دوري أبطال إفريقيا
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1 - 1
ن م
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O. Meite 53'
E. Makgopa 45' + 3' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

Stade d'Abidjan v أورلاندو بايريتسالنتائج والإحصائيات,