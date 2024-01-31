دوري أبطال أوروبا
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4 - 4
ن م
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Marie-Yasmine Alidou D'Anjou 26', 45'Jessica Silva 71'Lucy Bronze 81' (هدف عكسي)
Caroline Graham Hansen 18', 54'Patricia Guijarro 20'Lucy Bronze 90' + 6'
(ش١ 2-2) (ن م 4-4)

SL Benfica v برشلونهالنتائج والإحصائيات,