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المباريات الودية
نظرة عامة على المباريات الودية
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- على fuboTVالولايات المتحدة الأمريكيةكنداشاهد هنا >
- على TUDNالمكسيكتشيليشاهد هنا >
المباريات الودية، المباريات والنتائج
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الاثنين، 5 أكتوبر
الخميس، 26 مارس
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Toluca
|10
|6
|2
|2
|23
|12
|11
|20
|2
|CF America
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|20
|3
|CD Guadalajara
|10
|5
|3
|2
|17
|10
|7
|18
|4
|Queretaro FC
|9
|5
|2
|2
|13
|8
|5
|17
|5
|Leon
|10
|5
|2
|3
|14
|11
|3
|17