كأس ملك إسبانيا
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1 - 1جزاء 7 - 6
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Alfred Planas 87' (جزاء)
Ilias Akhomach 82'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

Unionistas de Salamanca v فياريالالنتائج والإحصائيات,