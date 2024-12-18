دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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K. Dubcova 83'
C. Tandberg 20'J. Blakstad 22'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

SKN St. Poelten v هامربي آي إفالنتائج والإحصائيات,