ناهيك عن أداء البرتغال في البطولات الدولية الثلاث الأخيرة، فإن رونالدو سيُفتقَد. فكما أوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فإن تأثيره امتد منذ زمن طويل «إلى ما هو أبعد من خطوط الملعب الأربعة».

  • أفضل لاعب في منتخب البرتغال

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    ظلّت البرتغال عاجزةً عن التتويج بأي لقب دولي كبير قبل ظهور رونالدو

    وبحسب رونالدو، فإنه كان مستعداً لاعتزال كرة القدم الدولية فور انتهاء كأس العالم هذا العام، لكن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا أقنعه بالعدول عن ذلك على متن رحلة عودة المنتخب الوطني من الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو منطقياً تماماً في الحقيقة.

    فبعد أن أمضى لاعبو البرتغال بطولة كبرى ثالثة على التوالي في محاولة حمل مهاجم صريح بات عاجزاً عن الحركة، دون أن يفلحوا في ذلك، بات واضحاً أن رونالدو قد تحوّل إلى عبء لا يُحتمل، لكن من الناحية الرياضية فقط. أما على المستوى الاقتصادي، فقد ظل الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات يساوي وزنه ذهباً، بل وأكثر من ذلك، بالنسبة للاتحاد.

    وفي الواقع، من اللافت أن بروينسا، أثناء إعرابه عن أمله في أن يواصل رونالدو اللعب لبلاده خلال فعالية نظّمها الاتحاد البرتغالي الشهر الماضي، وصف مهاجم النصر بأنه "أعظم أصل" أنجبته الكرة البرتغالية على الإطلاق. وحتى لو لم يكن اختيار كلمة "أصل" مقصوداً، فقد كان دقيقاً بكل تأكيد، لأنه بينما لم يعد رونالدو يستحق مكاناً في التشكيلة الأساسية للمنتخب البرتغالي بشكل واضح، فإنه ظل أثمن لاعبيهم بمعنى حقيقي للغاية.

  • "تأثير رونالدو"

    FBL-EURO-2024-POR-TRAINING
    AFP

    الكثير من المشجعين الصغار اليوم لا يتابعون أندية كرة قدم بعينها، بل يتابعون نجوم اللعبة الكبار

    رونالدو هو حقًا صناعة تقوم على رجل واحد، علامة تجارية بمليارات الدولارات، حتى أنّ ناديًا شهيرًا مثل يوفنتوس تعاقد معه في المقام الأول لتعزيز جاذبيته التجارية وأرقامه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نجح الأمر بالفعل. ففي غضون الـ24 ساعة التي تلت الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى تورينو عام 2018، بين 10 و11 يوليو، كسب يوفنتوس 2.2 مليون متابع إضافي عبر الإنترنت.

    وكما أوضح الكاتب المتخصص في اقتصاديات كرة القدم ماركو بيلينازو لـGOAL: «تأثير رونالدو حقيقي للغاية، وهو واضح للجميع. فمن أجل النمو تجاريًا على المستوى الدولي، تحتاج إلى أيقونة عالمية مثل كريستيانو رونالدو، الذي يُعد مفيدًا جدًا من حيث توليد صفقات جديدة، لا سيما في أمريكا الشمالية وآسيا».

    على سبيل المثال، بعد ستة أشهر من وصوله إلى ملعب أليانز، أبرم يوفنتوس صفقة رعاية جديدة ومحسّنة لمدة سبع سنوات مع الشركة المصنّعة لأطقمه، أديداس، بقيمة 357 مليون يورو (308 مليون جنيه إسترليني/395 مليون دولار)، أي ضعف قيمة الاتفاق السابق. ثم في نوفمبر 2019، مدّد النادي شراكته مع الراعي على القميص، جيب، بقيمة 42 مليون يورو (36.2 مليون جنيه إسترليني/46.4 مليون دولار)، بزيادة قدرها 25 مليون يورو عن الاتفاق السابق.

    وببساطة، في عصر المؤثرين، من الجيد أن تكون لديك إمكانية الوصول إلى الأكثر تأثيرًا. ففي نهاية المطاف، حتى لاعبو كرة القدم يتابعون رونالدو، الذي سرعان ما انضم إليه في الدوري السعودي للمحترفين عام 2022 نجوم مثل كريم بنزيما ونيمار بعد نحو ستة أشهر من انتقاله المفاجئ إلى النصر.

    وبطبيعة الحال، استفادت البرتغال استفادة هائلة من كون أحد أشهر الوجوه على الكوكب، إن لم يكن أشهرها، واجهة المنتخب الوطني على مدار عقدين. وقال خبير التسويق الرياضي دانيال سا لوكالة الأنباء لوزا بعد كأس العالم: «قد يكون من القاسي بعض الشيء قول ذلك، لكن من منظور العلامة التجارية، رونالدو أكبر بما لا يُقاس من المنتخب البرتغالي بأكمله وعدد لا يُحصى من المنتخبات الأخرى مجتمعة».

    «ستكون مأساة عندما يرحل، لأنّ الناس لا يدركون بعد حجم الاهتمام الإعلامي الذي سيُفقد. سنكون كمن يهوي على سلّم كهربائي فائق السرعة. فهو من مكّنهم من توقيع عقود عديدة وجني الكثير من المال على مدى أكثر من 20 عامًا».

    وبهذا المعنى، يكاد يكون رونالدو لا يُعوَّض. «إنه بحد ذاته منصة اتصالات عالمية»، هذا ما قاله سا لـEFE بعد الإعلان عن اعتزاله. «لذا، فإنّ البرتغال لا تخسر لاعبًا استثنائيًا فحسب، بل تخسر أيضًا أعظم مضخّم دولي للعلامة التجارية البرتغالية».

  • هل راموش جاهز للظهور؟

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    أحرز جونسالو راموش بداية مشجّعة بالفعل في مشواره قائدًا لخط هجوم البرتغال

    قد يبدو الأمر غريبًا، لكن من المرجّح أن تكون مهمة البرتغال أسهل في سدّ الفراغ الهائل الذي تركه رونالدو داخل الملعب. قد نكون بصدد الحديث عن أكثر لاعب تسجيلًا في تاريخ كرة القدم الدولية، لكن المؤشرات الأولية (المبكّرة جدًا) توحي بأن المنتخب البرتغالي لن يعاني في تسجيل الأهداف من دونه.

    من الواضح أن جونسالو راموش ليس رونالدو، لكنه منذ اللحظة التي سجّل فيها ثلاثية بعد أن حلّ مكان القائد السابق في الفوز على سويسرا بمونديال 2022، أثبت أنه قادر على الأقل على قيادة هجوم البرتغال بفاعلية مبهرة.

    صحيح أن الضغط على مهاجم إيه سي ميلان سيكون هائلًا الآن، نظرًا للطابع المتوتّر الذي رافق رحيل رونالدو. ومع ذلك، كانت كل الأنظار مسلّطة عليه في مباراتي الشهر الماضي أمام الدنمارك والنرويج، وقد هزّ راموس الشباك في كلتيهما ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات أساسية متتالية، وأربعة أهداف في آخر خمس مباريات له مع منتخب بلاده، مسخّفًا بذلك تمامًا حقيقة أنه لم يحصل سوى على 34 دقيقة من اللعب في كأس العالم، في حين كان رونالدو يفشل مجددًا في إثبات جدارته بمكانته كمهاجم البرتغال الأول رقم 9.

    لكن المسألة في الحقيقة لا تتعلق بعدد الأهداف التي يسجّلها راموس، بل بمدى براعته في قيادة خط الهجوم، ولهذا السبب عندما طُلب من قرّاء صحيفة آبولا البرتغالية اليومية اختيار التشكيلة الأساسية المفضّلة لديهم لمباراة الشهر الماضي أمام ويلز، وقع الاختيار عليه على حساب رونالدو.

    لماذا؟ لأنه حتى جمهور يكنّ لرونالدو امتنانًا أبديًا على كل ما قدّمه لبلاده، بات يُقرّ بأن مصلحة فرد واحد قد قُدّمت على احتياجات الفريق بأكمله لفترة طويلة جدًا، بمعنى أن لاعبي الأطراف الموهوبين ولاعبي الوسط البارعين في البرتغال كانوا يفتقرون إلى مهاجم صريح يمتلك التحركات ومستويات الطاقة التي تتطلبها كرة القدم الحديثة لمساعدتهم جميعًا على بلوغ كامل إمكاناتهم كوحدة هجومية.

    لا يوجد أي ضمان على الإطلاق بأن «الجيل الذهبي» الجديد للبرتغال سيحرز لقبًا كبيرًا في السنوات المقبلة، لكن الواضح أن حظوظهم في تحقيق ذلك باتت أفضل الآن مع مهاجم في منتصف العشرينيات من عمره بدلًا من آخر في بداية الأربعينيات.

    من الواضح أن إسهام رونالدو في كرة القدم البرتغالية لا ينبغي، ولا يمكن، التقليل من شأنه أبدًا. لقد صنعا التاريخ معًا. سيُفتقد تهديفه، وكذلك قدرته على جذب الجماهير. من غير المرجّح أن يحظى المنتخب البرتغالي مجددًا بالشعبية التي تمتّع بها مع رونالدو، أو بالمردود المالي نفسه، لكن في حين أن اعتزاله سيُضعف العلامة التجارية بلا شك، فإن الفريق يبدو بالفعل أكثر قوة.