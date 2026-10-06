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المباريات الودية

نظرة عامة على المباريات الودية

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جدول التلفزيون

المباريات الودية، المباريات والنتائج

الاثنين، 5 أكتوبر
الأردن badge
الأردن
الأردن
0
فنزويلا badge
فنزويلا
فنزويلا
0
انتهت
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
0
بنين badge
بنين
بنين
0
½
شاشا

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شاشا
Sport TV1
كولومبيا badge
كولومبيا
كولومبيا
0
بيرو badge
بيرو
بيرو
0
39'
Movistar Plus+
الولايات المتحدة الأمريكية badge
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
0
كندا badge
كندا
كندا
0
18'
fuboTV
المكسيك badge
المكسيك
المكسيك
تشيلي badge
تشيلي
تشيلي
TUDN
الخميس، 26 مارس
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
2
موريتانيا badge
موريتانيا
موريتانيا
1
انتهت
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Toluca crestToluca1062223121120
ت
خ
ف
ف
ف
2CF America crestCF America962121101120
ف
ت
خ
ف
ف
3CD Guadalajara crestCD Guadalajara105321710718
خ
ت
ف
ف
ت
4Queretaro FC crestQueretaro FC9522138517
ف
ت
ف
ف
خ
5Leon crestLeon105231411317
ف
ت
ف
خ
ت
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Croatia vs Spain predictions: Hosts try and save face after thrashing
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