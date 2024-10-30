كأس ملك إسبانيا
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1 - 5
ن م
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K. Carmona 15'
A. Gonzalez 4'P. Duran 18'T. Allende 41'A. Douvikas 61', 83'
(ش١ 1-3) (ن م 1-5)

UD San Pedro v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,