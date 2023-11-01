كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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Diego Moreno 42' (هدف عكسي)
Pablo Tomeo 53'Ivan Durdov 94'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

Utebo v ميرانديسالنتائج والإحصائيات,