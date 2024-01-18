كأس ملك إسبانيا
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1 - 3
ن م
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Alvaro Gomez 31'
فيران توريس 45'جول كوندي 69'أليخاندرو بالدي 73'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

Unionistas de Salamanca v برشلونةالنتائج والإحصائيات,